Украина заняла пятое место на Евровидении-2021. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Роттердаме на арене Ahoy завершился финал международного песенного конкурса "Евровидение". Победителями конкурса стали исполнители из Италии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Украину на Евровидении-2021 представила группа "Go_А" с песней "Shum". От жюри исполнители получили 97 баллов, 267 им добавили зрители.
Как отметил комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, впервые наша страна представила песню полностью на украинском языке.
Группа из Италии Måneskin набрала 524 балла: 206 от национальных жюри и 318 от зрителей.
На втором месте - Франция (499 баллов), третье - Швейцария (432 балла), четвертое - Исландия (378 баллов).
Напомним, Евровидение-2021 проходило с 18 по 22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы представителя своей страны Дункана Лоуренса в 2019 году.
В конкурсе принимают участие представители 39 стран, но не все смогли приехать в Роттердам.
В финал автоматически вышли шесть стран-основательниц Евровидения - Великобритания, Италия, Франция, Испания и Германия, а также Нидерланды, как принимающая страна конкурса. Всего же в финале выступили представители 26 стран, 20 из которых выбрали в двух полуфиналах.
По результатам голосования в первом полуфинале Евровидения-2021 в финал прошли: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Фаворитами второго полуфинала стали Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.
Пожалуйста, подождите...
В Германии вообще бывают не геи?
Рок-н-рол форева!
- хххххех.... павлины говорите...............
- вот ЭТО класссссссссссс!!! гаспада макаронники.........
Вообще ничего, ни музыки, ни голоса, ничего оригинального.
Как рок-группа - ноль, за прослушивание ещё и зрителю доплачивать надо.
Це наші глядачі "какая_разніца" дали їм 4 бали.
https://www.5.ua/dv/showbiz/245156
До складу українського журі "Євробачення-2021" входили Alyona Alyona, Іларія, Ігор Кондратюк та ALLOISE, а очолював його Олександр Пономарьов.
Українські глядачі дали 12 балів Італії, 10 - Литві, 8 - Фінляндії, 7 - Швейцарії, 6 - Ісландії, 5 - Франції, 4 - Росії, 3 - Азербайджану, 2 - Швеції та 1 - Бельгії.
Об этом пишет украинский журналист, редактор интернет-издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко на своей персональной странице в соцсети Facebook в воскресенье утром:
Вибір україномовної пісні для переважно англомовного Євробачення - це не просто нестандартний хід. Для мене це був також тест для сусідів, для яких слов'янська мова є або основною, або "общепанятной"
Да-да, звичайно ж, це просто пісенний конкурс, нікакой палітікє
Отже, перше місце за рівнем символізму обіймає Польща, де глядачі дали нам 12 балів, а "професійне жюрі" - 0 (прописом - нуль)
Молдова, де не тільки в політиці додонівці досі сильні, а й на шоубіз сильно впливає Росія - глядачі 10, "професійне жюрі" - 0
Чехія - те саме, 10-0
Хорватія та Сербія - однаково по 8-0
Росія - ну тут все ясно, 7-0
Словенія 7-0
Болгарія 6-0
Північна Македонія 4-0
Для порівняння, Литва - 12-12
А украинци Литве ? Дякуємо, "браття " украинци ,та поляки.
А Литва выступила достойно. Решающим в распределении итоговых мест было все же зрительское голосование, где Украина дала Литве 10 баллов.
А вы выступили хорошо. И я считаю, что наше жюри должно было вам дать минимум 8-10 баллов!
Украинцы дали вам 10 балов! Я и вся моя семья голосовали за вас! Прости, но Италия действительно взорвала всех!
А заспівав італієць класно, та і виглядав наче в тренді. Італійські мачо та плейбої вже не в тренді.
У нашей девочки удалено легкое!! как можно так петь с одним легким! и хоть бы где одна собака про это тявкнула! вшивая эуропа со своими двойными стандартами!
Лично я люблю хард рок, но исполнение у Го-А весьма необычно и впечатляет.
Вы на представляете, шо щас закукарекают зебанутые. Весь квартал во главе с бубочкой будут кукарекать, что певица - старый член их зебанутой партии, еще с 1917 года. Потому что певица одела огромный зеленый воротник и так прониклась Зьобнутыми идеями, что даже запела о конопельках, самом любимом растении бубочки оманского, которое они вместе с найвелычнишым засевают уже много лет подряд.
Особисто мені подобаються хорвати:
https://www.youtube.com/watch?v=sFvj6fiT1Sw
https://www.youtube.com/watch?v=WnuBcWHRMjY
https://www.youtube.com/watch?v=UqAKFyZw2Ls
для особливо обдарованих, проти Go_А нічого не маю.
На слова Ахметова.
Все новое, хорошо забытое старое!
Бабуля 1939 года рождения из Кировоградской области напомнила, как "шум" звучит в аутентичном исполнении.
https://www.facebook.com/groups/180275692335620/?multi_permalinks=1450676541962189&hoisted_section_header_type=recently_seen&__cft__[0]=AZWfPZ4UcnQ71dTweo9YUm3747QbCh5FEPm03tae55nfHD7EDzD_rJX62Evt_TybF5GF39n2we7UJuM3kNtiL2PC-BIQi4kN3jW-9jL2UkU223EOYgi5Kh134AdFoaXtLdWMHPyiXD46behk8uo0dfPWurVgunNr2tjJt1_XJWQSTHNxTAmzb03eMJCxQQtdtOA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.youtube.com/watch?v=0J2QdDbelmY
Украинские вот эти сильнонародные завывыания УНЫЛЫЕ-я это не люблю. И Европа этого не любит. Я-бы вобще в Украине запретил народные минорные интонации бдь я диктатором. Во всяком случае на внешний так сказать рынок. Давайте про Украину петь победные и оптимистические песни-время давно настало. Как корабль назовешь-так он и плывет. Буде жити Украина-вот слова нормального а не похоронного гимна страны. ПС в любом случае Слава Героям!
https://www.youtube.com/watch?v=69EcnxJmnd4
.......... 50 лет...................................... ничего лучше до ничего лучше после.................................
https://www.youtube.com/watch?v=EfLYvbRi0zA
правда клавиши увы не Лорд......... а вокальчик вполне
https://www.youtube.com/watch?v=PCDZwgtNxRU
тут все хороши дефка просто угарная
https://www.youtube.com/watch?v=4Di-KJeWFDI
а от этой вещухи всегда кипятком пысал
чому вони присутні на Євробаченні ?
Главное -- пели на родном языке. И зрителям это понравилось (зрителям вооПще пох на язык песни, главное -- чтоб интересно было).