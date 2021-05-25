В столице Турции переименуют улицу в честь украинского ученого Агафангела Крымского

В столице Турции Анкаре появится улица, названная в честь украинского ученого Агафангела Крымского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига и отметил, что переименована будет улица, на которой находится украинское посольство и остались только определенные формальности.

Также Сибига сообщил, что в одном из самых престижных районов Анкары скоро появится Украинский парк, который сейчас уже находится на стадии благоустройства.

Посол подчеркнул, что решение о его создании уже приняли местные власти.

"Итак, наша цель "Больше Украины в Турции" продолжает наполняться содержанием", - поблагодарил Турецкую власть за поддержку Сибига.

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21 апреля 2021 на сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием переименовать станцию ​​метро Героев Днепра на Герои УПА.

Автором петиции выступил Василий Бабич, который отметил, что хотя название посвящено освобождению города от немецко-нацистских оккупантов, с военной точки зрения операция была довольно провальной из-за невероятно большого количества жертв.