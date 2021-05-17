120 населенных пунктов в пяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за осложнения погодных условий обесточены 120 населенных пункта в пяти областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 17 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 120 населенных пунктов в 5 областях, а именно: в Днепропетровской - 59, Херсонской - 29, Кировоградской - 27, Черкасской - 3 и Житомирской - 2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 мая ожидается град и шквальный ветер, объявлен I-й уровень опасности, - ГСЧС