РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16806 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 439 17
Израиль (1758) МИД (6653) Сектор Газа (159) эвакуация (1751)

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа, - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться из Сектора Газа, - МИД

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину из Сектора Газа, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"В настоящее время около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. В основном, это - женщины и дети, которые живут в Секторе Газа", - сказал Николенко.

По его словам, есть также обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан.

"Соответственно, мы говорим о международном характере этой гуманитарной миссии", - добавил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуация украинцев из Сектора Газы задерживается из-за нарушения обещаний по созданию "коридора безопасности", - Кулеба

Николенко подчеркнул, что сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения. Они и их родственники могут также обращаться на "горячую линию" МИД, добавил спикер.

Он пояснил, что начало эвакуации до сих пор сдерживало продолжение боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда украинских граждан.

"В то же время, по достижению договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время. Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", - отметил Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Украинцев? Откуда украинцы в Газе? Сейчас вернутся.. вместе с ********* и бородатой родней. Или они типо не знали, куда едут и почему? Пусть лучше на эти деньги, детей военных или врачей отдохнуть свозят...
показать весь комментарий
21.05.2021 20:09
+12
боевые подруги махмедов вспомнили о Родине?)
показать весь комментарий
21.05.2021 19:58
+9
Это я должен раскошелиться на их переезд?
показать весь комментарий
21.05.2021 19:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хохлам хоч би в газу аби не в неньку!
показать весь комментарий
21.05.2021 19:52 Ответить
Учитывая, что Газа - это тамошний "лугандон", то таки хохлам. Не Украинцам же.
показать весь комментарий
21.05.2021 19:58 Ответить
Это я должен раскошелиться на их переезд?
показать весь комментарий
21.05.2021 19:55 Ответить
Вот вам и восток. Пусть даже в гареме, лиш бы кормили и денег давали.
Украинцы им значит не нравятся....
показать весь комментарий
21.05.2021 19:56 Ответить
Гюльчатай - любимая жена.....
показать весь комментарий
21.05.2021 19:57 Ответить
боевые подруги махмедов вспомнили о Родине?)
показать весь комментарий
21.05.2021 19:58 Ответить
А кабелек с ****** среди них есть?? Если есть то посылайте персональный самолет осла...обязательно...
показать весь комментарий
21.05.2021 20:03 Ответить
А вони потрібні Україні,Хамасівськи самки з лічинками !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 20:07 Ответить
Украинцев? Откуда украинцы в Газе? Сейчас вернутся.. вместе с ********* и бородатой родней. Или они типо не знали, куда едут и почему? Пусть лучше на эти деньги, детей военных или врачей отдохнуть свозят...
показать весь комментарий
21.05.2021 20:09 Ответить
Встречать с цветами будем?
показать весь комментарий
21.05.2021 20:19 Ответить
Интересно, что делали украинцы на территории, контролируемой террористами?
показать весь комментарий
21.05.2021 20:48 Ответить
Как уже стало традицией, зелёная власть сэкономит на лечении раненых воинов - героев, на снабжении армии, на закупке вооружения, на выплате субсидий, на борьбе с ковидом и прочих пустяках, и будет свозить в Украину всех "ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ"....Очень умно и адекватно....Для "слуг кремля"....
показать весь комментарий
21.05.2021 23:20 Ответить
а на хер они тут надо? там пусть трудяться и востанавливают сектор...
показать весь комментарий
21.05.2021 23:41 Ответить
Pink Floyd's Roger Waters carries a Palestinian flag at a concert. Facebook have censored this image by deleting it. Can you imagine a world where you are censored for NOT supporting the USA and Israeli view of the world? Well, imagine it because that is the world we now live in

Близько 140 українців виявили бажання повернутися із Сектору Гази, - МЗС - Цензор.НЕТ 1123
показать весь комментарий
22.05.2021 01:33 Ответить
А Дубілет не бажає повернутися?
показать весь комментарий
22.05.2021 09:01 Ответить
Помню лет 20 назад когда интернет был никакашка ,работал рядом с газовиками ,один Махмуд подошел и слезно попросил газет книг на русском для своей Фатимы - Наташи. Какие же надо иметь мозги чтобы выйти за газовика ? За местных тетак требуют выкуп ( в основном в виде ювелирных изделий ) также должен иметь жилье и минимальное благосостояние .Наташи без платны и без защиты хомулы ( родовой клан )родителей, издевайся как хочешь.
показать весь комментарий
22.05.2021 12:08 Ответить
 
 