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Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 23 мая вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ОТГ.

"В результате обстрела со станкового гранатомета один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял позиции ОС у Гранитного и Светлодарска, без потерь, - пресс-центр

Украинская сторона СЦКК передала информацию о действиях вооруженных формирований Российской Федерации представителям ОБСЕ.

Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ Восток 01

Автор: Анна Судак
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Всеоблемlющее перемирие. Верховный Главком ЗСУ рвется поговорить с убийцей, теряя на бегу лапти с онучами. Даже косоворотку надел в День Вишиванки, шоб своим братухам-дикарям подлизнуть.
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24.05.2021 00:49 Ответить
Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9558
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24.05.2021 03:40 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 2231
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24.05.2021 07:12 Ответить
 
 