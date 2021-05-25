В столице Турции переименуют улицу в честь украинского ученого Агафангела Крымского
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В столице Турции Анкаре появится улица, названная в честь украинского ученого Агафангела Крымского.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига и отметил, что переименована будет улица, на которой находится украинское посольство и остались только определенные формальности.
Также Сибига сообщил, что в одном из самых престижных районов Анкары скоро появится Украинский парк, который сейчас уже находится на стадии благоустройства.
Посол подчеркнул, что решение о его создании уже приняли местные власти.
"Итак, наша цель "Больше Украины в Турции" продолжает наполняться содержанием", - поблагодарил Турецкую власть за поддержку Сибига.
21 апреля 2021 на сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием переименовать станцию метро Героев Днепра на Герои УПА.
Автором петиции выступил Василий Бабич, который отметил, что хотя название посвящено освобождению города от немецко-нацистских оккупантов, с военной точки зрения операция была довольно провальной из-за невероятно большого количества жертв.
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український історик, мовознавець, вчений, орієнталіст, письменник і перекладач, поліглот, один з організаторів Академії наук України (1918). Український науковець походив з вихрещених кримських татар. Жертва сталінського терору.
Народився у родині етнічного кримського татарина з білоруським корінням, вчителя історії та географії Юхима Степановича Кримського та польки з відомого польсько-литовського роду[5]. Засновником роду Кримських був мулла з Бахчисарая, який переселився до м. Мстиславль. Дід Кримського перейшов з ісламу в християнство[2]. Щодо свого походження Агатангел Юхимович писав наступне:
Мій батько з білоруського міщанського роду, мати - полька литовська, - я знацця, ані кровинки вкраїнської не маю, тільки що вродився та виріс на Вкраїні. Хоч я родом не вкраїнець, але цілком проукраїнився. !!!!!!!!!!
какое государственное устройство должно быть в Крыму ?
отож: кырымлы и Автономия кырымлы