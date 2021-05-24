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В Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію вчителів, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію вчителів, - Шкарлет

В Україні уряд опрацьовує механізм введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів. Поки від педагогів законодавчо не вимагають обов'язково робити щеплення від COVID-19.

Як заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю РБК-Україна, вчителі є потенційними носіями вірусу, які перебувають у групі дітей і колег, передає Цензор.НЕТ.

"Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо потрібно в кваліфікаційну характеристику професії внести обов'язково або вакцинацію, або ПЛР-тест.", - заявив Шкарлет.

Міністр додав, що спочатку у сфері освіти були готові 32% співробітників на вакцинацію.

"Станом на зараз по школах і садочках у нас вже 250 тисяч працівників записані на вакцинацію, по установах вищої освіти і коледжах бажаючих більше 25 тисяч (в середньому по всіх установах це більше 90% всіх співробітників). Точно знаю, що по Києву вже навіть почали ревакцинацію. Можливо, назва вакцини Pfizer дасть нам ще більший відсоток бажаючих", - додав він.

Читайте також: 473 тис. доз COVID-вакцини Pfizer, які прибудуть в Україну в травні, призначені для педагогів, - Шмигаль
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Топ коментарі
+2
В Украине могут ввести.-А могут и не ввести.Хрен его знает.Философствует шкарпетка кодлана Коломойского.
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24.05.2021 12:29
+2
Сученятко на ймення Шкарлет вже нічого не боїться. Ось, що значить нелякана тваринка, вона думає, що може гидити, де їй тільки захочеться....
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24.05.2021 12:34
+2
А прививать Пфайзером будут?
Или Пфайзер только для чинушь? А народ и Китаем и Индией обойдется?
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24.05.2021 12:49
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В Украине могут ввести.-А могут и не ввести.Хрен его знает.Философствует шкарпетка кодлана Коломойского.
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24.05.2021 12:29 Відповісти
Почалось...
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24.05.2021 12:32 Відповісти
Сученятко на ймення Шкарлет вже нічого не боїться. Ось, що значить нелякана тваринка, вона думає, що може гидити, де їй тільки захочеться....
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24.05.2021 12:34 Відповісти
Начните с медиков ( любой формы собственности мед учреждений), всех работников 100%. А потом можно будет говорить о других. Пока этого нет, это представляет повышенную опасность, и вызывает недоверие население к вакцинам и вакцинации. И только после этого можно, преподавателей, работников детских дошкольных заведений, ВСУ, МВД, работников служб имеющих много контактов с населением и т.д.
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24.05.2021 12:39 Відповісти
Всіма руками 100000 разів ЗА
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24.05.2021 14:44 Відповісти
А прививать Пфайзером будут?
Или Пфайзер только для чинушь? А народ и Китаем и Индией обойдется?
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24.05.2021 12:49 Відповісти
ніфіга себе! усі мають право вільного вибору. на освітянських формуах вони плачуться "захистіть нас від ковіду", так ось захист - іди отримуй.
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24.05.2021 13:07 Відповісти
Ідіть ви до біса з вашим вільним вибором! Набридло вже це невігластво та безграмотність
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24.05.2021 14:43 Відповісти
сама іди! вчилки так ниють на форумах за свою незахищеність перед вірусом, бояться на роботу виходить, їм подобається на дистанційці нічого не робити і щоб не виходити, піднімають градус "незахищеності", а коли можна узяти захист, то одразу - не буду колотись. як баришні на виданні.
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24.05.2021 15:28 Відповісти
Все верно, одобряю. Но я думаю правильно охватить всех социальных работников, врачи, учителя, торговые работники и т.д
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24.05.2021 13:15 Відповісти
Одобряешь принудиловку?Да ты ***** фашист!
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24.05.2021 17:49 Відповісти
Рот закрой, недоумок
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25.05.2021 07:37 Відповісти
Кто из нас недоумок-это ещё вопрос...
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25.05.2021 09:42 Відповісти
В твоем случае, это не вопрос, это утверждение.
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25.05.2021 11:39 Відповісти
А кто откажется - тому отключим газ! (с)
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24.05.2021 13:15 Відповісти
Насильственное вторжение в человеческое тело против воли.
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24.05.2021 17:48 Відповісти
Теж саме треба зробити і для медиків, без виключень
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24.05.2021 14:38 Відповісти
Пускай эти недоумки сначала вакцинируют всех желающих педагогов, а затем грозят отказникам. Ведь еще даже не начинали.
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24.05.2021 14:52 Відповісти
Шмурдяком!!! А потом и детей Шмурдяком!!! А то как то вакцинироваться не хотят люди
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24.05.2021 23:47 Відповісти
 
 