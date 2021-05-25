У столиці Туреччини перейменують вулицю на честь українського вченого Агатангела Кримського

У столиці Туреччини Анкарі з'явиться вулиця, названа на честь українського вченого Агатангела Кримського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга і зазначив, що перейменовано буде вулицю, на якій розташовується українське посольство і залишилися лише певні формальності.

Також Сибіга повідомив, що в одному з найпрестижніших районів Анкари скоро з'явиться Український парк, який зараз вже перебуває на стадії благоустрою.

Посол наголосив, що рішення про його створення вже ухвалила місцева влада.

"Отже, наша мета "Більше України в Туреччині" продовжує наповнюватися змістом", - подякував турецькій владі за підтримку Сибіга.

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21 квітня 2021 року на сайті Київської міської ради з'явилася петиція з вимогою перейменувати станцію метро Героїв Дніпра на Герої УПА.

Автором петиції виступив Василь Бабич, який зазначив, що хоча назву присвячено звільненню міста від німецько-нацистських окупантів, з військової точки зору операція була доволі провальною через неймовірно велику кількість жертв.