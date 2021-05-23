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Новости Политика Украины
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США надеются на продолжение сотрудничества с Украиной на море, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США надеются на продолжение сотрудничества с Украиной на море, - посольство

Вашингтон поддерживает продолжение сотрудничества с Украиной на море.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине по случаю Национального дня мореплавания, который в Соединенных Штатах отмечают 22 мая, передает Цензор.НЕТ о ссылкой на Twitter диппредставительства.

"Мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США "Гамильтон" в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины", - говорится в заявлении дипмиссии.

США надеются на продолжение сотрудничества с Украиной на море, - посольство 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": США изучают возможности для усиления сотрудничества по безопасности с Украиной, - Квин

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Завжди раді Вас бачити! Ласкаво просимо!
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23.05.2021 02:23
+6
говноклоун членограй в косоворотке надеется депортировать
белоруса активиста , каторого мусорская аваковская падаль
приняла около посольства бульбенфюрера
....
Зеленский подонок и проходимец
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23.05.2021 06:47
+4
какие мрази этот говёный флаг запустили ?
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23.05.2021 06:48
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Мы, конечно, подумаем и рассмотрим это предложение 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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23.05.2021 01:57 Ответить
Завжди раді Вас бачити! Ласкаво просимо!
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23.05.2021 02:23 Ответить
Хутор Михайловский в вашем распоряжении.... США надеются на продолжение сотрудничества с Украиной на море, - посольство - Цензор.НЕТ 6850
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23.05.2021 02:25 Ответить
Флаг в поддержку Палестины над Владимирским спуском

США надеются на продолжение сотрудничества с Украиной на море, - посольство - Цензор.НЕТ 2932
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23.05.2021 03:30 Ответить
какие мрази этот говёный флаг запустили ?
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23.05.2021 06:48 Ответить
А хіба мало тут понаїхавших арабів?
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23.05.2021 09:08 Ответить
Я відповів на запитання Коршуна. Чим не вдоволений? США сподіваються на продовження співпраці з Україною на морі, - посольство - Цензор.НЕТ 1004
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23.05.2021 09:20 Ответить
Надежда умирает последней .
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23.05.2021 05:57 Ответить
говноклоун членограй в косоворотке надеется депортировать
белоруса активиста , каторого мусорская аваковская падаль
приняла около посольства бульбенфюрера
....
Зеленский подонок и проходимец
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23.05.2021 06:47 Ответить
Тыц и нет ублюдка.Унижайся дальше😂🌷
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23.05.2021 07:36 Ответить
×××😂🌷
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23.05.2021 08:43 Ответить
 
 