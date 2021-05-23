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США сподіваються на продовження співпраці з Україною на морі, - посольство
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Вашингтон підтримує продовження співпраці з Україною на морі.
Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні з нагоди Національного дня мореплавання, який у Сполучених Штатах відзначають 22 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на твітер диппредставництва.
"Ми хочемо згадати недавній візит катера берегової охорони США "Гамільтон" в Одесу і сподіваємося на продовження міцного партнерства між ВМС і морською охороною США та України", - йдеться в заяві дипмісії.
Топ коментарі
+8 klhlhhhhhhhhhhhkf
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+6 Arkady Korshun
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+4 Arkady Korshun
показати весь коментар23.05.2021 06:48
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белоруса активиста , каторого мусорская аваковская падаль
приняла около посольства бульбенфюрера
....
Зеленский подонок и проходимец