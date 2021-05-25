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Новости За рубежом
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США и РФ провели консультации по вопросам безопасности перед встречей Байдена и Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США и РФ провели консультации по вопросам безопасности перед встречей Байдена и Путина

Советник по вопросам нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провели консультации по вопросам двусторонних отношений в контексте запланированной встречи президентов двух стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Встреча стала логическим продолжением недавних дискуссий, проведенных в Рейкьявике между государственным секретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым. Дискуссия стала важным шагом в подготовке к запланированному саммита, дата и место проведения которого будут объявлены позже ", - отмечается в официальном сообщении Белого дома.

В Белом доме назвали дискуссии - несмотря на значительные разногласия - конструктивными, что позволило сторонам "лучше понять позиции". Указывается, что обсуждение касалось "широкого круга вопросов, относящихся к взаимным интересам, с высоким приоритетом к тематике стратегической стабильности".

В Вашингтоне выразили уверенность, что с РФ можно достичь взаимоприемлемых решений в ряде сфер. Кроме того, отмечается, что нормализация американо-российских отношений отвечает интересам обеих стран и будет способствовать глобальной предсказуемости и стабильности.

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Как заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, Салливан и Патрушев обсудили инцидент с принудительной посадкой пассажирского самолета в Минске с целью ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Автор: Володимир Янченко
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При перелете самолета с Пукиным на переговоры с Байденом (например в Швейцарию), где нибудь над Польшей, Чехией, Германией нужно объявить что самолет заминирован ( по сообщению Лукашенко) , поднять авиацию НАТО и принудительно посадить.. не, не.. лучше сбить ( скажут потом, не подчинился). Ну в общем по кальке "минской операции" ( горячо поддержанной Мордором, и его СМИ)
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25.05.2021 01:12 Ответить
imho, правильные переговоры "о безопасности" д.б. из 1-го вопроса: как х#йлу будет проще - смыться и скрыться или всраться и сдаться. P.S. это в идеале. но нельзе забывать, что Байден - это Дем.партия и там в обозе толпа "марксистов" и "социалистов".
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25.05.2021 01:20 Ответить
Ху#ло нікуди не полетить. Забздить.
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25.05.2021 01:38 Ответить
Полетить, зигзагами і декількома літаками, "петляючи" сліди.
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25.05.2021 06:27 Ответить
везите Байдена через Беларусь, там небо чистое. зачем томить?
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25.05.2021 03:44 Ответить
Все правильно! Надо все хорошо обсудить,подготовить,-а потом послать ху.лика нахрен! США и РФ провели консультации по вопросам безопасности перед встречей Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 7569
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25.05.2021 06:01 Ответить
результат зустрічі Байден-ввху = 0.
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25.05.2021 06:46 Ответить
ДАВАЙТЕ ОДИН НА ОДИН НА МАЙДАНЕ !!!
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25.05.2021 06:51 Ответить
Кацапи знову надурять амерниканців по скороченню якогось виду ракет, а самі їх будуть виготовляти в декілька разів більше. Хто підписує договори з москалями - той великий лох.
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25.05.2021 09:24 Ответить
Какие ещё вопросы безопасности можно обсуждать с главным источником опасности?
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25.05.2021 10:44 Ответить
 
 