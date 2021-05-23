Украину накроют дожди и грозы
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По всей Украине в понедельник, 24 мая, ожидаются дожди, местами грозы, ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, днем на северо-востоке страны значительные дожди; днем на западе страны без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Укргидрометцентре.
Температура ночью 9-14°, в западных областях 4-8° тепла; днем 14-19°, на юге и востоке страны местами 21-26°.
В Киеве ночью ожидается значительный, днем умеренный дождь. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.
Во вторник, 25 мая, ночью в восточных, днем в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В среду, 26 мая, в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11°, в южной части, а 26 мая по всей Украине 9-14°; днем 20-25°.
В Киеве 25 мая без осадков, 26 мая небольшой дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 25 мая около 10°, 26 мая 11-13°; днем 21-23°.
Пожалуйста, подождите...
Такого тухлого мая, как сейчас -- я в Бундесе не помню -- с 1993 года.
Тримаймось! *)
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Гроза проходила десь поруч.
Було то блискавка, то грім.
Дорога йшла кудись на Овруч
в лісах і травах до колін.
Латаття ніжилось в озерах,
хитали ряску карасі.
Черкнула блискавка по зелах,
аж полягали вони всі.
Над світом білим, світом білим
хтось всі спіралі перегрів.
А хмари бігли, хмари бігли
і спотикалися об грім.
Гроза погримувала грізно,
були ми з нею тет-а-тет.
Тремтіла річечка рогізна,
човни ховала в очерет.
Ліна Костенко.
Зарраза, везде успела нагадить и хочет всенародной любви.