В Раде требуют прекратить импорт электроэнергии и авиасообщение с Беларусью
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Межфракционное объединение (МФО) Верховной Рады "За демократическую Беларусь" призывает немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, а также любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст заявления, обнародованного нардепом из фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко.
"Межфракционное объединение Верховной Рады "За демократическую Беларусь" призывает... на время, пока власть в Беларуси силой удерживает диктатор Александр Лукашенко официально признать белорусский режим представляющим угрозу международной безопасности, прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных", - отмечается в заявлении МФО в связи с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
Депутаты требуют немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью и подготовить новый пакет санкций СНБО в отношении белорусских чиновников, включая Лукашенко. Кроме того, члены межфракционного объединения предлагают на официальном уровне назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации.
Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из Белорусской АЭС в январе 2021 года. С начала года, расходы на импорт белорусского тока достигли почти 1 млрд грн. 15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта из России и Беларуси, 13 мая он вступил в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским. Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК "Укрэнерго" 2020 закончили с убытками 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн. В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должна генерирующими компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.
Пожалуйста, подождите...
С одной стороны боится портить отношения с режимом лукашенко...Ибо покупает там электроэнергию до сих пор, нефтепродукты и прочее, прочее... И как бы не хочет угрозы с северных границ (вдобавок к агрессии на восточной границе)
А с другой стороны есть как бы международное право (которое грубо нарушил Лукашенко) и солидарность с западными союзникмми, итд...
Поэтому, нет конкретики от зеленского и чётких заявлений по поводу международного терроризма от лукашенко.
В любом случае, зеленский выжидает жёсткой реакции и действий западных лидеров, и лишь тогда он что нибудь вякнет.
Нужно полностью эмбарго на весь бизнес с диктатором Лукой и путлеромино у власти щяс холуи московской области....
Для ясности - можно экспортировать что-то вроде мыла или макарон.
«За останній рік вже тричі «збоїли» то росіяни (серпень-вересень 2019-го), то білоруси (перший квартал 2020-го), але за рахунок диверсифікації, ці кризи проходили для кінцевого споживача непомітно.
На його думку, єдина справді проблемна позиція - бітум. 50% ринку замінити об'єктивно нічим, російські поставки закриті, а імпорт морем українські трейдери тільки освоюють. Однак, для економіки та життя країни це питання не настільки критичне, як дефіцит дизпалива та бензину.
У свою чергу колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, зазначає, що відмова від бітуму з Білорусі, може навпаки позитивно позначитися на якості українських доріг.
«Справа в тому, що білоруський бітум на 30% дешевше якісного аналогу з Ірану або іншої держави, яка його виробляє. За рахунок дешевизни ми його масово закуповуємо, але насправді потім термін експлуатації доріг менший ніж при використанні більш дорогих бітумних сумішей. Тому теоретично вартість ремонту або будівництва одного кілометру дороги може вирости, але в підсумку виграє вся країна. Оскільки дорога при дотриманні всіх технологічних особливостей прослужить довше», - говорить колишній міністр.
https://glavcom.ua/world/observe/yakshcho-zapalaje-bilorus-naslidki-dlya-ekonomiki-ukrajini--700106.html