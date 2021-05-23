Україну накриють дощі та грози
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На території всієї України в понеділок, 24 травня, очікуються дощі, місцями грози, вночі в західних, північних, більшості центральних областей, вдень на північному сході країни значні дощі; вдень на заході країни без опадів. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в "Укргідрометцентрі".
Температура вночі 9-14 °C із позначкою плюс, у західних областях 4-8 °C тепла; вдень 14-19 °C, на півдні та сході країни місцями 21-26 °C тепла.
У Києві вночі очікується значний, вдень помірний дощ. Температура вночі 11-13 °C тепла, вдень 17-19 °C.
У вівторок, 25 травня, вночі у східних, вдень у західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У середу, 26 травня, в західних, Вінницькій та північних областях очікується невеликий дощ, подекуди з грозою; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
Температура повітря вночі 6-11 °C, у південній частині, а 26 травня на всій території Україні 9-14 °C; вдень 20-25 °C.
У Києві 25 травня без опадів, 26 травня невеликий дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Температура вночі 25 травня близько 10 °C, 26 травня 11-13 °C; вдень 21-23 °C.
Будь ласка, зачекайте...
Такого тухлого мая, как сейчас -- я в Бундесе не помню -- с 1993 года.
Тримаймось! *)
.***
Гроза проходила десь поруч.
Було то блискавка, то грім.
Дорога йшла кудись на Овруч
в лісах і травах до колін.
Латаття ніжилось в озерах,
хитали ряску карасі.
Черкнула блискавка по зелах,
аж полягали вони всі.
Над світом білим, світом білим
хтось всі спіралі перегрів.
А хмари бігли, хмари бігли
і спотикалися об грім.
Гроза погримувала грізно,
були ми з нею тет-а-тет.
Тремтіла річечка рогізна,
човни ховала в очерет.
Ліна Костенко.
Зарраза, везде успела нагадить и хочет всенародной любви.