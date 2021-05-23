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США надеются на продолжение сотрудничества с Украиной на море, - посольство
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вашингтон поддерживает продолжение сотрудничества с Украиной на море.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине по случаю Национального дня мореплавания, который в Соединенных Штатах отмечают 22 мая, передает Цензор.НЕТ о ссылкой на Twitter диппредставительства.
"Мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США "Гамильтон" в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины", - говорится в заявлении дипмиссии.
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