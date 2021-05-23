Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021. ВIДЕО
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У Роттердамі на арені Ahoy завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Переможцями конкурсу стали виконавці з Італії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Україну на Євробаченні представиd гурт Go_А з піснею "Shum". Від журі виконавці отримали 97 балів, 267 їм додали глядачі.
Як зазначив коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко, вперше наша країна представила пісню повністю українською мовою.
Гурт з Італії Måneskin набрав 524 бали: 206 від національних журі і 318 від глядачів.
На другому місці - Франція (499 балів), на третьому - Швейцарія (432 бали), на четвертому - Ісландія (378 балів).
Нагадаємо, Євробачення-2021 відбувалось із 18 до 22 травня у Роттердамі. Нідерланди отримали право проводити конкурс після перемоги представника своєї країни Дункана Лоуренса у 2019 році.
У конкурсі беруть участь представники 39 країн, але не всі змогли приїхати в Роттердам.
У фінал автоматично потрапили шість країн-засновниць Євробачення: Велика Британія, Італія, Франція, Іспанія і Німеччина, а також Нідерланди, як країна, що проводить конкурс. Загалом у фіналі виступили представники 26 країн, 20 із яких вибрали у двох півфіналах.
За результатами голосування в першому півфіналі Євробачення-2021 до фіналу потрапили: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та Україна. Фаворитами другого півфіналу стали Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція і Фінляндія.
Будь ласка, зачекайте...
В Германии вообще бывают не геи?
Рок-н-рол форева!
- хххххех.... павлины говорите...............
- вот ЭТО класссссссссссс!!! гаспада макаронники.........
Вообще ничего, ни музыки, ни голоса, ничего оригинального.
Как рок-группа - ноль, за прослушивание ещё и зрителю доплачивать надо.
Це наші глядачі "какая_разніца" дали їм 4 бали.
https://www.5.ua/dv/showbiz/245156
До складу українського журі "Євробачення-2021" входили Alyona Alyona, Іларія, Ігор Кондратюк та ALLOISE, а очолював його Олександр Пономарьов.
Українські глядачі дали 12 балів Італії, 10 - Литві, 8 - Фінляндії, 7 - Швейцарії, 6 - Ісландії, 5 - Франції, 4 - Росії, 3 - Азербайджану, 2 - Швеції та 1 - Бельгії.
Об этом пишет украинский журналист, редактор интернет-издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко на своей персональной странице в соцсети Facebook в воскресенье утром:
Вибір україномовної пісні для переважно англомовного Євробачення - це не просто нестандартний хід. Для мене це був також тест для сусідів, для яких слов'янська мова є або основною, або "общепанятной"
Да-да, звичайно ж, це просто пісенний конкурс, нікакой палітікє
Отже, перше місце за рівнем символізму обіймає Польща, де глядачі дали нам 12 балів, а "професійне жюрі" - 0 (прописом - нуль)
Молдова, де не тільки в політиці додонівці досі сильні, а й на шоубіз сильно впливає Росія - глядачі 10, "професійне жюрі" - 0
Чехія - те саме, 10-0
Хорватія та Сербія - однаково по 8-0
Росія - ну тут все ясно, 7-0
Словенія 7-0
Болгарія 6-0
Північна Македонія 4-0
Для порівняння, Литва - 12-12
А украинци Литве ? Дякуємо, "браття " украинци ,та поляки.
А Литва выступила достойно. Решающим в распределении итоговых мест было все же зрительское голосование, где Украина дала Литве 10 баллов.
А вы выступили хорошо. И я считаю, что наше жюри должно было вам дать минимум 8-10 баллов!
Украинцы дали вам 10 балов! Я и вся моя семья голосовали за вас! Прости, но Италия действительно взорвала всех!
А заспівав італієць класно, та і виглядав наче в тренді. Італійські мачо та плейбої вже не в тренді.
У нашей девочки удалено легкое!! как можно так петь с одним легким! и хоть бы где одна собака про это тявкнула! вшивая эуропа со своими двойными стандартами!
Лично я люблю хард рок, но исполнение у Го-А весьма необычно и впечатляет.
Вы на представляете, шо щас закукарекают зебанутые. Весь квартал во главе с бубочкой будут кукарекать, что певица - старый член их зебанутой партии, еще с 1917 года. Потому что певица одела огромный зеленый воротник и так прониклась Зьобнутыми идеями, что даже запела о конопельках, самом любимом растении бубочки оманского, которое они вместе с найвелычнишым засевают уже много лет подряд.
Особисто мені подобаються хорвати:
https://www.youtube.com/watch?v=sFvj6fiT1Sw
https://www.youtube.com/watch?v=WnuBcWHRMjY
https://www.youtube.com/watch?v=UqAKFyZw2Ls
для особливо обдарованих, проти Go_А нічого не маю.
На слова Ахметова.
Все новое, хорошо забытое старое!
Бабуля 1939 года рождения из Кировоградской области напомнила, как "шум" звучит в аутентичном исполнении.
https://www.facebook.com/groups/180275692335620/?multi_permalinks=1450676541962189&hoisted_section_header_type=recently_seen&__cft__[0]=AZWfPZ4UcnQ71dTweo9YUm3747QbCh5FEPm03tae55nfHD7EDzD_rJX62Evt_TybF5GF39n2we7UJuM3kNtiL2PC-BIQi4kN3jW-9jL2UkU223EOYgi5Kh134AdFoaXtLdWMHPyiXD46behk8uo0dfPWurVgunNr2tjJt1_XJWQSTHNxTAmzb03eMJCxQQtdtOA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.youtube.com/watch?v=0J2QdDbelmY
Украинские вот эти сильнонародные завывыания УНЫЛЫЕ-я это не люблю. И Европа этого не любит. Я-бы вобще в Украине запретил народные минорные интонации бдь я диктатором. Во всяком случае на внешний так сказать рынок. Давайте про Украину петь победные и оптимистические песни-время давно настало. Как корабль назовешь-так он и плывет. Буде жити Украина-вот слова нормального а не похоронного гимна страны. ПС в любом случае Слава Героям!
https://www.youtube.com/watch?v=69EcnxJmnd4
.......... 50 лет...................................... ничего лучше до ничего лучше после.................................
https://www.youtube.com/watch?v=EfLYvbRi0zA
правда клавиши увы не Лорд......... а вокальчик вполне
https://www.youtube.com/watch?v=PCDZwgtNxRU
тут все хороши дефка просто угарная
https://www.youtube.com/watch?v=4Di-KJeWFDI
а от этой вещухи всегда кипятком пысал
чому вони присутні на Євробаченні ?
Главное -- пели на родном языке. И зрителям это понравилось (зрителям вооПще пох на язык песни, главное -- чтоб интересно было).