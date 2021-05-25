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Турция (3231) улица (189) Сибига (51)

В столице Турции переименуют улицу в честь украинского ученого Агафангела Крымского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В столице Турции переименуют улицу в честь украинского ученого Агафангела Крымского

В столице Турции Анкаре появится улица, названная в честь украинского ученого Агафангела Крымского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига и отметил, что переименована будет улица, на которой находится украинское посольство и остались только определенные формальности.

Также Сибига сообщил, что в одном из самых престижных районов Анкары скоро появится Украинский парк, который сейчас уже находится на стадии благоустройства.

Посол подчеркнул, что решение о его создании уже приняли местные власти.

"Итак, наша цель "Больше Украины в Турции" продолжает наполняться содержанием", - поблагодарил Турецкую власть за поддержку Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу

21 апреля 2021 на сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием переименовать станцию ​​метро Героев Днепра на Герои УПА.

Автором петиции выступил Василий Бабич, который отметил, что хотя название посвящено освобождению города от немецко-нацистских оккупантов, с военной точки зрения операция была довольно провальной из-за невероятно большого количества жертв.
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Топ комментарии
+7
Да пусть забирает! По сути Крым как раз татаро-турецкий. Пусть забирает и всю русню вырежет, по традициям протодидов. Я только за!
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25.05.2021 08:13
+2
Очередная русофобия затевается?
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25.05.2021 07:42
+2
Ммм... як уявлю турецький сервіс та ціни у Криму, а ще й кацапня порізана як бонус... Ляпота)))
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25.05.2021 08:16
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Очередная русофобия затевается?
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25.05.2021 07:42 Ответить
Лапотні козлороги,угро-фіни за походженням,до Русі не мають жодного походження.Як написано у совковій малій енциклопедії 1930 року випуску том7,стор.506(276):РуССкіє-ето іскусственний термін ввєдьонний в 19 вєкє для об*єдінєнія сєвєро-восточних "славян" с угро-фінамі волжско-окскАгА междурєчья.У "сєвєро-восточних славян" там записали крівічів(балтійський народ),новгородців(були повністю знищені ще Іваном Кривавим№4,та в*ятичів(напів-міфічний народ,походження якого невідоме і невідомо,чи він існував.).Так що жодної "русофобії")-козлофобія присутня,а як же без неї,коли маєш справу з цапами.
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25.05.2021 09:31 Ответить
Агата́нгел Юхи́мович Кри́мський

український історик, мовознавець, вчений, орієнталіст, письменник і перекладач, поліглот, один з організаторів Академії наук України (1918). Український науковець походив з вихрещених кримських татар. Жертва сталінського терору.

Народився у родині етнічного кримського татарина з білоруським корінням, вчителя історії та географії Юхима Степановича Кримського та польки з відомого польсько-литовського роду[5]. Засновником роду Кримських був мулла з Бахчисарая, який переселився до м. Мстиславль. Дід Кримського перейшов з ісламу в християнство[2]. Щодо свого походження Агатангел Юхимович писав наступне: У столиці Туреччини перейменують вулицю на честь українського вченого Агатангела Кримського - Цензор.НЕТ 732

Мій батько з білоруського міщанського роду, мати - полька литовська, - я знацця, ані кровинки вкраїнської не маю, тільки що вродився та виріс на Вкраїні. Хоч я родом не вкраїнець, але цілком проукраїнився. !!!!!!!!!!
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25.05.2021 14:43 Ответить
Как же Эрдоган мечтает "вернуть" себе Крым! А тема об украинских учёных - это мулька для лохов.
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25.05.2021 07:53 Ответить
Да пусть забирает! По сути Крым как раз татаро-турецкий. Пусть забирает и всю русню вырежет, по традициям протодидов. Я только за!
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25.05.2021 08:13 Ответить
Ммм... як уявлю турецький сервіс та ціни у Криму, а ще й кацапня порізана як бонус... Ляпота)))
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25.05.2021 08:16 Ответить
Учи историю. И в процентном соотношении (при Украине) крымских татар в Крыму проживало всего 11%.
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25.05.2021 08:27 Ответить
До початку будівництва каналу чи після?))
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25.05.2021 08:52 Ответить
Ты про скифский период?
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25.05.2021 09:12 Ответить
От тільки непотрібно писати недоречності навіть під патріотичним соусом-кацапня до Русі не має жодного відношення,тобто ніяка вона не "русня"-вони угро-фіни за походженням.
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25.05.2021 09:21 Ответить
А это кто?
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25.05.2021 07:56 Ответить
православный ученый крымско-татарского происхождения. Оппонент Грушевского.
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25.05.2021 10:39 Ответить
В столице Турции переименуют улицу / Переименования объединяют Турцию и Израиль и крепят их взаимопонимание. Депутат ВР Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг (Википедия). Благодарные израильтяне собираются назвать площадь именем Рабиновича. Пожертвовал ли Рабинович украинцам золотой тризуб и какой его вес пока не известно.
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25.05.2021 09:19 Ответить
Кацап не може,щоб не збрехати.Вага золота,яке Жолудь вкрав у українського народу складає 45 кг.
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25.05.2021 09:34 Ответить
45-мало. При обыске квартир Ставицкого правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и 42 килограмма золота. Рабинович воровал много дольше Ставицкого.
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25.05.2021 09:47 Ответить
Ердоган прагне стати лідером мусульманського світу, він спить і бачить мусульманський (кримсько-татарський ) анклав в Україні, зокрема в Криму. Звідси і т.з. "підтримка" України і її територ. цілості. А, насправді, скоординовано з кримчаками йде тиск про внесення до Конституції України відповідних змін (про кримсько-татарську автономію). Що москалі, що турки з татарами - прагнуть відтяпати Крим від України.Маємо проводити свою політику, кувати свою економіку і армію, готувати свою Націю. Тільки ставка на власні сили.
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25.05.2021 09:58 Ответить
какой коренной народ Крыма ?
какое государственное устройство должно быть в Крыму ?

отож: кырымлы и Автономия кырымлы
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25.05.2021 14:38 Ответить
"В исторических исследованиях был непримиримым оппонентом М. С. Грушевского, считал его работы тенденциозными, основанными на недостоверных источниках". У столиці Туреччини перейменують вулицю на честь українського вченого Агатангела Кримського - Цензор.НЕТ 8539
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25.05.2021 10:40 Ответить
В заголовці помилка. Агатангел Кримській а не Агафангел. Агатангел репресований вчений.
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25.05.2021 14:04 Ответить
 
 