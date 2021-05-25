У столиці Туреччини перейменують вулицю на честь українського вченого Агатангела Кримського
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У столиці Туреччини Анкарі з'явиться вулиця, названа на честь українського вченого Агатангела Кримського.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга і зазначив, що перейменовано буде вулицю, на якій розташовується українське посольство і залишилися лише певні формальності.
Також Сибіга повідомив, що в одному з найпрестижніших районів Анкари скоро з'явиться Український парк, який зараз вже перебуває на стадії благоустрою.
Посол наголосив, що рішення про його створення вже ухвалила місцева влада.
"Отже, наша мета "Більше України в Туреччині" продовжує наповнюватися змістом", - подякував турецькій владі за підтримку Сибіга.
21 квітня 2021 року на сайті Київської міської ради з'явилася петиція з вимогою перейменувати станцію метро Героїв Дніпра на Герої УПА.
Автором петиції виступив Василь Бабич, який зазначив, що хоча назву присвячено звільненню міста від німецько-нацистських окупантів, з військової точки зору операція була доволі провальною через неймовірно велику кількість жертв.
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український історик, мовознавець, вчений, орієнталіст, письменник і перекладач, поліглот, один з організаторів Академії наук України (1918). Український науковець походив з вихрещених кримських татар. Жертва сталінського терору.
Народився у родині етнічного кримського татарина з білоруським корінням, вчителя історії та географії Юхима Степановича Кримського та польки з відомого польсько-литовського роду[5]. Засновником роду Кримських був мулла з Бахчисарая, який переселився до м. Мстиславль. Дід Кримського перейшов з ісламу в християнство[2]. Щодо свого походження Агатангел Юхимович писав наступне:
Мій батько з білоруського міщанського роду, мати - полька литовська, - я знацця, ані кровинки вкраїнської не маю, тільки що вродився та виріс на Вкраїні. Хоч я родом не вкраїнець, але цілком проукраїнився. !!!!!!!!!!
какое государственное устройство должно быть в Крыму ?
отож: кырымлы и Автономия кырымлы