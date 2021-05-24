В Раде требуют прекратить импорт электроэнергии и авиасообщение с Беларусью

Межфракционное объединение (МФО) Верховной Рады "За демократическую Беларусь" призывает немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, а также любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст заявления, обнародованного нардепом из фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко.

"Межфракционное объединение Верховной Рады "За демократическую Беларусь" призывает... на время, пока власть в Беларуси силой удерживает диктатор Александр Лукашенко официально признать белорусский режим представляющим угрозу международной безопасности, прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных", - отмечается в заявлении МФО в связи с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Депутаты требуют немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью и подготовить новый пакет санкций СНБО в отношении белорусских чиновников, включая Лукашенко. Кроме того, члены межфракционного объединения предлагают на официальном уровне назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации.

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из Белорусской АЭС в январе 2021 года. С начала года, расходы на импорт белорусского тока достигли почти 1 млрд грн. 15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта из России и Беларуси, 13 мая он вступил в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским. Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК "Укрэнерго" 2020 закончили с убытками 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн. В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должна генерирующими компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.