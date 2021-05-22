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Ізраїль (1228) МЗС (3559) Сектор Гази (168) евакуація (1925)

Близько 140 українців виявили бажання повернутися із Сектору Гази, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Близько 140 українців виявили бажання повернутися із Сектору Гази, - МЗС

Близько 140 українців виявили бажання повернутися до України із Сектору Гази, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

"Наразі майже 140 українців виявили бажання повернутися до України. Переважно це жінки і діти, які живуть у Секторі Гази", - сказав Ніколенко.

За його словами, є також звернення від декількох урядів іноземних держав вивезти і їхніх громадян.

"Відповідно, ми говоримо про міжнародний характер цієї гуманітарної місії", - додав спікер.

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Ніколенко наголосив, що наразі важливо, щоб громадяни України чітко дотримувалися інструкцій посольства України в Ізраїлі з логістичних питань і орієнтувалися виключно на офіційні повідомлення. Вони та їхні родичі можуть також звертатися на "гарячу лінію" МЗС, додав спікер.

Він пояснив, що початок евакуації досі стримувало продовження бойових дій і відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українських громадян.

"Водночас після досягнення домовленості між Ізраїлем і ХАМАС про припинення вогню сподіваємося розпочати повернення громадян України із зони конфлікту найближчим часом. Ключовим фактором і надалі залишатиметься безпека", - зазначив Ніколенко.

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Топ коментарі
+14
Украинцев? Откуда украинцы в Газе? Сейчас вернутся.. вместе с ********* и бородатой родней. Или они типо не знали, куда едут и почему? Пусть лучше на эти деньги, детей военных или врачей отдохнуть свозят...
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21.05.2021 20:09
+12
боевые подруги махмедов вспомнили о Родине?)
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21.05.2021 19:58
+9
Это я должен раскошелиться на их переезд?
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21.05.2021 19:55
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хохлам хоч би в газу аби не в неньку!
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21.05.2021 19:52 Відповісти
Учитывая, что Газа - это тамошний "лугандон", то таки хохлам. Не Украинцам же.
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21.05.2021 19:58 Відповісти
Это я должен раскошелиться на их переезд?
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21.05.2021 19:55 Відповісти
Вот вам и восток. Пусть даже в гареме, лиш бы кормили и денег давали.
Украинцы им значит не нравятся....
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21.05.2021 19:56 Відповісти
Гюльчатай - любимая жена.....
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21.05.2021 19:57 Відповісти
боевые подруги махмедов вспомнили о Родине?)
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21.05.2021 19:58 Відповісти
А кабелек с ****** среди них есть?? Если есть то посылайте персональный самолет осла...обязательно...
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21.05.2021 20:03 Відповісти
А вони потрібні Україні,Хамасівськи самки з лічинками !!!)))
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21.05.2021 20:07 Відповісти
Украинцев? Откуда украинцы в Газе? Сейчас вернутся.. вместе с ********* и бородатой родней. Или они типо не знали, куда едут и почему? Пусть лучше на эти деньги, детей военных или врачей отдохнуть свозят...
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21.05.2021 20:09 Відповісти
Встречать с цветами будем?
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21.05.2021 20:19 Відповісти
Интересно, что делали украинцы на территории, контролируемой террористами?
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21.05.2021 20:48 Відповісти
Как уже стало традицией, зелёная власть сэкономит на лечении раненых воинов - героев, на снабжении армии, на закупке вооружения, на выплате субсидий, на борьбе с ковидом и прочих пустяках, и будет свозить в Украину всех "ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ"....Очень умно и адекватно....Для "слуг кремля"....
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21.05.2021 23:20 Відповісти
а на хер они тут надо? там пусть трудяться и востанавливают сектор...
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21.05.2021 23:41 Відповісти
Pink Floyd's Roger Waters carries a Palestinian flag at a concert. Facebook have censored this image by deleting it. Can you imagine a world where you are censored for NOT supporting the USA and Israeli view of the world? Well, imagine it because that is the world we now live in

Близько 140 українців виявили бажання повернутися із Сектору Гази, - МЗС - Цензор.НЕТ 1123
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22.05.2021 01:33 Відповісти
А Дубілет не бажає повернутися?
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22.05.2021 09:01 Відповісти
Помню лет 20 назад когда интернет был никакашка ,работал рядом с газовиками ,один Махмуд подошел и слезно попросил газет книг на русском для своей Фатимы - Наташи. Какие же надо иметь мозги чтобы выйти за газовика ? За местных тетак требуют выкуп ( в основном в виде ювелирных изделий ) также должен иметь жилье и минимальное благосостояние .Наташи без платны и без защиты хомулы ( родовой клан )родителей, издевайся как хочешь.
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22.05.2021 12:08 Відповісти
 
 