Голика назначили вице-президентом УАФ: Займется развитием инфраструктуры футбола

В Украинской ассоциации футбола назначили трех новых вице-президентов. Bми стали Алексей Михайличенко, Василий Орлецкий и Юрий Голик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Terrikon.

По данным журналиста телеканалов "Футбол 1/2/3" Игоря Бурбаса, Михайличенко будет отвечать за олимпийские игры. Орлецкий - за реструктуризацию массового футбола.

В то же время, Юрий Голик, как вице-президент УАФ, займется развитием инфраструктуры футбола в рамках президентской программы "Большая стройка".

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