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Новости За рубежом
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Великобритания (4255) Россия (91236) Уоллес (180)

Россия - главная угроза безопасности Великобритании, - министр обороны Уоллес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия - главная угроза безопасности Великобритании, - министр обороны Уоллес

Главную угрозу для Великобритании представляет Российская Федерация.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в интервью изданию The Telegraph британский министр обороны Бен Уоллес.

По его мнению, об этом свидетельствует активность российских военных кораблей вблизи морских границ Великобритании.

"Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, и сейчас нас посещают несколько российских военных кораблей", - сказал министр.

Он добавил: "Мы пробовали деэскалацию, мы пробовали разные методы, но на данный момент, пока Россия не изменит свое отношение, довольно трудно понять, до чего мы дойдем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британский патрульный корабль Trent зашел в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Россия, по словам Уоллеса, недавно провела "ряд операций, преднамеренно направленных против Великобритании", особенно это было отмечено в конце прошлого года, когда девять российских кораблей были замечены в водах вокруг Великобритании.

Издание пишет, что с 2013 года Великобритания зафиксировала, по меньшей мере, 150 случаев появления вблизи ее берегов сил российского военно-морского флота, причем британские ВМС направляли свои корабли для перехвата или наблюдения за перемещениями российских.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+16
Петро Порошенко.

Вітаю українських морських піхотинців з професійним святом!

Радію, що за мого президентства нам вдалося створити нові Збройні Сили, нову морську піхоту. З новими беретами, новим бойовим духом, новими традиціями. Морську піхоту, яку боїться ворог і якій довіряє український народ.

Зі святом вас, хлопці та дівчата! Дякую вам за відвагу та героїзм, за те, що залишаєтеся «вірними завжди» - вірними до кінця.

Слава морській піхоті України! Слава Україні!
Россия - главная угроза безопасности Великобритании, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 1720
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23.05.2021 10:01
+13
Россия - главная угроза безопасности Великобритании, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 8102
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23.05.2021 10:01
+13
Россия - главная угроза безопасности Великобритании, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 7414
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23.05.2021 10:03
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Правила форума Совет форумчан
А Німеччина плювала на всіх і вся.
Може їх варто виперти з НАТО. Раптом що- вони ж і першими зрадниками стануть.
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23.05.2021 09:56 Ответить
Россия - главная угроза безопасности Великобритании, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 5117 Россия - главная угроза безопасности Великобритании, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 2715
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23.05.2021 09:58 Ответить
Россия - главная угроза безопасности Великобритании, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 8102
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23.05.2021 10:01 Ответить
роздвоєна ворона Росія - головна загроза безпеці Великої Британії, - міністр оборони Воллес - Цензор.НЕТ 743
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23.05.2021 18:23 Ответить
Петро Порошенко.

Вітаю українських морських піхотинців з професійним святом!

Радію, що за мого президентства нам вдалося створити нові Збройні Сили, нову морську піхоту. З новими беретами, новим бойовим духом, новими традиціями. Морську піхоту, яку боїться ворог і якій довіряє український народ.

Зі святом вас, хлопці та дівчата! Дякую вам за відвагу та героїзм, за те, що залишаєтеся «вірними завжди» - вірними до кінця.

Слава морській піхоті України! Слава Україні!
Россия - главная угроза безопасности Великобритании, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 1720
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23.05.2021 10:01 Ответить
А Буба ніколи не вітає війська зі святами.
Він відсторонився і від армії, і від війни.
В аси коли на нас суне геополітичний кабздець.
Дороги будує.. для російських танків.
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23.05.2021 10:04 Ответить
В часи*
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23.05.2021 10:04 Ответить
Тому, що сцить ***** образити.
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23.05.2021 10:04 Ответить
Пригадую номери пародії ЗЕ на фуйла. Він настільки благолєлєйно і обережно це робив, тріпотів мов раб перед барином. Щоб не вронити в своєму образі мачизм фуйла.
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23.05.2021 10:06 Ответить
Для мене остання капля була, що цей дебіл кончений в День Вишиванки одягнув косоворотку. І діло в тому, що воно це зробило свідомо.
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23.05.2021 10:12 Ответить
Кумір! Що поробиш? Воно й манеру балакать перейняло у *****, до останньої інтонації. Страм та й годі!
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23.05.2021 10:26 Ответить
ЗЕ попурі запиляє з Могилевською без трусів.
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23.05.2021 11:09 Ответить
И о жизни подсадного народа в Украине....В Славянске пьяный мужчина перепутал дверь с окном и выпал с балкона многоэтажки... Россия - главная угроза безопасности Великобритании, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 8480
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23.05.2021 10:01 Ответить
Россия - главная угроза безопасности Великобритании, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 7414
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23.05.2021 10:03 Ответить
Ему уже давно пора "прогуляться по доске"...
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23.05.2021 10:06 Ответить
без мансов - враг !!! а не от нашей стороны той стороне..... да заглянуть в глаза и по душам
посидеть поокать.....
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23.05.2021 10:14 Ответить
"Россия - безусловно страна, стремящаяся к завоеваниям, и она была ею в продолжение целого столетия, пока великое движение 1789 г. не породило её грозного противника, полного могучих жизненных сил. Мы разумеем европейскую революцию, взрывчатую силу демократических идей и врождённого человеку стремления к свободе. Начиная с этого времени на европейском континенте существуют фактически только две силы: с одной стороны Россия и абсолютизм, с другой - революция и демократия."

Ф.Энгельс, 1853г.
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23.05.2021 10:41 Ответить
Пан Байден так не вважає. Пан поміняв Україну на ПП2, каже, що санкції проти ПП2 суперечать інтересам Америки. От і все.
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23.05.2021 10:15 Ответить
Мій дружбан з Каліфорніі вже давно казав - Трамп це зло , але відкрите зло , його видно за сто міль , а Байден то закрите паскудне зло , ніколи не вірь його словам (!)
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23.05.2021 10:29 Ответить
Так вроде же ввели санкции "на суда и компании" которые собираются строить СП-2 !
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23.05.2021 10:56 Ответить
Санкції на російські корита. А їм пофіг. Європейських будівельників санкції не торкнуться.
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23.05.2021 11:53 Ответить
Все нормально. Пускай еще надеются,и тратят и дальше деньги.
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24.05.2021 05:05 Ответить
Англия для начала могла бы вернуть Расеи прежнее название МОСКОВИЯ и это послужило бы началу конца умом непонятного образования под названием Расея. Росія - головна загроза безпеці Великої Британії, - міністр оборони Воллес - Цензор.НЕТ 158
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23.05.2021 10:22 Ответить
Оказалось,что был прав тот англичанин,который сказал,что -"Нужно удавить квочку,чтобы цыплята не разбрелись по всему миру!"
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23.05.2021 10:53 Ответить
Товарооборот России и Великобритании, по данным британской статистики, в 2020 году достиг рекордного показателя, превысив 27 миллиардов долларов, заявил торговый представитель Российской Федерации в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.

"Именно в год, когда мир переживает рецессию, нам удалось достичь рекордного за всю историю наших торговых отношений показателя в двустороннем товарообороте. Он составил 27,3 миллиарда долларов, увеличившись в полтора раза по сравнению с 2019 годом", - сказал он во время вебинара "Российско-британское торгово-экономическое сотрудничество после брекзита".
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23.05.2021 11:09 Ответить
Ты посмотри сколько у бритов оборота с Штатами и иди хлебать с горя бояры, бриты ничего у вас кроме сырья и не купят бо вы ничего произвести тупо не способны , имбицилы хахаха
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23.05.2021 11:44 Ответить
Оль, ну ты чойта,ну переоболгалась прям вся.
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23.05.2021 11:53 Ответить
Да уж, русня спит и видит как бы напасть на этот остров Росія - головна загроза безпеці Великої Британії, - міністр оборони Воллес - Цензор.НЕТ 7057
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23.05.2021 11:15 Ответить
Это не остров ,курица рашистская, а архипелаг ,а напасть убогая русня может только на того ,кто слабее ,Великобритания в этот перечень явно не входит! Бриты и вышли из ЕС ,чтобы иметь собственный твердый голос во внешней политике ,который они заслуживают по праву ,русня уже совсем не рада брекзиту ....
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23.05.2021 12:33 Ответить
бла-бла-бла. Росія - головна загроза безпеці Великої Британії, - міністр оборони Воллес - Цензор.НЕТ 3449
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23.05.2021 11:33 Ответить
А бюджет, SAS и БАЕ системс главные помошники. Наоборот только в Украине , россия главный враг, а главные союзники это ермак, бужанский и коломойский, учись Британия.
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23.05.2021 11:40 Ответить
Россия - и главная угроза ДНР
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23.05.2021 11:48 Ответить
А в чом проблемі, таварисчи бритті? Закройте доступ террористам на товарно-сірьевіе биржи. Не?А пачиму?
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23.05.2021 11:58 Ответить
Не пройшло і 300 років, як стало доходити.
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23.05.2021 12:02 Ответить
Уильям Уолес, одобряет действия своего пра пра пра....пра внука :
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23.05.2021 14:24 Ответить
Росія - головна загроза безпеці Великої Британії, - міністр оборони Воллес - Цензор.НЕТ 371
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23.05.2021 14:25 Ответить
Шотландцы и Ирландцы всю историю воевали с англичанами за свою независимость, это очень близкие по духу к украинцам народы. Предок (или однофамилец, шотландец) - Уильям Уоллес - послужил прототипом для фильма с Мелом Гибсоном - Храброе сердце.
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23.05.2021 14:29 Ответить
Вітаю з днем спалення Москви Давлет Ґераєм 23 травня 1571 року!
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23.05.2021 16:20 Ответить
 
 