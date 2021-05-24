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Новости Политика Украины
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"Команда изменится 50х50", - Ляшко планирует оставить половину заместителей, работавших при Степанове

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко планирует включить в свою команду половину заместителей, работавших при Максиме Степанове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Команда изменится 50х50, 50% заместителей министра останутся", - сказал он журналистам с понедельник.

Ляшко уточнил, что представит свою команду в ближайшее время.

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Напомним, 18 мая 2021 г. Верховная Рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова.
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Топ комментарии
+3
"Команда изменится 50х50", - Ляшко планирует оставить половину заместителей, работавших при Степанове - Цензор.НЕТ 5099
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24.05.2021 14:05
+2
А Вы , дружбаны, кака нэ садітєсь.
"Квартет"..
ДєдУшка Крылов
🤑
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24.05.2021 14:06
+1
и назначить каждому заместителю по 2 заместителя...
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24.05.2021 14:01
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и назначить каждому заместителю по 2 заместителя...
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24.05.2021 14:01 Ответить
Опять 50х50 ? Когда уже начнём жить на 100 ?
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24.05.2021 14:01 Ответить
На 2 мтр под...))
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24.05.2021 14:07 Ответить
"Команда изменится 50х50", - Ляшко планирует оставить половину заместителей, работавших при Степанове - Цензор.НЕТ 5099
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24.05.2021 14:05 Ответить
А Вы , дружбаны, кака нэ садітєсь.
"Квартет"..
ДєдУшка Крылов
🤑
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24.05.2021 14:06 Ответить
Оставит тех, кто не успел курточками обзавестись?
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24.05.2021 14:06 Ответить
Ляшко лише кілька днів на посаді, а вірусу вже гаплик.
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24.05.2021 14:06 Ответить
так коли буде 5 млн вакцинованих? щось темпи не піднімаються.
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24.05.2021 14:27 Ответить
Аукціоніст хренов.
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24.05.2021 14:40 Ответить
Ляшки всех стран объединяйтесь! Это высший пилотаж в медицине. Когда зеркало увидело Улянку оно заплакало, когда жопа увидела очередного ляшка она всралась.
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24.05.2021 15:37 Ответить
Да,нужно оставить тех,кто сидит на схемах...
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24.05.2021 19:51 Ответить
 
 