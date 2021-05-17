120 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
Через ускладнення погодних умов знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 ранку 17 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у 5 областях, а саме: в Дніпропетровській - 59, Херсонській - 29, Кіровоградській - 27, Черкаській - 3 і Житомирській - 2", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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