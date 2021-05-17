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Новини
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120 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

120 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 17 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у 5 областях, а саме: в Дніпропетровській - 59, Херсонській - 29, Кіровоградській - 27, Черкаській - 3 і Житомирській - 2", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС

Автор: 

негода (755) погода (789) ДСНС (5085) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+4
Сегодня с 3-00 громыхало неслабо и дождик хороший прошёл.
Благодать - свежо, полно озона и картошка прёт.
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17.05.2021 08:20
+2
Та тільки щоби граду не було, бо буде для майбутнього врожаю "катаклізм".
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17.05.2021 08:57
+1
Колись влітку була спека. Вже забув коли і дощ був, а радіо каже нарешті дощі припинились і буде ясна погода.
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17.05.2021 08:39
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Сегодня с 3-00 громыхало неслабо и дождик хороший прошёл.
Благодать - свежо, полно озона и картошка прёт.
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17.05.2021 08:20 Відповісти
Барометр "падаєт" -Кременчук...
🤑
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17.05.2021 08:33 Відповісти
Колись влітку була спека. Вже забув коли і дощ був, а радіо каже нарешті дощі припинились і буде ясна погода.
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17.05.2021 08:39 Відповісти
Гроза була зранку...
Слабка- WiFi не згорів....🤣
Чекаємо наступну хвилю..
😁
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17.05.2021 08:45 Відповісти
Выпал снег - катаклизм.
Выпал дождь - катаклизм.
Светит солнце - катаклизм.

Суровая жизнь в Украине.
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17.05.2021 08:36 Відповісти
А Ви ще не звикли??
😁
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17.05.2021 08:47 Відповісти
Такі дощі в травні найкраще для врожаю.
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17.05.2021 08:50 Відповісти
Та тільки щоби граду не було, бо буде для майбутнього врожаю "катаклізм".
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17.05.2021 08:57 Відповісти
💸💸💸 Зайцы не состариваются, - сказал Заяц. - Зайцы умирают молодыми. - Это почему же? - Мы бежим, понимаешь? А движение - это жизнь. 💸💸💸
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29.07.2021 10:51 Відповісти
 
 