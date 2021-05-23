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Україну накриють дощі та грози

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україну накриють дощі та грози

На території всієї України в понеділок, 24 травня, очікуються дощі, місцями грози, вночі в західних, північних, більшості центральних областей, вдень на північному сході країни значні дощі; вдень на заході країни без опадів. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в "Укргідрометцентрі".

Температура вночі 9-14 °C із позначкою плюс, у західних областях 4-8 °C тепла; вдень 14-19 °C, на півдні та сході країни місцями 21-26 °C тепла.

У Києві вночі очікується значний, вдень помірний дощ. Температура вночі 11-13 °C тепла, вдень 17-19 °C.

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У вівторок, 25 травня, вночі у східних, вдень у західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У середу, 26 травня, в західних, Вінницькій  та північних областях очікується невеликий дощ, подекуди з грозою; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 6-11 °C, у південній частині, а 26 травня на всій території Україні 9-14 °C; вдень 20-25 °C.

У Києві 25 травня без опадів, 26 травня невеликий дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Температура вночі 25 травня близько 10 °C, 26 травня 11-13 °C; вдень 21-23 °C.
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Топ коментарі
+9
Украину накроют дожди и грозы - Цензор.НЕТ 3603

.***
Гроза проходила десь поруч.
Було то блискавка, то грім.
Дорога йшла кудись на Овруч
в лісах і травах до колін.
Латаття ніжилось в озерах,
хитали ряску карасі.
Черкнула блискавка по зелах,
аж полягали вони всі.
Над світом білим, світом білим
хтось всі спіралі перегрів.
А хмари бігли, хмари бігли
і спотикалися об грім.
Гроза погримувала грізно,
були ми з нею тет-а-тет.
Тремтіла річечка рогізна,
човни ховала в очерет.

Ліна Костенко.
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23.05.2021 14:37
+4
Пусть Медведчук насадит вырубленные леса обратно.
Зарраза, везде успела нагадить и хочет всенародной любви.
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23.05.2021 14:59
+3
В деревне Гадюкино -- дожди. (с)
Такого тухлого мая, как сейчас -- я в Бундесе не помню -- с 1993 года.
Тримаймось! *)
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23.05.2021 14:27
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В деревне Гадюкино -- дожди. (с)
Такого тухлого мая, как сейчас -- я в Бундесе не помню -- с 1993 года.
Тримаймось! *)
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23.05.2021 14:27 Відповісти
вот вам Глобальное утепление как бы малый Ледниковый период лет на 500-700 не наступил ненароком... а вообще прохладный мая и июнь будут до Вознесения (Троица) по православному 20 июня.
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23.05.2021 14:30 Відповісти
-- кому потепление, а кому объяснения...*)
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23.05.2021 14:34 Відповісти
глобальное потепление на глобусе - раньше .уй стоял в кровати, а теперь в автобусе )))))))
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23.05.2021 14:38 Відповісти
Украину накроют дожди и грозы - Цензор.НЕТ 3603

.***
Гроза проходила десь поруч.
Було то блискавка, то грім.
Дорога йшла кудись на Овруч
в лісах і травах до колін.
Латаття ніжилось в озерах,
хитали ряску карасі.
Черкнула блискавка по зелах,
аж полягали вони всі.
Над світом білим, світом білим
хтось всі спіралі перегрів.
А хмари бігли, хмари бігли
і спотикалися об грім.
Гроза погримувала грізно,
були ми з нею тет-а-тет.
Тремтіла річечка рогізна,
човни ховала в очерет.

Ліна Костенко.
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23.05.2021 14:37 Відповісти
В нас дощі вже з квітня.
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23.05.2021 14:50 Відповісти
Пусть Медведчук насадит вырубленные леса обратно.
Зарраза, везде успела нагадить и хочет всенародной любви.
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23.05.2021 14:59 Відповісти
Шо значит "накроют" ? Похоже что эти самые дожди давно накрыли и открывать не собираются . Видать это происки Порошенко!
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23.05.2021 15:11 Відповісти
Так дожди к хорошему урожаю зерновых и масляничных - може всё таки Величайший?
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23.05.2021 17:10 Відповісти
Не-а ,Величайший занят глобальными проблемами. Ему не до осадков, надо готовиться к открытию нового сезона, зритель не ждет!
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23.05.2021 17:50 Відповісти
Натирает рояль.
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23.05.2021 18:33 Відповісти
Отдихающі хрєн приїдуть.
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23.05.2021 17:58 Відповісти
Хоть бы раз Украину накрыли доллары и евро.
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23.05.2021 22:29 Відповісти
 
 