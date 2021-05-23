Кулеба обговорив із главою МЗС Єгипту Шукрі евакуацію українців із Сектора Гази

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Єгипту Самеха Шукрі в неділю обговорив питання евакуації громадян України з Сектору Гази через Єгипет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Шукрі запевнив, що влада Єгипту усвідомлює актуальність запиту України на евакуацію і докладають всіх зусиль для сприяння успішному вивезення українців з Сектора Гази.

Кулеба високо оцінив миротворчі зусилля Єгипту і особисто президента Абдель Фаттаха ас-Сісі в сприянні припинення вогню між Сектором Гази та Ізраїлем.

Співрозмовники розглянули також інші питання двосторонніх відносин і домовилися про обмін високими візитами.

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