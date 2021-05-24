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В Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию учителей, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию учителей, - Шкарлет

В Украине правительство прорабатывает механизм введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей. Пока от педагогов законодательно не требуют обязательно прививаться от COVID-19.

Как заявил министр образования Сергей Шкарлет в интервью РБК-Украина, учителя являются потенциальными носителями вируса, которые находятся в группе детей и коллег.

"Дети меньше болеют, но они тоже являются носителями. Надо подумать о том, возможно, нужно в квалификационную характеристику профессии внести обязательно либо вакцинацию, либо ПЦР-тест", - заявил Шкарлет.

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Министр добавил, что изначально в сфере образования были готовы 32% сотрудников на вакцинацию.

"По состоянию на сейчас по школам и садикам у нас уже 250 тысяч работников записаны на вакцинацию, по учреждениям высшего образования и колледжам желающих более 25 тысяч (в среднем по всем учреждениям это более 90% всех сотрудников). Точно знаю, что по Киеву уже даже начали ревакцинацию. Возможно, название вакцины Pfizer даст нам еще больший процент желающих", - добавил он.
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Топ комментарии
+2
В Украине могут ввести.-А могут и не ввести.Хрен его знает.Философствует шкарпетка кодлана Коломойского.
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24.05.2021 12:29
+2
Сученятко на ймення Шкарлет вже нічого не боїться. Ось, що значить нелякана тваринка, вона думає, що може гидити, де їй тільки захочеться....
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24.05.2021 12:34
+2
А прививать Пфайзером будут?
Или Пфайзер только для чинушь? А народ и Китаем и Индией обойдется?
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24.05.2021 12:49
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В Украине могут ввести.-А могут и не ввести.Хрен его знает.Философствует шкарпетка кодлана Коломойского.
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24.05.2021 12:29 Ответить
Почалось...
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24.05.2021 12:32 Ответить
Сученятко на ймення Шкарлет вже нічого не боїться. Ось, що значить нелякана тваринка, вона думає, що може гидити, де їй тільки захочеться....
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24.05.2021 12:34 Ответить
Начните с медиков ( любой формы собственности мед учреждений), всех работников 100%. А потом можно будет говорить о других. Пока этого нет, это представляет повышенную опасность, и вызывает недоверие население к вакцинам и вакцинации. И только после этого можно, преподавателей, работников детских дошкольных заведений, ВСУ, МВД, работников служб имеющих много контактов с населением и т.д.
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24.05.2021 12:39 Ответить
Всіма руками 100000 разів ЗА
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24.05.2021 14:44 Ответить
А прививать Пфайзером будут?
Или Пфайзер только для чинушь? А народ и Китаем и Индией обойдется?
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24.05.2021 12:49 Ответить
ніфіга себе! усі мають право вільного вибору. на освітянських формуах вони плачуться "захистіть нас від ковіду", так ось захист - іди отримуй.
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24.05.2021 13:07 Ответить
Ідіть ви до біса з вашим вільним вибором! Набридло вже це невігластво та безграмотність
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24.05.2021 14:43 Ответить
сама іди! вчилки так ниють на форумах за свою незахищеність перед вірусом, бояться на роботу виходить, їм подобається на дистанційці нічого не робити і щоб не виходити, піднімають градус "незахищеності", а коли можна узяти захист, то одразу - не буду колотись. як баришні на виданні.
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24.05.2021 15:28 Ответить
Все верно, одобряю. Но я думаю правильно охватить всех социальных работников, врачи, учителя, торговые работники и т.д
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24.05.2021 13:15 Ответить
Одобряешь принудиловку?Да ты ***** фашист!
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24.05.2021 17:49 Ответить
Рот закрой, недоумок
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25.05.2021 07:37 Ответить
Кто из нас недоумок-это ещё вопрос...
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25.05.2021 09:42 Ответить
В твоем случае, это не вопрос, это утверждение.
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25.05.2021 11:39 Ответить
А кто откажется - тому отключим газ! (с)
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24.05.2021 13:15 Ответить
Насильственное вторжение в человеческое тело против воли.
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24.05.2021 17:48 Ответить
Теж саме треба зробити і для медиків, без виключень
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24.05.2021 14:38 Ответить
Пускай эти недоумки сначала вакцинируют всех желающих педагогов, а затем грозят отказникам. Ведь еще даже не начинали.
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24.05.2021 14:52 Ответить
Шмурдяком!!! А потом и детей Шмурдяком!!! А то как то вакцинироваться не хотят люди
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24.05.2021 23:47 Ответить
 
 