РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11779 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 962 47
Беларусь (7524) импорт (544) электроэнергия (762)

В Раде требуют прекратить импорт электроэнергии и авиасообщение с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде требуют прекратить импорт электроэнергии и авиасообщение с Беларусью

Межфракционное объединение (МФО) Верховной Рады "За демократическую Беларусь" призывает немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, а также любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст заявления, обнародованного нардепом из фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко.

"Межфракционное объединение Верховной Рады "За демократическую Беларусь" призывает... на время, пока власть в Беларуси силой удерживает диктатор Александр Лукашенко официально признать белорусский режим представляющим угрозу международной безопасности, прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных", - отмечается в заявлении МФО в связи с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Депутаты требуют немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью и подготовить новый пакет санкций СНБО в отношении белорусских чиновников, включая Лукашенко. Кроме того, члены межфракционного объединения предлагают на официальном уровне назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации.

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из Белорусской АЭС в январе 2021 года. С начала года, расходы на импорт белорусского тока достигли почти 1 млрд грн. 15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта из России и Беларуси, 13 мая он вступил в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским. Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК "Укрэнерго" 2020 закончили с убытками 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн. В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должна генерирующими компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Не зеленский выжидает...а ермак выжидает...и когда он решит ********...вот тогда зелкнский и вякнет...то что ермак напишет...
показать весь комментарий
24.05.2021 12:20
+20
Прекратить импорт всего...и из беларуссии...и из паРаши...
показать весь комментарий
24.05.2021 12:18
+17
Власть зеленского стоит на растяжке...
С одной стороны боится портить отношения с режимом лукашенко...Ибо покупает там электроэнергию до сих пор, нефтепродукты и прочее, прочее... И как бы не хочет угрозы с северных границ (вдобавок к агрессии на восточной границе)
А с другой стороны есть как бы международное право (которое грубо нарушил Лукашенко) и солидарность с западными союзникмми, итд...
Поэтому, нет конкретики от зеленского и чётких заявлений по поводу международного терроризма от лукашенко.
В любом случае, зеленский выжидает жёсткой реакции и действий западных лидеров, и лишь тогда он что нибудь вякнет.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Власть зеленского стоит на растяжке...
С одной стороны боится портить отношения с режимом лукашенко...Ибо покупает там электроэнергию до сих пор, нефтепродукты и прочее, прочее... И как бы не хочет угрозы с северных границ (вдобавок к агрессии на восточной границе)
А с другой стороны есть как бы международное право (которое грубо нарушил Лукашенко) и солидарность с западными союзникмми, итд...
Поэтому, нет конкретики от зеленского и чётких заявлений по поводу международного терроризма от лукашенко.
В любом случае, зеленский выжидает жёсткой реакции и действий западных лидеров, и лишь тогда он что нибудь вякнет.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:16 Ответить
Не зеленский выжидает...а ермак выжидает...и когда он решит ********...вот тогда зелкнский и вякнет...то что ермак напишет...
показать весь комментарий
24.05.2021 12:20 Ответить
Енергия то херня, то мутки хитрожопого Ахмета, а от то шо у нас жидкий газ, весь бензин и дизель идут от бульбенфюрера - ето печалька.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:22 Ответить
Да причем тут Ахмет, у него производится до половины всей украинской электроэнергии. Зачем ему конкурент? Думайте, если есть чем. Закупаются фирташисты и коломойчата - главные потребители в промышленности.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:18 Ответить
очень может быть, значит ето мутки не хитрожопого Ахмета, а хитрожопых фирташей.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:31 Ответить
Если зелёные хламидии перестанут брать эл. энергию из Бульбашии, то увеличат поставку из **********
показать весь комментарий
24.05.2021 12:29 Ответить
Кому бульбаш будет продавать электроэнергию и свой бензин если Украина откажитесь?
Нужно полностью эмбарго на весь бизнес с диктатором Лукой и путлеромино у власти щяс холуи московской области....
показать весь комментарий
24.05.2021 12:36 Ответить
Если убрать ахмета и ещё пару олигархов ,один из которых гражданин раши, от электро кормушки, то своей электроэнергии станет больше чем достаточно ,для своих же нужд, в своё время Украина поставляла электроэнергию в Польшу и не только , а сейчас тупо воровство и беспредел
показать весь комментарий
24.05.2021 12:39 Ответить
А тобі хто сказав що її не вистачає.Всі проблеми від зеленого тарифу який прийняли песопатріоти а тепер щоб здешевити ціну імпортують з бульбашії бо вона продає дешевше ніж у нас.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:06 Ответить
Вибач, але для багатьох громадян складається таке враження, що Ахметов не причому і хороший добрий дядько дарує десяток телевізорів в дитячий будинок і подібне, ну реально він і ще група подібних олігархів і є основною бідою нашої країни по всіх енергетичних сфер, де вони успішно крадуть і не платять податки, до того ж вони чинять тиск на депутатів, а так само займаються їх підкупом і впливають через свої ж інформаційні телевізійні канали на настрій людей, поки що зачепили тільки кремлівського кума, далі подивимося
показать весь комментарий
24.05.2021 13:46 Ответить
Те що ахмєтов не причому може вважати тільки дебіл.бо ахмєтов був одним з перших хто розв"язав війну на донбасі,бо це по його вказівках гуділи його заводи щоб почули донбас.
показать весь комментарий
24.05.2021 17:29 Ответить
Слухай я тобі що в борщ насрал, що ти мене тут вчиш йди своєю дорогою і більше не пиши я тебе знати не знаю і бачити не хочу
показать весь комментарий
24.05.2021 23:47 Ответить
Срав я на тебе з високої дзвіниці,тому ти мене й не бачив.
показать весь комментарий
24.05.2021 23:55 Ответить
Давно пора!!!
показать весь комментарий
24.05.2021 12:16 Ответить
ЗЕбарижить на крові.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:16 Ответить
Прекратить импорт всего...и из беларуссии...и из паРаши...
показать весь комментарий
24.05.2021 12:18 Ответить
А экспорт можно?
показать весь комментарий
24.05.2021 12:20 Ответить
Была бы моя воля...я бы запретил все...и импорт..и экспорт...и транзит...
показать весь комментарий
24.05.2021 12:21 Ответить
Политически, это абсолютно правильно. Экономически - это крах экономики Украины.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:25 Ответить
С хера ли? Два краха не бывает.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:29 Ответить
Ты представляешь себе объем реального (схемного в т.ч.) украинского импорта/экспорта в РФ и Беларусь?
показать весь комментарий
24.05.2021 12:34 Ответить
Всунь свои представления себе в ...
показать весь комментарий
24.05.2021 12:51 Ответить
Понял тебя. Ты из "всунь себе в ..." Извини, я не по этим делам.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:10 Ответить
Давай популярнее...Вот представь шо на месте Макшании и Белорусии сейчас море. Произошло землетрясение и это все провалилось? Шо делать? Куда податься?
показать весь комментарий
24.05.2021 13:12 Ответить
С каких это буев, чебурашка драная ? Озвучь ка масштабы невероятной торговли ...
показать весь комментарий
24.05.2021 13:12 Ответить
Зачем тебе, убогому, эта информация? У вас в подворотне с РФ не торгуют, поэтому спи спокойно и считай что проблемы нет.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:17 Ответить
Ох,ты ж удило с н тагила *загадочное* ,как под рентгеном жестким...
показать весь комментарий
24.05.2021 13:21 Ответить
Экспорт нужно. Но не сырьё, и не товары двойного назначения.
Для ясности - можно экспортировать что-то вроде мыла или макарон.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:23 Ответить
Шо, макароны возишь?
показать весь комментарий
24.05.2021 12:28 Ответить
Я их ем.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:23 Ответить
Теперь есть железная отмазка перевести переговоры по Донбассу и з Минска.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:19 Ответить
Что еще должно случиться? Наверно даже в случае прямой атаки со стороны РФ и лукаша на Украину, наши будут колебаться , продолжать торговлю, и пускать какие то словесные бульбашки...
показать весь комментарий
24.05.2021 12:21 Ответить
А где же тогда доця и зятёк кучмы выращенный им в олигарха некто пинчук будет харчеваться?
показать весь комментарий
24.05.2021 12:21 Ответить
1) это полностью прервать авиасообщение с Белорусью 2) Запретить перелет самолетов белорусских авиакомпаний над территорией Украины 3) прекратить импорт электроэнергии. 4) до минимуму сократить дип представительство ( в посольстве) ,, ликвидировать консульства 4) официально заявить о непризнании Лукашенко избранным президентом, объявив его узурпатором 5) поддержать любые другие санкции которые введут ЕС, США, НАТО. 6) вызвать в МИД посла Беларуси отправив его для консультаций в Минск, с требованием отпустить всех пассажиров захваченного рейса 7) ввести персональные санкции против высшего руководства Беларуси 8) запретить депутатам всех уровней, членам правительства и всех гос органов( включая все силовые судебные и прочие органы) посещение Беларуси.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:23 Ответить
А можно покороче? Разорвать все отношения и выдворить как бы *посла* Лукашенки?
показать весь комментарий
24.05.2021 12:26 Ответить
Разорвать нужно с Рашый ( еще в 2014, хотя и сейчас не поздно.) А с Беларусью пока рановато, не тот предлог. Так что пока по списку.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:33 Ответить
Навряд чи криворізький косоворотник готовий до таких радикальних кроків. Він буде вичікувати, щоб Європа закрила авіасполучення з Білорусією, тоді білоруські літаки територією України літати не зможуть.
показать весь комментарий
24.05.2021 13:33 Ответить
В Раде требуют прекратить импорт электроэнергии и авиасообщение с Беларусью - Цензор.НЕТ 5845
показать весь комментарий
24.05.2021 12:24 Ответить
А как же олигархы будут жить без дешевое энергии? Это население у нас богатое, а они бедные...
показать весь комментарий
24.05.2021 12:29 Ответить
Ну шо-ж вы такие непонятливые? Беня выкупил все люписдричество у Энергоатома за копейки, и теперь он решает, кому дать а кому нет. А шоб ваши компы работали бесперебойно и и вы смотрели каждый день "слугу урода" и анал Г+Г хвалил найвелычнишого, бубочка теперь вынужден покупать люписдричество у бульбанутого фюрера Луки.
показать весь комментарий
24.05.2021 12:35 Ответить
Під цей шумок взагалі заборонити все білоруське що мішає нашому виробнику, але зЄлоху це недано, мислити в інтересах держави
показать весь комментарий
24.05.2021 12:59 Ответить
Мы не барыги какие-то! Наша торговля - это не как-либо что, а что-либо как! Мы это что-то одно, а вы - что-то другое. ©
показать весь комментарий
24.05.2021 13:09 Ответить
Білоруські нафтопродукти і бітум займають відповідно 30% і 50% українського ринку. За словами керівника консалтингової групи «А-95», Сергія Куюна, в Україні спостерігається величезний профіцит дизельного палива і бензину. Також не слід забувати, що ринок України відкритий для поставок з усіх боків, що доводить важливість збереження диверсифікованої моделі, яку час від часу ставлять під сумнів українські виробники, пропонуючи ввести протекціоністські заходи.

«За останній рік вже тричі «збоїли» то росіяни (серпень-вересень 2019-го), то білоруси (перший квартал 2020-го), але за рахунок диверсифікації, ці кризи проходили для кінцевого споживача непомітно.
На його думку, єдина справді проблемна позиція - бітум. 50% ринку замінити об'єктивно нічим, російські поставки закриті, а імпорт морем українські трейдери тільки освоюють. Однак, для економіки та життя країни це питання не настільки критичне, як дефіцит дизпалива та бензину.

У свою чергу колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, зазначає, що відмова від бітуму з Білорусі, може навпаки позитивно позначитися на якості українських доріг.
«Справа в тому, що білоруський бітум на 30% дешевше якісного аналогу з Ірану або іншої держави, яка його виробляє. За рахунок дешевизни ми його масово закуповуємо, але насправді потім термін експлуатації доріг менший ніж при використанні більш дорогих бітумних сумішей. Тому теоретично вартість ремонту або будівництва одного кілометру дороги може вирости, але в підсумку виграє вся країна. Оскільки дорога при дотриманні всіх технологічних особливостей прослужить довше», - говорить колишній міністр.

https://glavcom.ua/world/observe/yakshcho-zapalaje-bilorus-naslidki-dlya-ekonomiki-ukrajini--700106.html
показать весь комментарий
24.05.2021 13:25 Ответить
Як соромно , що наша держава продовжує фінансувати терор та вбивства білорусів , купуючи електроенергію в режиму Лукашенка . Ну і як нас можуть прийняти в ЄС чи НАТО ? Ми ж ведем себе як якісь виродки , а не як нормальна , цивілізована країна .
показать весь комментарий
24.05.2021 13:28 Ответить
А ещё грузовики МАЗы для армии и автобусы для городов. А вообще то это такая ваша национальная черта. Много балаболить , а реально ничего не делать.Трындите про ЕС и НАТО, и про агрессию РФ а сами и с па Рашкой торгуете и на заработки ездите и с Лукашенко лобызаетесь. Вас не изменить ничем. Хоть сто майданов пройдет и революций. В конце концов всегда возвращаетесь в стойло к па Раше.
показать весь комментарий
24.05.2021 14:06 Ответить
 
 