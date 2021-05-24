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Голика назначили вице-президентом УАФ: Займется развитием инфраструктуры футбола

Новости Цензор.НЕТ Общество

Голика назначили вице-президентом УАФ: Займется развитием инфраструктуры футбола

В Украинской ассоциации футбола назначили трех новых вице-президентов. Bми стали Алексей Михайличенко, Василий Орлецкий и Юрий Голик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Terrikon

По данным журналиста телеканалов "Футбол 1/2/3" Игоря Бурбаса, Михайличенко будет отвечать за олимпийские игры. Орлецкий - за реструктуризацию массового футбола.

В то же время, Юрий Голик, как вице-президент УАФ, займется развитием инфраструктуры футбола в рамках президентской программы "Большая стройка".

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Автор: Богдан Гуньковський
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а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь!(С)
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24.05.2021 16:16 Ответить
Осталось лишнее баблишко? Давайте ещё керлинг развивать.
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24.05.2021 16:18 Ответить
Ну и правильно! Голик большой специалист по отмыванию бабла на стройках!
Такие кадры сейчас на вес золота.....
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24.05.2021 18:22 Ответить
 
 