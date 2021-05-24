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"Команда изменится 50х50", - Ляшко планирует оставить половину заместителей, работавших при Степанове
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко планирует включить в свою команду половину заместителей, работавших при Максиме Степанове.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Команда изменится 50х50, 50% заместителей министра останутся", - сказал он журналистам с понедельник.
Ляшко уточнил, что представит свою команду в ближайшее время.
Напомним, 18 мая 2021 г. Верховная Рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова.
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