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Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Роттердамі на арені Ahoy завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Переможцями конкурсу стали виконавці з Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Україну на Євробаченні представиd гурт Go_А з піснею "Shum". Від журі виконавці отримали 97 балів, 267 їм додали глядачі.

Україна посіла пяте місце на Євробаченні-2021 01
Україна посіла пяте місце на Євробаченні-2021 02

Як зазначив коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко, вперше наша країна представила пісню повністю українською мовою.

Дивіться також: У Нідерландах офіційно відкрили Євробачення-2021. ВIДЕО

Гурт з Італії Måneskin набрав 524 бали: 206 від національних журі і 318 від глядачів.

На другому місці - Франція (499 балів), на третьому - Швейцарія (432 бали), на четвертому - Ісландія (378 балів).

Нагадаємо, Євробачення-2021 відбувалось із 18 до 22 травня у Роттердамі. Нідерланди отримали право проводити конкурс після перемоги представника своєї країни Дункана Лоуренса у 2019 році.

У конкурсі беруть участь представники 39 країн, але не всі змогли приїхати в Роттердам.

У фінал автоматично потрапили шість країн-засновниць Євробачення: Велика Британія, Італія, Франція, Іспанія і Німеччина, а також Нідерланди, як країна, що проводить конкурс. Загалом у фіналі виступили представники 26 країн, 20 із яких вибрали у двох півфіналах.

За результатами голосування в першому півфіналі Євробачення-2021 до фіналу потрапили: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та Україна. Фаворитами другого півфіналу стали Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція і Фінляндія.

Дивіться також: Україна вийшла у фінал Євробачення-2021. ВIДЕО
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Топ коментарі
+113
Привіт нашим ідіотам, що на восьмому році війни дали 4 бали кацапам
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23.05.2021 01:51
+80
За них голосовали сраные переселенцы, даунбасовцы и прочий генетический мусор
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23.05.2021 01:55
+58
Козломордые обосрались и это не может не радовать)
Україна понад усе!
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23.05.2021 01:58
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Математического.
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24.05.2021 20:47 Відповісти
Йендрик уже давно сам пишет песни. В музыке своим образцом для подражания он считает Тейлор Свифт. Силы и вдохновение ему придает его любовь к другу Яну, с которым он вместе живет уже четыре года.

В Германии вообще бывают не геи?
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23.05.2021 10:43 Відповісти
пофіг, шо воно там трепихається. штазі як раз із усих таке амьобне - бесполєзне роблять. Йендрік - ціль німецьких мозгойобок і ментоштазєй. вони тоді можуть лише чайок попивать і газєтки читать.
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23.05.2021 10:57 Відповісти
Итальяно веро!
Рок-н-рол форева!
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23.05.2021 10:26 Відповісти
итальяшки ...полный трэш !!!
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23.05.2021 10:48 Відповісти
Дівка якась страшна. Може тому й попала так високо - чомусь на евровіжні не ******* жінок, особливо гарних)
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23.05.2021 10:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=y-5o2f9wzmw&list=RDMM&start_radio=1

- хххххех.... павлины говорите...............
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23.05.2021 10:49 Відповісти
неплохо замаскированный дранничег))))
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23.05.2021 10:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*******-buQ

- вот ЭТО класссссссссссс!!! гаспада макаронники.........
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23.05.2021 11:08 Відповісти
монстерюги ! Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 8352
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23.05.2021 13:10 Відповісти
таки відчувається різниця!
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23.05.2021 16:09 Відповісти
Это первое место? Нда...
Вообще ничего, ни музыки, ни голоса, ничего оригинального.
Как рок-группа - ноль, за прослушивание ещё и зрителю доплачивать надо.
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23.05.2021 10:57 Відповісти
Жюрі не дало рашенцям балів.
Це наші глядачі "какая_разніца" дали їм 4 бали.

https://www.5.ua/dv/showbiz/245156
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23.05.2021 11:24 Відповісти
Українське журі дало 12 балів Італії, 10 - Франції, 8 - Швейцарії, 7 - Ізраїлю, 6 - Бельгії, 5 - Мальті, 4 - Ісландії, 3 - Азербайджану, 2 - Португалії та 1 - Норвегії.

До складу українського журі "Євробачення-2021" входили Alyona Alyona, Іларія, Ігор Кондратюк та ALLOISE, а очолював його Олександр Пономарьов.

Українські глядачі дали 12 балів Італії, 10 - Литві, 8 - Фінляндії, 7 - Швейцарії, 6 - Ісландії, 5 - Франції, 4 - Росії, 3 - Азербайджану, 2 - Швеції та 1 - Бельгії.
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23.05.2021 14:32 Відповісти
Рашка нам дала 7 от зрителей
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23.05.2021 18:49 Відповісти
Давно этот конкурс является политическим и к какой-то там справедливости, практически не имеет отношения. Особенно, это видно по "зрительскому голосованию". Тут всегда прослеживается своя логика и политика. Достаточно посмотреть, как проголосовали "поляки" и её жюри за Украину- очевидно, что голосовали не поляки, а сами украинцы, живущие там. Короче, как правило, всегда есть какая-то логика в победе той или иной страны- тут или дружественные соседние страны помогают, голосуя друг за друга, или подчёркивание какой-то актуальной проблемы- типа как победа К.Вурст из-за шумихи в СМИ, что лгбт вовсю притесняют. Сейчас вот- Италия, наверное из-за шумихи в связи с "ковидом", бушевавшем в этой стране. Слишком, уж много Италия фигурировала как очевидная "жертва" во всех мировых СМИ.
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23.05.2021 11:16 Відповісти
Я всегда обожал итальянских исполнителей! Есть за что!Тот же Челентано,Кутуньо и куча других.Итальянцы во многих культурных делах -законодатели.И даже в мафии.Их ветвь- Румыния и молдоване -тоже великолепны!
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23.05.2021 12:45 Відповісти
тільки не цих!
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23.05.2021 16:11 Відповісти
Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 6467
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23.05.2021 11:17 Відповісти
Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 8353
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23.05.2021 12:04 Відповісти
Смок ві еврідей.
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23.05.2021 12:05 Відповісти
у норвежця був на підтанцьовці Арсен Аваков

Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 1056
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23.05.2021 15:29 Відповісти
Голосуванн глядачів було маже таким, як у Італії, жюрі їх опустило на 5 місце.
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23.05.2021 11:21 Відповісти
Голосование за участников от Украины - группу Go_A, - зрителей и жюри стран-участниц 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021" было очень показательным и символичным: украинцы выступали с песней на своем языке, текст которой был неясен для жителей западной и центральной Европы, однако близок для стран-соседей Украины, а значит можно было ожидать симпатий и от жюри из этих государств, но действительность оказалась другой.
Об этом пишет украинский журналист, редактор интернет-издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко на своей персональной странице в соцсети Facebook в воскресенье утром:
Вибір україномовної пісні для переважно англомовного Євробачення - це не просто нестандартний хід. Для мене це був також тест для сусідів, для яких слов'янська мова є або основною, або "общепанятной"
Да-да, звичайно ж, це просто пісенний конкурс, нікакой палітікє
Отже, перше місце за рівнем символізму обіймає Польща, де глядачі дали нам 12 балів, а "професійне жюрі" - 0 (прописом - нуль)
Молдова, де не тільки в політиці додонівці досі сильні, а й на шоубіз сильно впливає Росія - глядачі 10, "професійне жюрі" - 0
Чехія - те саме, 10-0
Хорватія та Сербія - однаково по 8-0
Росія - ну тут все ясно, 7-0
Словенія 7-0
Болгарія 6-0
Північна Македонія 4-0
Для порівняння, Литва - 12-12
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23.05.2021 11:26 Відповісти
спасибі за аналіз!
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23.05.2021 14:42 Відповісти
а тепер виходить на арену підрахуй. коли б жюрі було б солідарне з глядачами - +64 бали Україні, та - 64 конкурентам)
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23.05.2021 16:17 Відповісти
Українська пісня була дуже класною, і виступ був чудовий.
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23.05.2021 11:45 Відповісти
Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 2423
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23.05.2021 11:48 Відповісти
Да , мы ,литовцы ,дали Украине 12-12.
А украинци Литве ? Дякуємо, "браття " украинци ,та поляки.
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23.05.2021 12:11 Відповісти
Andrius, мольба! Не судите всю Украину, по нескольким/непонятным, "типа, членам жюри"! Это, или полные "профаны", или это их личный интерес ( как ни прискорбно), или просто ошибка!Выступление представителя Литвы, было на высоком уровне, мы вас любим!💕
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23.05.2021 12:27 Відповісти
Велика подяка Литві. Українське журі показало свій професіоналізм, та роздали бали тим хто переміх при чому в хронологічній послідовності. Переможцю Італії дали 12 балів, другому місцю яке зайняла Франція дали 10 (більше не можна), третьому місцю яке зайняла Швейцарія дали 8 балів (більше не можна) Коротше Кондратюк і ко показали приклад професіоналізму.
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23.05.2021 13:55 Відповісти
Українські глядачі дали Литві 10 балів, журі на жаль 0. Якщо об'єктивно, то я голосував за Литву, а не за учасника. Якщо відкинути політику то 10 балів для вашого гурту це навіть трохи завищений бал. А за одяг їх стилісту я б поставив мінус 0.
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23.05.2021 12:32 Відповісти
Жаль, что жюри не оценило, конечно.
А Литва выступила достойно. Решающим в распределении итоговых мест было все же зрительское голосование, где Украина дала Литве 10 баллов.
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23.05.2021 12:32 Відповісти
Eto da Ukraina zriteli ocenylo ocen xoroso,daze ocen xoroso Litvu,.Po mojemu te bali nicego niezmenili po balam,konecno na sleduci god mozet bit ocenki takze protivopolozni s ziuri storoni
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23.05.2021 13:50 Відповісти
Как раз зрительское голосование очень сильно изменило положение отдельных стран в таблице, в том числе Литвы (с 14-го места на 8-ое), Финляндии, Украины...
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23.05.2021 13:58 Відповісти
zritelnoje da izmenila dlia vsex stran,no ja xotel skazat sto golosa s Ukraini ziuri oni neizmenili nam mesto jesli i dali 12 balov ili kak teper 0.8 mesto liubom sluce.
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23.05.2021 18:24 Відповісти
Зрители из Украины дали Литве 10 баллов.
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23.05.2021 17:27 Відповісти
А литовские зрители - 12 баллов дали Украине!
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23.05.2021 18:08 Відповісти
12 баллов украинцы дали Италии и 10 балов Литве. Прости, но я, как украинец, считаю, что итальянцы были лучше, чем даже наша певица.

А вы выступили хорошо. И я считаю, что наше жюри должно было вам дать минимум 8-10 баллов!
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23.05.2021 20:40 Відповісти
Litve ziuri ne mnogo dali,tolko iskliucenyje te ze Italija dala 12 balov,i Izrael 10,drugyje tam meloc dali
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23.05.2021 21:03 Відповісти
10 дали же зрители , а остальное то такое
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23.05.2021 18:51 Відповісти
Дякуємо Литва! ... конкурс не смотрел но то что наши не оценили Вас нормальной оценкой - осуждаю.
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23.05.2021 19:14 Відповісти
Не смотри на наше жюри! Там сидит пенсионер, выскочка из деревни, клоун и две непонятные никому не известные девки.

Украинцы дали вам 10 балов! Я и вся моя семья голосовали за вас! Прости, но Италия действительно взорвала всех!
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23.05.2021 20:38 Відповісти
Жюрі "на мило"...така різниця між жюрі і глядачами - дуже підозріло. Мені дуже сподобався виступ Go_A !!! МОЛОДЦІ !!! Вважаю їх ПЕРЕМОЖЦЯМИ цьогорічного конкурсу !!! А пісня має ще язичницьке коріння - УКРАЇНСЬКЕ КОРІННЯ !!! МІЦНО ТРИМАЄМОСЬ !!!
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23.05.2021 12:11 Відповісти
Мабуть гейспільнота в екстазі від такої перемоги. Взагалі-то, вони вже давно заправляють у шоу бізі, тому треба просто бути геєм, щоб скрізь перемагати.

А заспівав італієць класно, та і виглядав наче в тренді. Італійські мачо та плейбої вже не в тренді. Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 1354
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23.05.2021 12:18 Відповісти
Andrius, мольба! Не судите всю Украину, по нескольким/непонятным, "типа, членам жюри"! Это, или полные "профаны", или это их личный интерес ( как ни прискорбно), или просто ошибка!Выступление представителя Литвы, было на высоком уровне, мы вас любим!💕
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23.05.2021 12:33 Відповісти
Виходить що більш за все жюри засудило Україну і Литву. А підсудило Мальті казламордим і Португалії.
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23.05.2021 12:41 Відповісти
Важно победить,но важней оставить след.И наши не подкачали!Форевер!Впервые только мова!Узнаваемая мова во всем словянском мире,кроме кремлевского улуса.Это признают даже победители.Спасибо великое нашей команде!!
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23.05.2021 12:49 Відповісти
Больше всего жаль этого парня. Жлобье гейское, могли бы хотя бы один балл дать.

Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 6087
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23.05.2021 13:00 Відповісти
По этим вопросам к Пенкину с Моисеевым, прицепом и к Киркорову, бо отбился от Аллы Пу... рук.
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23.05.2021 13:23 Відповісти
капец, прям стерильно в суху. і таке буває.
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23.05.2021 14:47 Відповісти
в самой Британии конкурс Евровидиния вообще не популярен
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23.05.2021 15:26 Відповісти
ответ за брекзит
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23.05.2021 15:40 Відповісти
Белый мужик, да еще наверняка и гетеросексуал - чего он ожидал?
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23.05.2021 19:43 Відповісти
Мені теж неймовірно жаль його.
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24.05.2021 04:05 Відповісти
Не могу понять , наша Катя протролила зебика коноплей на все Евровидение, чи - то в унисон канабисного референдума? Бо очень радовалась на камеру роисТV за роиспевичку.
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23.05.2021 13:29 Відповісти
Очень достойно. Песня зашла.
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23.05.2021 13:37 Відповісти
меня больше всего возмутило, что когда был португалец с больным сердцем, зрителям каждые 5 мин. напоминали: смотрите, этот тот несчастный с больным сердцем, ему нужна пересадка. Слезы и сопли каждые 5 минут. Потому он и победил.

У нашей девочки удалено легкое!! как можно так петь с одним легким! и хоть бы где одна собака про это тявкнула! вшивая эуропа со своими двойными стандартами!
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23.05.2021 13:58 Відповісти
так кажуть, що легеня може розростися, якщо не вся видалена.
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23.05.2021 14:49 Відповісти
еще раз:у нее полностью удалено все легкое
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23.05.2021 15:32 Відповісти
Поздравляю нашу группу с успехом !
Лично я люблю хард рок, но исполнение у Го-А весьма необычно и впечатляет.

Вы на представляете, шо щас закукарекают зебанутые. Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 763 Весь квартал во главе с бубочкой будут кукарекать, что певица - старый член их зебанутой партии, еще с 1917 года. Потому что певица одела огромный зеленый воротник и так прониклась Зьобнутыми идеями, что даже запела о конопельках, самом любимом растении бубочки оманского, которое они вместе с найвелычнишым засевают уже много лет подряд.
Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 9279 Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 9279 Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 9279
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23.05.2021 13:59 Відповісти
Я взагалі не розумію, що спонукає людей дивитися цей конкурс....З часів виступу "АВВА" нічого цікавого там не відбулося...Жодної мелодії , яка б оселилася на моїй полиці з дисками , жодного виконавця , творчисьть якого взагалі викликає інтерес...
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23.05.2021 14:14 Відповісти
ти просто не із цього часу,ти з минулого століття.
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23.05.2021 14:50 Відповісти
Так! Навіть- з минулого тисячоріччя!
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23.05.2021 18:04 Відповісти
та перестаньте, де ще побачиш кончиніту чи кончіту вУрст? А саме важливе- як зробити так, щоб це забути... Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 9999
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23.05.2021 14:50 Відповісти
Дійсно хороші пісні високо не піднімаються. Нездари рулять конкурсом...
Особисто мені подобаються хорвати:

https://www.youtube.com/watch?v=sFvj6fiT1Sw
https://www.youtube.com/watch?v=WnuBcWHRMjY
https://www.youtube.com/watch?v=UqAKFyZw2Ls
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23.05.2021 15:08 Відповісти
Усіх анти..єгро..ння, вітаю із завершенням чудового фрік шоу... Потерпимо ще тиждень, відпочинемо з пів року... Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 8890
для особливо обдарованих, проти Go_А нічого не маю.
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23.05.2021 14:47 Відповісти
"Maneskin" назвал песню "Go A" лучшей на Евровидении
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23.05.2021 14:52 Відповісти
Украина могла легко победить с песней "Роттердам Плюс".
На слова Ахметова.
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23.05.2021 14:56 Відповісти
Хоть Евровидение и не смотрел, но уверен, что мокшанских лапотных балалаечников надо было гнать с конкурса подсрачниками за их гнусное, позорное и тошнотворное выступление...
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23.05.2021 15:13 Відповісти
не читал, но осуждаю Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 1347 с кацапами тот случай как раз)
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23.05.2021 15:34 Відповісти
Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 1798
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23.05.2021 15:25 Відповісти
Вітаю з днем спалення Москви Давлет Ґераєм 23 травня 1571 року!
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23.05.2021 16:06 Відповісти
Наша песня очень и очень хорошая. Но ,все равно , по красоте на первом месте все-таки Джамала со своим шедевром, потом долго-долго никто не идёт и,можно сказать, тогда 'Шум'. Не стыдно за эту песню. Да и 12 ки нам поставили хорошие страны, даже неожиданно Франция, традиционно раньше прокацапская.
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23.05.2021 17:19 Відповісти
а вот сербы, хорваты, болгары и чехи - нули!
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23.05.2021 19:10 Відповісти
Росичи, а вас не напрягает, что какая-то Манижа поет -Русская женщина. Она татарка, или мордвинка -одна из рассеянных народностей РФ. а вы, истинные РУСЬКИЕ. РОСИЧИ. забыли свою национальность. Видео см-ВIтання вiд лукавого-. узнаете хоть кто вы ест. а то умрете и вам табло прибьют-тут укроп лежит. Так же вас сывочолый. гетьман назвав. и вы зьилы
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23.05.2021 17:28 Відповісти
Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 807

Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 1260
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23.05.2021 17:28 Відповісти
Так вот он какой, настоящий "Шум"
Все новое, хорошо забытое старое!
Бабуля 1939 года рождения из Кировоградской области напомнила, как "шум" звучит в аутентичном исполнении.
https://www.facebook.com/groups/180275692335620/?multi_permalinks=1450676541962189&hoisted_section_header_type=recently_seen&__cft__[0]=AZWfPZ4UcnQ71dTweo9YUm3747QbCh5FEPm03tae55nfHD7EDzD_rJX62Evt_TybF5GF39n2we7UJuM3kNtiL2PC-BIQi4kN3jW-9jL2UkU223EOYgi5Kh134AdFoaXtLdWMHPyiXD46behk8uo0dfPWurVgunNr2tjJt1_XJWQSTHNxTAmzb03eMJCxQQtdtOA&__tn__=%2CO%2CP-R
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23.05.2021 18:29 Відповісти
Нідерландський сурдопереклад пісні@_Go_A_"Шум"

Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 3467
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23.05.2021 18:29 Відповісти
топ
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23.05.2021 19:05 Відповісти
Мєлочь, а пріятно - кацапи на відсосі Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 5647
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23.05.2021 18:32 Відповісти
Итальянцы спели роковый римейк на тему 7 нашинс арми-конечно не могли не выиграть))))
https://www.youtube.com/watch?v=0J2QdDbelmY

Украинские вот эти сильнонародные завывыания УНЫЛЫЕ-я это не люблю. И Европа этого не любит. Я-бы вобще в Украине запретил народные минорные интонации бдь я диктатором. Во всяком случае на внешний так сказать рынок. Давайте про Украину петь победные и оптимистические песни-время давно настало. Как корабль назовешь-так он и плывет. Буде жити Украина-вот слова нормального а не похоронного гимна страны. ПС в любом случае Слава Героям!
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23.05.2021 19:03 Відповісти
а где ты там завывания увидел? Україна посіла п'яте місце на Євробаченні-2021 - Цензор.НЕТ 9151вся европа тащится от гоу-эй-а ему не фтему.даже эти итальянцы и то сказали,шо украинцы лучшие
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23.05.2021 19:36 Відповісти
ступа, переходи на корпоративную работу в тайге.
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24.05.2021 03:00 Відповісти
ДУРА !!! САМА ХОЧЕТ ПОЛЗТИ )))
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24.05.2021 04:02 Відповісти
УКРАИНЦЫ НЕ ХУЖЕ ИТАЛЬЯНЦЕВ ВЫСТУПИЛИ !!!
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24.05.2021 04:04 Відповісти
не надоел ещё житкий кисель ??? где ты старый добрый рок
https://www.youtube.com/watch?v=69EcnxJmnd4

.......... 50 лет...................................... ничего лучше до ничего лучше после.................................
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24.05.2021 04:14 Відповісти
класс! (неформат...))
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24.05.2021 05:03 Відповісти
тоже достойные каверы
https://www.youtube.com/watch?v=EfLYvbRi0zA

правда клавиши увы не Лорд......... а вокальчик вполне
https://www.youtube.com/watch?v=PCDZwgtNxRU

тут все хороши дефка просто угарная
https://www.youtube.com/watch?v=4Di-KJeWFDI

а от этой вещухи всегда кипятком пысал
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24.05.2021 16:03 Відповісти
кацапи до Європи не мають жодного відношення !
чому вони присутні на Євробаченні ?
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24.05.2021 08:37 Відповісти
Отличное выступление и отличный результат.
Главное -- пели на родном языке. И зрителям это понравилось (зрителям вооПще пох на язык песни, главное -- чтоб интересно было).
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24.05.2021 09:36 Відповісти
Рашка дала Украине 0... Это стопроцентное подонство, которое даже не стесняется само себя...
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26.05.2021 20:34 Відповісти
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