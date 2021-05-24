Дитячі табори цього літа працюватимуть за минулорічними правилами, - Ляшко
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Дитячі оздоровчі табори в літній сезон 2021 року працюватимуть за тими ж правилами, які діяли торік.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дитячі табори працюватимуть, постанова, яка регулює оздоровчий процес, залишається чинною, залишаються правила 2020 року", - сказав він журналістам у понеділок.
При цьому Ляшко уточнив, що в 2020 році дитячі оздоровчі табори працювали в "більш складній епідобстановці".
"Торік обстановка була складнішою, було більше "червоних" зон, де можна організовувати табори і звідки можна привозити дітей. У поточному році ситуація стабільна", - сказав він.
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