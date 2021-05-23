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Новости Политика Украины
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ПФ в июне проведет перерасчет выплат работающим пенсионерам, - представитель Фонда Дзядевич

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ПФ в июне проведет перерасчет выплат работающим пенсионерам, - представитель Фонда Дзядевич

Работающим пенсионерам в этом году перерасчет пенсий проведут в июне, хотя ранее это делали в апреле. При этом пенсионеры могут задним числом получить доплаты за апрель и май.

Об этом рассказала в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" начальница Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Лариса Дзядевич, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 апреля без дополнительного обращения Пенсионный фонд проводит перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который проводится перерасчет пенсий, получили такое право, а именно - если лицо после назначения пенсии проработало 24 месяца либо если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее 2 лет. С 1 апреля 2021 года им будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий", - объяснила представительница Пенсионного фонда.

Как сообщила Дзядевич, каждый год органы Пенсионного фонда такой перерасчет проводили с 1 апреля, но в этом году ситуация несколько изменилась.

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"Это связано с изменениями в Налоговом кодексе и в законе о сборе и учете Единого взноса на общеобязательное пенсионное страхование. В этом году такая отчетность подается ежеквартально, а не ежемесячно. Пенсионный фонд, обрабатывающий такие документы, обязательно проведет перерасчет пенсий, люди в июне получат свои доплаты за апрель и май, и лично обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно", - уточнила она.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
Кінець епохи бідності - Це коли ти в 2019 році отримуєш 9600 гривень соцдопомоги, а в 2021 ти вже нардеп і приходиш в ВР з сумочкою за 4700 $Травень 22, 2021 editor7ПФ в июне проведет перерасчет выплат работающим пенсионерам, - представитель Фонда Дзядевич - Цензор.НЕТ 9369Как выглядит конец эпохи бедности? Это когда ты в 2019 году получаешь 9600 гривен соцпомощи, а в 2021 ты уже нардеп и приходишь в ВР с сумочкой за 4700$. Так произошло и в жизни нардепа от фракции "Слуга народа" Ольги Савченко. Теперь мы все с интересом послушаем о том, что это подделка купленная на Троещинском рынке. Или это подарок. Но пока не задекларированный. Или она биткоины продала. А купила их, когда они были ещё по 20$. Но о том, что в их фракции платят деньги в конвертах мы не услышим. Видимо они стесняются. Как потомки Альхенов. В общем, можно идти за попкорном.
И эта… не завидуйте. )))
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23.05.2021 03:33
+9
В 2019-м зеленое стадо индексацию пенсий за два месяца март-апрель украло...и глазом не моргнуло...украдет и сейчас..
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23.05.2021 09:00
+5
Опять зебилы добавят пенсам по 5 гривен и будут это пиарить как победу?
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23.05.2021 06:28
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Правила форума Совет форумчан
с пенсиями порядок, у Евровиденья проблемы.
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23.05.2021 03:16 Ответить
Кінець епохи бідності - Це коли ти в 2019 році отримуєш 9600 гривень соцдопомоги, а в 2021 ти вже нардеп і приходиш в ВР з сумочкою за 4700 $Травень 22, 2021 editor7ПФ в июне проведет перерасчет выплат работающим пенсионерам, - представитель Фонда Дзядевич - Цензор.НЕТ 9369Как выглядит конец эпохи бедности? Это когда ты в 2019 году получаешь 9600 гривен соцпомощи, а в 2021 ты уже нардеп и приходишь в ВР с сумочкой за 4700$. Так произошло и в жизни нардепа от фракции "Слуга народа" Ольги Савченко. Теперь мы все с интересом послушаем о том, что это подделка купленная на Троещинском рынке. Или это подарок. Но пока не задекларированный. Или она биткоины продала. А купила их, когда они были ещё по 20$. Но о том, что в их фракции платят деньги в конвертах мы не услышим. Видимо они стесняются. Как потомки Альхенов. В общем, можно идти за попкорном.
И эта… не завидуйте. )))
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23.05.2021 03:33 Ответить
Чергова брехня чинної влади. Не було перерахунку в квітні, не буде обіцяного й в червні.
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23.05.2021 05:35 Ответить
Опять зебилы добавят пенсам по 5 гривен и будут это пиарить как победу?
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23.05.2021 06:28 Ответить
Судя по отмазке о причинах отсутствия перерасчета в апреле пересчитанные пенсии в июне могут оказаться меньше чем были. Транш так и не выбили, а грошики нужны всегда. Так что ПФ хороший кошелек для нелохов у власти.
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23.05.2021 07:52 Ответить
Ото я попаную. ПФ в июне проведет перерасчет выплат работающим пенсионерам, - представитель Фонда Дзядевич - Цензор.НЕТ 1782
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23.05.2021 08:18 Ответить
В 2019-м зеленое стадо индексацию пенсий за два месяца март-апрель украло...и глазом не моргнуло...украдет и сейчас..
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23.05.2021 09:00 Ответить
Не так страшні кідали картярські, як перерахунки пенсійні. Може той, просто не чіпайте , а? ПФ у червні проведе перерахунок виплат пенсіонерам, які працюють, - представниця Пенсійного фонду Дзядевич - Цензор.НЕТ 6142
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23.05.2021 09:29 Ответить
И всё это закончится тем что "завтра" экономика страны попросит поцеловать работающего пенсионера в жопу, за то что он работал, а жопа к тому времени спустит дух и целовать будет некуда.
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23.05.2021 18:50 Ответить
 
 