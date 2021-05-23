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Украину накроют дожди и грозы

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украину накроют дожди и грозы

По всей Украине в понедельник, 24 мая, ожидаются дожди, местами грозы, ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, днем на северо-востоке страны значительные дожди; днем на западе страны без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 9-14°, в западных областях 4-8° тепла; днем 14-19°, на юге и востоке страны местами 21-26°.

В Киеве ночью ожидается значительный, днем умеренный дождь. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 120 населенных пунктов в пяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Во вторник, 25 мая, ночью в восточных, днем в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В среду, 26 мая, в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, в южной части, а 26 мая по всей Украине 9-14°; днем 20-25°.

В Киеве 25 мая без осадков, 26 мая небольшой дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 25 мая около 10°, 26 мая 11-13°; днем 21-23°.
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Топ комментарии
+9
Украину накроют дожди и грозы - Цензор.НЕТ 3603

.***
Гроза проходила десь поруч.
Було то блискавка, то грім.
Дорога йшла кудись на Овруч
в лісах і травах до колін.
Латаття ніжилось в озерах,
хитали ряску карасі.
Черкнула блискавка по зелах,
аж полягали вони всі.
Над світом білим, світом білим
хтось всі спіралі перегрів.
А хмари бігли, хмари бігли
і спотикалися об грім.
Гроза погримувала грізно,
були ми з нею тет-а-тет.
Тремтіла річечка рогізна,
човни ховала в очерет.

Ліна Костенко.
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23.05.2021 14:37
+4
Пусть Медведчук насадит вырубленные леса обратно.
Зарраза, везде успела нагадить и хочет всенародной любви.
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23.05.2021 14:59
+3
В деревне Гадюкино -- дожди. (с)
Такого тухлого мая, как сейчас -- я в Бундесе не помню -- с 1993 года.
Тримаймось! *)
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23.05.2021 14:27
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В деревне Гадюкино -- дожди. (с)
Такого тухлого мая, как сейчас -- я в Бундесе не помню -- с 1993 года.
Тримаймось! *)
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23.05.2021 14:27 Ответить
вот вам Глобальное утепление как бы малый Ледниковый период лет на 500-700 не наступил ненароком... а вообще прохладный мая и июнь будут до Вознесения (Троица) по православному 20 июня.
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23.05.2021 14:30 Ответить
-- кому потепление, а кому объяснения...*)
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23.05.2021 14:34 Ответить
глобальное потепление на глобусе - раньше .уй стоял в кровати, а теперь в автобусе )))))))
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23.05.2021 14:38 Ответить
Украину накроют дожди и грозы - Цензор.НЕТ 3603

.***
Гроза проходила десь поруч.
Було то блискавка, то грім.
Дорога йшла кудись на Овруч
в лісах і травах до колін.
Латаття ніжилось в озерах,
хитали ряску карасі.
Черкнула блискавка по зелах,
аж полягали вони всі.
Над світом білим, світом білим
хтось всі спіралі перегрів.
А хмари бігли, хмари бігли
і спотикалися об грім.
Гроза погримувала грізно,
були ми з нею тет-а-тет.
Тремтіла річечка рогізна,
човни ховала в очерет.

Ліна Костенко.
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23.05.2021 14:37 Ответить
В нас дощі вже з квітня.
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23.05.2021 14:50 Ответить
Пусть Медведчук насадит вырубленные леса обратно.
Зарраза, везде успела нагадить и хочет всенародной любви.
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23.05.2021 14:59 Ответить
Шо значит "накроют" ? Похоже что эти самые дожди давно накрыли и открывать не собираются . Видать это происки Порошенко!
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23.05.2021 15:11 Ответить
Так дожди к хорошему урожаю зерновых и масляничных - може всё таки Величайший?
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23.05.2021 17:10 Ответить
Не-а ,Величайший занят глобальными проблемами. Ему не до осадков, надо готовиться к открытию нового сезона, зритель не ждет!
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23.05.2021 17:50 Ответить
Натирает рояль.
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23.05.2021 18:33 Ответить
Отдихающі хрєн приїдуть.
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23.05.2021 17:58 Ответить
Хоть бы раз Украину накрыли доллары и евро.
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23.05.2021 22:29 Ответить
 
 