Румыния планирует передать Украине партию COVID-вакцины в конце мая, - Боднар

Румыния передаст Украине партию AstraZeneca, кроме того актуальным остается и вопрос перепродажи 1,2 млн доз вакцины Польшей.

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель главы украинской дипломатии Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"В конце мая в рамках гуманитарной помощи Румыния планирует передать Украине партию вакцины против коронавируса", - сообщил Боднар.

Украинский дипломат также отметил, что актуальным остается и вопрос перепродажи Польшей Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

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"Этот вопрос остается актуальным и есть готовность его выполнить. Возможно, передача будет происходить частями", - отметил Боднар.

Он подчеркнул, что Польша в течение определенного периода недополучала вакцину от поставщиков для обеспечения внутренних потребностей и она не отказывается от обещания предоставить Украине вакцину.

Напомним, правительство Румынии передаст Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.