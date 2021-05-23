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США сподіваються на продовження співпраці з Україною на морі, - посольство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США сподіваються на продовження співпраці з Україною на морі, - посольство

Вашингтон підтримує продовження співпраці з Україною на морі.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні з нагоди Національного дня мореплавання, який у Сполучених Штатах відзначають 22 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на твітер диппредставництва.

"Ми хочемо згадати недавній візит катера берегової охорони США "Гамільтон" в Одесу і сподіваємося на продовження міцного партнерства між ВМС і морською охороною США та України", - йдеться в заяві дипмісії.

США сподіваються на продовження співпраці з Україною на морі, - посольство 01

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Топ коментарі
+8
Завжди раді Вас бачити! Ласкаво просимо!
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23.05.2021 02:23
+6
говноклоун членограй в косоворотке надеется депортировать
белоруса активиста , каторого мусорская аваковская падаль
приняла около посольства бульбенфюрера
....
Зеленский подонок и проходимец
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23.05.2021 06:47
+4
какие мрази этот говёный флаг запустили ?
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23.05.2021 06:48
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Мы, конечно, подумаем и рассмотрим это предложение 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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23.05.2021 01:57 Відповісти
Завжди раді Вас бачити! Ласкаво просимо!
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23.05.2021 02:23 Відповісти
Хутор Михайловский в вашем распоряжении.... США надеются на продолжение сотрудничества с Украиной на море, - посольство - Цензор.НЕТ 6850
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23.05.2021 02:25 Відповісти
Флаг в поддержку Палестины над Владимирским спуском

США надеются на продолжение сотрудничества с Украиной на море, - посольство - Цензор.НЕТ 2932
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23.05.2021 03:30 Відповісти
какие мрази этот говёный флаг запустили ?
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23.05.2021 06:48 Відповісти
А хіба мало тут понаїхавших арабів?
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23.05.2021 09:08 Відповісти
Я відповів на запитання Коршуна. Чим не вдоволений? США сподіваються на продовження співпраці з Україною на морі, - посольство - Цензор.НЕТ 1004
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23.05.2021 09:20 Відповісти
Надежда умирает последней .
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23.05.2021 05:57 Відповісти
говноклоун членограй в косоворотке надеется депортировать
белоруса активиста , каторого мусорская аваковская падаль
приняла около посольства бульбенфюрера
....
Зеленский подонок и проходимец
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23.05.2021 06:47 Відповісти
Тыц и нет ублюдка.Унижайся дальше😂🌷
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23.05.2021 07:36 Відповісти
×××😂🌷
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23.05.2021 08:43 Відповісти
 
 