Румунія планує передати Україні партію COVID-вакцини наприкінці травня, - Боднар
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Румунія передасть Україні партію AstraZeneca. Крім того, актуальним залишається і питання перепродажу 1,2 млн доз вакцини Польщею.
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник глави української дипломатії Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.
"Наприкінці травня в межах гуманітарної допомоги Румунія планує передати Україні партію вакцини проти коронавірусу", - повідомив Боднар.
Український дипломат також зазначив, що актуальним залишається і питання перепродажу Польщею Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.
"Це питання залишається актуальним і є готовність його виконати. Можливо, передача відбуватиметься частинами", - зазначив Боднар.
Він підкреслив, що Польща упродовж певного періоду недоодержувала вакцину від постачальників для забезпечення внутрішніх потреб і вона не відмовляється від обіцянки надати Україні вакцину.
Нагадаємо, уряд Румунії передасть Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.
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там всего один зуб сломался, но они работают, гребут конкретно
а сломанный зуб ни что е влияет
-- о национальной гордости малороссов -- просто нету слов!