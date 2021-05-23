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Єгипет (220) Сектор Гази (168) Кулеба Дмитро (3170)

Кулеба обговорив із главою МЗС Єгипту Шукрі евакуацію українців із Сектора Гази

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кулеба обговорив із главою МЗС Єгипту Шукрі евакуацію українців із Сектора Гази

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Єгипту Самеха Шукрі в неділю обговорив питання евакуації громадян України з Сектору Гази через Єгипет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Шукрі запевнив, що влада Єгипту усвідомлює актуальність запиту України на евакуацію і докладають всіх зусиль для сприяння успішному вивезення українців з Сектора Гази.

Кулеба високо оцінив миротворчі зусилля Єгипту і особисто президента Абдель Фаттаха ас-Сісі в сприянні припинення вогню між Сектором Гази та Ізраїлем.

Співрозмовники розглянули також інші питання двосторонніх відносин і домовилися про обмін високими візитами.

Також читайте: Близько 140 українців виявили бажання повернутися із Сектору Гази, - МЗС
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Как во время!
Всего 3 дня как Израиль с палестинцами заключили перемирие!
Вот это оперативность...
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23.05.2021 17:02 Відповісти
ну по сравнению с Зоряном... Выбраться живым из Катманду, или Провал эвакуации
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23.05.2021 17:07 Відповісти
что там делают украинцы? Кулеба обсудил с главой МИД Египта Шукри эвакуацию украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 5848
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23.05.2021 17:02 Відповісти
Росія спровокувала війну на Близькому Сході, аби посилити вплив та відволікти увагу світу від України. (особливо цікав для вови роль Ердогана) https://www.sxdon.info/?p=8548
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23.05.2021 17:05 Відповісти
А американцы начали расследование по поводу назначения Маркаровой послом. Это куда интереснее. Удивительно, но не ценят клоуна и его указы в США
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23.05.2021 17:08 Відповісти
вони скоро ОПУ зроблять не в"їзними ) , може хіба тільки з БЄНЄЙ якщо...
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23.05.2021 17:19 Відповісти
Так это же министр иноСТРАННЫХ дел. У нас сейчас министры своими дебильными заявлениями соревнуются в каком-то конкурсе. Может объявили новые вакансии в 95 квартал?
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23.05.2021 17:09 Відповісти
Давайте говорить правду: "украинцы в секторе газа" - это проститутки и их черномазые личинки. Кстати, война уже закончилась, не нужно никого возвращать
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23.05.2021 17:27 Відповісти
собачку не забудьте
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23.05.2021 17:33 Відповісти
Какие еще украинйы в Сектре Газа??? Все украинцы на уборке клубники в Польше и в Италии синьерам жопы подтирают.
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23.05.2021 18:41 Відповісти
 
 