Враг обстрелял позиции ОС у Гранитного и Светлодарска, без потерь, - пресс-центр

Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 23 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы. Боевых потерь в результате вражеского огня нет", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Объединенных сил.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Кроме того, 23 мая пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.

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Напомним, 22 мая зафиксированы 12 нарушениях режима прекращения огня противником. Российские наемники использовали минометы 120-го и 82-го калибров, ручные противотанковые и подствольные гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что из минометов 120-го калибра противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Пески. Вследствие попадания мины был поврежден частный дом, жителю которого чудом удалось спастись.

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