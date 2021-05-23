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Кулеба обсудил с главой МИД Египта Шукри эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кулеба обсудил с главой МИД Египта Шукри эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в воскресенье обсудил вопрос эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Шукри заверил, что власти Египта осознает актуальность запроса Украины на эвакуацию и прилагают все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из Сектора Газа.

Кулеба высоко оценил миротворческие усилия Египта и лично президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в содействии прекращению огня между Сектором Газа и Израилем.

Собеседники рассмотрели также другие вопросы двусторонних отношений и договорились об обмене высокими визитами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа, - МИД
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Как во время!
Всего 3 дня как Израиль с палестинцами заключили перемирие!
Вот это оперативность...
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23.05.2021 17:02 Ответить
ну по сравнению с Зоряном... Выбраться живым из Катманду, или Провал эвакуации
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23.05.2021 17:07 Ответить
что там делают украинцы? Кулеба обсудил с главой МИД Египта Шукри эвакуацию украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 5848
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23.05.2021 17:02 Ответить
Росія спровокувала війну на Близькому Сході, аби посилити вплив та відволікти увагу світу від України. (особливо цікав для вови роль Ердогана) https://www.sxdon.info/?p=8548
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23.05.2021 17:05 Ответить
А американцы начали расследование по поводу назначения Маркаровой послом. Это куда интереснее. Удивительно, но не ценят клоуна и его указы в США
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23.05.2021 17:08 Ответить
вони скоро ОПУ зроблять не в"їзними ) , може хіба тільки з БЄНЄЙ якщо...
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23.05.2021 17:19 Ответить
Так это же министр иноСТРАННЫХ дел. У нас сейчас министры своими дебильными заявлениями соревнуются в каком-то конкурсе. Может объявили новые вакансии в 95 квартал?
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23.05.2021 17:09 Ответить
Давайте говорить правду: "украинцы в секторе газа" - это проститутки и их черномазые личинки. Кстати, война уже закончилась, не нужно никого возвращать
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23.05.2021 17:27 Ответить
собачку не забудьте
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23.05.2021 17:33 Ответить
Какие еще украинйы в Сектре Газа??? Все украинцы на уборке клубники в Польше и в Италии синьерам жопы подтирают.
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23.05.2021 18:41 Ответить
 
 