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Румунія планує передати Україні партію COVID-вакцини наприкінці травня, - Боднар

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Румунія планує передати Україні партію COVID-вакцини наприкінці травня, - Боднар

Румунія передасть Україні партію AstraZeneca. Крім того, актуальним залишається і питання перепродажу 1,2 млн доз вакцини Польщею.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник глави української дипломатії Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Наприкінці травня в межах гуманітарної допомоги Румунія планує передати Україні партію вакцини проти коронавірусу", - повідомив Боднар.

Український дипломат також зазначив, що актуальним залишається і питання перепродажу Польщею Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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"Це питання залишається актуальним і є готовність його виконати. Можливо, передача відбуватиметься частинами", - зазначив Боднар.

Він підкреслив, що Польща упродовж певного періоду недоодержувала вакцину від постачальників для забезпечення внутрішніх потреб і вона не відмовляється від обіцянки надати Україні вакцину.

Нагадаємо, уряд Румунії передасть Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.
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Топ коментарі
+3
На тобі небоже що мені не гоже.
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23.05.2021 00:02
+3
Румунія планує передати Україні партію COVID-вакцини наприкінці травня, - Боднар - Цензор.НЕТ 8560
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23.05.2021 00:19
+2
Ми вже дякуємо мамалижникам, докотились(пісєц)
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23.05.2021 00:02
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Яу би там не було ... Дякуємо.
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22.05.2021 23:30 Відповісти
Може комусь буде вчасно . Дякуемо .
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22.05.2021 23:47 Відповісти
🤢🤡🎪 «чемпиону « не стыдно 🙈 , зато прибарахлились , и правнукам хватит
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23.05.2021 08:07 Відповісти
я соседу грабли продал,
там всего один зуб сломался, но они работают, гребут конкретно
а сломанный зуб ни что е влияет
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22.05.2021 23:44 Відповісти
Если что-то будет сломано у вакцины, гребсти уже будет не кому... Румунія планує передати Україні партію COVID-вакцини наприкінці травня, - Боднар - Цензор.НЕТ 809
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22.05.2021 23:53 Відповісти
на тобі боже..
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22.05.2021 23:47 Відповісти
На тобі небоже що мені не гоже.
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23.05.2021 00:02 Відповісти
Шо, откажесья, скажешь?
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23.05.2021 00:05 Відповісти
Ми вже дякуємо мамалижникам, докотились(пісєц)
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23.05.2021 00:02 Відповісти
Румыния -- Украине...

-- о национальной гордости малороссов -- просто нету слов!
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23.05.2021 00:04 Відповісти
а змеиный вернуть не хотять?
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23.05.2021 00:16 Відповісти
Вам на много больше есть что вернуть. Так что засунь свой язык под свой же копчик,потому что вы пока что не "не орда".
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23.05.2021 05:15 Відповісти
Румунія планує передати Україні партію COVID-вакцини наприкінці травня, - Боднар - Цензор.НЕТ 8560
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23.05.2021 00:19 Відповісти
👏👏👏👏👏🎯
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23.05.2021 08:05 Відповісти
А вы прикиньте, как оно стремно таким странам как польша: они уже вакцинировали большую часть своих граждан, вакцинировались и все цивилизованные страны. Зато в соседней Украине, где клоуны руководят страной, вакцинация граждан нормальной вакциной еще даже не началась.
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23.05.2021 07:21 Відповісти
Депутаты и министры вакцинируюися нормальной вакциной - той шо остается на донышке после укола пациентам психбольниц!
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23.05.2021 08:34 Відповісти
Зате в нас є "Дизель шоу" , "95 квартал" та лохторат з пам'яттю акваріумних рибок.
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23.05.2021 23:01 Відповісти
Молодцы конечно, а ведь могли и выбросить.
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23.05.2021 07:43 Відповісти
- желчь ватника...
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23.05.2021 22:12 Відповісти
Очікуємо допомоги від Зімбабве.
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23.05.2021 22:58 Відповісти
 
 