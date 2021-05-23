Росія - головна загроза безпеці Великої Британії, - міністр оборони Воллес
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Головну загрозу для Великої Британії становить Російська Федерація.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив в інтерв'ю виданню The Telegraph британський міністр оборони Бен Воллес.
На його думку, про це свідчить активність російських військових кораблів поблизу морських кордонів Великої Британії.
"Нас регулярно відвідують цікаві російські кораблі, і зараз нас відвідують кілька російських військових кораблів", - сказав міністр.
Він додав: "Ми пробували деескалацію, ми пробували різні методи, але наразі, поки Росія не змінить свого ставлення, досить важко зрозуміти, до чого ми дійдемо".
Росія, за словами Воллеса, недавно провела "низку операцій, навмисно спрямованих проти Великої Британії", особливо це спостерігалося наприкінці минулого року, коли дев'ять російських кораблів було помічено у водах навколо Великої Британії.
Видання пише, що з 2013 року Велика Британія зафіксувала щонайменше 150 випадків появи поблизу її берегів сил російського Військово-морського флоту, причому британські ВМС направляли свої кораблі для перехоплення або спостереження за переміщеннями російських.
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Може їх варто виперти з НАТО. Раптом що- вони ж і першими зрадниками стануть.
Вітаю українських морських піхотинців з професійним святом!
Радію, що за мого президентства нам вдалося створити нові Збройні Сили, нову морську піхоту. З новими беретами, новим бойовим духом, новими традиціями. Морську піхоту, яку боїться ворог і якій довіряє український народ.
Зі святом вас, хлопці та дівчата! Дякую вам за відвагу та героїзм, за те, що залишаєтеся «вірними завжди» - вірними до кінця.
Слава морській піхоті України! Слава Україні!
Він відсторонився і від армії, і від війни.
В аси коли на нас суне геополітичний кабздець.
Дороги будує.. для російських танків.
посидеть поокать.....
Ф.Энгельс, 1853г.
"Именно в год, когда мир переживает рецессию, нам удалось достичь рекордного за всю историю наших торговых отношений показателя в двустороннем товарообороте. Он составил 27,3 миллиарда долларов, увеличившись в полтора раза по сравнению с 2019 годом", - сказал он во время вебинара "Российско-британское торгово-экономическое сотрудничество после брекзита".