Росія - головна загроза безпеці Великої Британії, - міністр оборони Воллес

Головну загрозу для Великої Британії становить Російська Федерація.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив в інтерв'ю виданню The Telegraph британський міністр оборони Бен Воллес.

На його думку, про це свідчить активність російських військових кораблів поблизу морських кордонів Великої Британії.

"Нас регулярно відвідують цікаві російські кораблі, і зараз нас відвідують кілька російських військових кораблів", - сказав міністр.

Він додав: "Ми пробували деескалацію, ми пробували різні методи, але наразі, поки Росія не змінить свого ставлення, досить важко зрозуміти, до чого ми дійдемо".

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Росія, за словами Воллеса, недавно провела "низку операцій, навмисно спрямованих проти Великої Британії", особливо це спостерігалося наприкінці минулого року, коли дев'ять російських кораблів було помічено у водах навколо Великої Британії.

Видання пише, що з 2013 року Велика Британія зафіксувала щонайменше 150 випадків появи поблизу її берегів сил російського Військово-морського флоту, причому британські ВМС направляли свої кораблі для перехоплення або спостереження за переміщеннями російських.

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