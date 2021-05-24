УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15922 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
1 664 3
футбол (1302) Голик (120) Велике будівництво (718)

Голика призначили віцепрезидентом УАФ: Опікуватиметься розвитком інфраструктури футболу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Голика призначили віцепрезидентом УАФ: Опікуватиметься розвитком інфраструктури футболу

В Українській асоціації футболу призначили трьох нових віцепрезидентів. Ними стали Олексій Михайличенко, Василь Орлецький і Юрій Голик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Terrikon.

За даними журналіста телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігоря Бурбаса, Михайличенко відповідатиме за олімпійські ігри. Орлецький - за реструктуризацію масового футболу.

У той же час, Юрій Голик, як віцепрезидент УАФ, опікуватиметься розвитком інфраструктури футболу в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президента футбольного клубу "Суми", колишнього прокурора Дем'яненка намагалися вбити

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь!(С)
показати весь коментар
24.05.2021 16:16 Відповісти
Осталось лишнее баблишко? Давайте ещё керлинг развивать.
показати весь коментар
24.05.2021 16:18 Відповісти
Ну и правильно! Голик большой специалист по отмыванию бабла на стройках!
Такие кадры сейчас на вес золота.....
показати весь коментар
24.05.2021 18:22 Відповісти
 
 