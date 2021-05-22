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Румыния планирует передать Украине партию COVID-вакцины в конце мая, - Боднар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Румыния планирует передать Украине партию COVID-вакцины в конце мая, - Боднар

Румыния передаст Украине партию AstraZeneca, кроме того актуальным остается и вопрос перепродажи 1,2 млн доз вакцины Польшей.

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель главы украинской дипломатии Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"В конце мая в рамках гуманитарной помощи Румыния планирует передать Украине партию вакцины против коронавируса", - сообщил Боднар.

Украинский дипломат также отметил, что актуальным остается и вопрос перепродажи Польшей Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

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"Этот вопрос остается актуальным и есть готовность его выполнить. Возможно, передача будет происходить частями", - отметил Боднар.

Он подчеркнул, что Польша в течение определенного периода недополучала вакцину от поставщиков для обеспечения внутренних потребностей и она не отказывается от обещания предоставить Украине вакцину.

Напомним, правительство Румынии передаст Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
На тобі небоже що мені не гоже.
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23.05.2021 00:02
+3
Румунія планує передати Україні партію COVID-вакцини наприкінці травня, - Боднар - Цензор.НЕТ 8560
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23.05.2021 00:19
+2
Ми вже дякуємо мамалижникам, докотились(пісєц)
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23.05.2021 00:02
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Яу би там не було ... Дякуємо.
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22.05.2021 23:30 Ответить
Може комусь буде вчасно . Дякуемо .
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22.05.2021 23:47 Ответить
🤢🤡🎪 «чемпиону « не стыдно 🙈 , зато прибарахлились , и правнукам хватит
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23.05.2021 08:07 Ответить
я соседу грабли продал,
там всего один зуб сломался, но они работают, гребут конкретно
а сломанный зуб ни что е влияет
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22.05.2021 23:44 Ответить
Если что-то будет сломано у вакцины, гребсти уже будет не кому... Румунія планує передати Україні партію COVID-вакцини наприкінці травня, - Боднар - Цензор.НЕТ 809
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22.05.2021 23:53 Ответить
на тобі боже..
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22.05.2021 23:47 Ответить
На тобі небоже що мені не гоже.
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23.05.2021 00:02 Ответить
Шо, откажесья, скажешь?
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23.05.2021 00:05 Ответить
Ми вже дякуємо мамалижникам, докотились(пісєц)
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23.05.2021 00:02 Ответить
Румыния -- Украине...

-- о национальной гордости малороссов -- просто нету слов!
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23.05.2021 00:04 Ответить
а змеиный вернуть не хотять?
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23.05.2021 00:16 Ответить
Вам на много больше есть что вернуть. Так что засунь свой язык под свой же копчик,потому что вы пока что не "не орда".
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23.05.2021 05:15 Ответить
Румунія планує передати Україні партію COVID-вакцини наприкінці травня, - Боднар - Цензор.НЕТ 8560
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23.05.2021 00:19 Ответить
👏👏👏👏👏🎯
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23.05.2021 08:05 Ответить
А вы прикиньте, как оно стремно таким странам как польша: они уже вакцинировали большую часть своих граждан, вакцинировались и все цивилизованные страны. Зато в соседней Украине, где клоуны руководят страной, вакцинация граждан нормальной вакциной еще даже не началась.
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23.05.2021 07:21 Ответить
Депутаты и министры вакцинируюися нормальной вакциной - той шо остается на донышке после укола пациентам психбольниц!
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23.05.2021 08:34 Ответить
Зате в нас є "Дизель шоу" , "95 квартал" та лохторат з пам'яттю акваріумних рибок.
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23.05.2021 23:01 Ответить
Молодцы конечно, а ведь могли и выбросить.
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23.05.2021 07:43 Ответить
- желчь ватника...
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23.05.2021 22:12 Ответить
Очікуємо допомоги від Зімбабве.
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23.05.2021 22:58 Ответить
 
 