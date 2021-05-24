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Голика призначили віцепрезидентом УАФ: Опікуватиметься розвитком інфраструктури футболу
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В Українській асоціації футболу призначили трьох нових віцепрезидентів. Ними стали Олексій Михайличенко, Василь Орлецький і Юрій Голик.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Terrikon.
За даними журналіста телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігоря Бурбаса, Михайличенко відповідатиме за олімпійські ігри. Орлецький - за реструктуризацію масового футболу.
У той же час, Юрій Голик, як віцепрезидент УАФ, опікуватиметься розвитком інфраструктури футболу в рамках президентської програми "Велике будівництво".
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