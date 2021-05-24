В Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію вчителів, - Шкарлет

В Україні уряд опрацьовує механізм введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів. Поки від педагогів законодавчо не вимагають обов'язково робити щеплення від COVID-19.

Як заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю РБК-Україна, вчителі є потенційними носіями вірусу, які перебувають у групі дітей і колег, передає Цензор.НЕТ.

"Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо потрібно в кваліфікаційну характеристику професії внести обов'язково або вакцинацію, або ПЛР-тест.", - заявив Шкарлет.

Міністр додав, що спочатку у сфері освіти були готові 32% співробітників на вакцинацію.

"Станом на зараз по школах і садочках у нас вже 250 тисяч працівників записані на вакцинацію, по установах вищої освіти і коледжах бажаючих більше 25 тисяч (в середньому по всіх установах це більше 90% всіх співробітників). Точно знаю, що по Києву вже навіть почали ревакцинацію. Можливо, назва вакцини Pfizer дасть нам ще більший відсоток бажаючих", - додав він.

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