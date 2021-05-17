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Новости
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120 населенных пунктов в пяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

120 населенных пунктов в пяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за осложнения погодных условий обесточены 120 населенных пункта в пяти областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 17 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 120 населенных пунктов в 5 областях, а именно: в Днепропетровской - 59, Херсонской - 29, Кировоградской - 27, Черкасской - 3 и Житомирской - 2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 мая ожидается град и шквальный ветер, объявлен I-й уровень опасности, - ГСЧС

непогода (816) погода (2819) ГСЧС (4946) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+4
Сегодня с 3-00 громыхало неслабо и дождик хороший прошёл.
Благодать - свежо, полно озона и картошка прёт.
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17.05.2021 08:20
+2
Та тільки щоби граду не було, бо буде для майбутнього врожаю "катаклізм".
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17.05.2021 08:57
+1
Колись влітку була спека. Вже забув коли і дощ був, а радіо каже нарешті дощі припинились і буде ясна погода.
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17.05.2021 08:39
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Сегодня с 3-00 громыхало неслабо и дождик хороший прошёл.
Благодать - свежо, полно озона и картошка прёт.
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17.05.2021 08:20 Ответить
Барометр "падаєт" -Кременчук...
🤑
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17.05.2021 08:33 Ответить
Колись влітку була спека. Вже забув коли і дощ був, а радіо каже нарешті дощі припинились і буде ясна погода.
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17.05.2021 08:39 Ответить
Гроза була зранку...
Слабка- WiFi не згорів....🤣
Чекаємо наступну хвилю..
😁
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17.05.2021 08:45 Ответить
Выпал снег - катаклизм.
Выпал дождь - катаклизм.
Светит солнце - катаклизм.

Суровая жизнь в Украине.
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17.05.2021 08:36 Ответить
А Ви ще не звикли??
😁
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17.05.2021 08:47 Ответить
Такі дощі в травні найкраще для врожаю.
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17.05.2021 08:50 Ответить
Та тільки щоби граду не було, бо буде для майбутнього врожаю "катаклізм".
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17.05.2021 08:57 Ответить
💸💸💸 Зайцы не состариваются, - сказал Заяц. - Зайцы умирают молодыми. - Это почему же? - Мы бежим, понимаешь? А движение - это жизнь. 💸💸💸
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29.07.2021 10:51 Ответить
 
 