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Дитячі табори цього літа працюватимуть за минулорічними правилами, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Дитячі табори цього літа працюватимуть за минулорічними правилами, - Ляшко

Дитячі оздоровчі табори в літній сезон 2021 року працюватимуть за тими ж правилами, які діяли торік.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дитячі табори працюватимуть, постанова, яка регулює оздоровчий процес, залишається чинною, залишаються правила 2020 року", - сказав він журналістам у понеділок.

При цьому Ляшко уточнив, що в 2020 році дитячі оздоровчі табори працювали в "більш складній епідобстановці".

"Торік обстановка була складнішою, було більше "червоних" зон, де можна організовувати табори і звідки можна привозити дітей. У поточному році ситуація стабільна", - сказав він.

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Автор: Анастасія Потіха
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дєтскій лагєрь "Саласпілс", кто увідєл - нє забудєт...
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24.05.2021 17:12 Відповісти
Положи свою конфету на могильную плиту...
Песня такая совковая була...
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24.05.2021 17:16 Відповісти
Щось Чорнобиль вспам'ятався - дітки генералів та чинуш "лікувалися" на Кубі.. Були за сотні кілометрів від АЕС...
В Кубі була чогось медицина краща...
В Кубі бува декілька разів..по роботі..
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24.05.2021 17:14 Відповісти
 
 