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Детские лагеря этим летом будут работать по прошлогодним правилам, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Детские лагеря этим летом будут работать по прошлогодним правилам, - Ляшко

Детские оздоровительные лагеря в летний сезон 2021 года будут работать по тем же правилам, которые действовали в прошлом году.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Детские лагеря будут работать, постановление, которое регулирует оздоровительный процесс, остается действующим, остаются правила 2020 года", - сказал он журналистам в понедельник.

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При этом Ляшко уточнил, что в 2020 году детские оздоровительные лагеря работали в "более сложной эпидобстановке".

"В прошлом году обстановка была сложнее, было больше "красных" зон, где нельзя организовывать лагеря и откуда нельзя привозить детей. В текущем году ситуация стабильная", - сказал он.
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дєтскій лагєрь "Саласпілс", кто увідєл - нє забудєт...
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24.05.2021 17:12 Ответить
Положи свою конфету на могильную плиту...
Песня такая совковая була...
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24.05.2021 17:16 Ответить
Щось Чорнобиль вспам'ятався - дітки генералів та чинуш "лікувалися" на Кубі.. Були за сотні кілометрів від АЕС...
В Кубі була чогось медицина краща...
В Кубі бува декілька разів..по роботі..
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24.05.2021 17:14 Ответить
 
 