120 населенных пунктов в пяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
Из-за осложнения погодных условий обесточены 120 населенных пункта в пяти областях Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 утра 17 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 120 населенных пунктов в 5 областях, а именно: в Днепропетровской - 59, Херсонской - 29, Кировоградской - 27, Черкасской - 3 и Житомирской - 2", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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