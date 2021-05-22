Румыния планирует передать Украине партию COVID-вакцины в конце мая, - Боднар
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Румыния передаст Украине партию AstraZeneca, кроме того актуальным остается и вопрос перепродажи 1,2 млн доз вакцины Польшей.
Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель главы украинской дипломатии Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.
"В конце мая в рамках гуманитарной помощи Румыния планирует передать Украине партию вакцины против коронавируса", - сообщил Боднар.
Украинский дипломат также отметил, что актуальным остается и вопрос перепродажи Польшей Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.
"Этот вопрос остается актуальным и есть готовность его выполнить. Возможно, передача будет происходить частями", - отметил Боднар.
Он подчеркнул, что Польша в течение определенного периода недополучала вакцину от поставщиков для обеспечения внутренних потребностей и она не отказывается от обещания предоставить Украине вакцину.
Напомним, правительство Румынии передаст Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.
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там всего один зуб сломался, но они работают, гребут конкретно
а сломанный зуб ни что е влияет
-- о национальной гордости малороссов -- просто нету слов!