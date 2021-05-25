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Туреччина (2252) вулиця (64) Сибіга (48)

У столиці Туреччини перейменують вулицю на честь українського вченого Агатангела Кримського

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У столиці Туреччини перейменують вулицю на честь українського вченого Агатангела Кримського

У столиці Туреччини Анкарі з'явиться вулиця, названа на честь українського вченого Агатангела Кримського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга і зазначив, що перейменовано буде вулицю, на якій розташовується українське посольство і залишилися лише певні формальності.

Також Сибіга повідомив, що в одному з найпрестижніших районів Анкари скоро з'явиться Український парк, який зараз вже перебуває на стадії благоустрою.

Посол наголосив, що рішення про його створення вже ухвалила місцева влада.

"Отже, наша мета "Більше України в Туреччині" продовжує наповнюватися змістом", - подякував турецькій владі за підтримку Сибіга.

Також читайте: Зеленський звільнив посла України в Туреччині Сибігу

21 квітня 2021 року на сайті Київської міської ради з'явилася петиція з вимогою перейменувати станцію метро Героїв Дніпра на Герої УПА.

Автором петиції виступив Василь Бабич, який зазначив, що хоча назву присвячено звільненню міста від німецько-нацистських окупантів, з військової точки зору операція була доволі провальною через неймовірно велику кількість жертв.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Да пусть забирает! По сути Крым как раз татаро-турецкий. Пусть забирает и всю русню вырежет, по традициям протодидов. Я только за!
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25.05.2021 08:13
+2
Очередная русофобия затевается?
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25.05.2021 07:42
+2
Ммм... як уявлю турецький сервіс та ціни у Криму, а ще й кацапня порізана як бонус... Ляпота)))
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25.05.2021 08:16
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Очередная русофобия затевается?
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25.05.2021 07:42 Відповісти
Лапотні козлороги,угро-фіни за походженням,до Русі не мають жодного походження.Як написано у совковій малій енциклопедії 1930 року випуску том7,стор.506(276):РуССкіє-ето іскусственний термін ввєдьонний в 19 вєкє для об*єдінєнія сєвєро-восточних "славян" с угро-фінамі волжско-окскАгА междурєчья.У "сєвєро-восточних славян" там записали крівічів(балтійський народ),новгородців(були повністю знищені ще Іваном Кривавим№4,та в*ятичів(напів-міфічний народ,походження якого невідоме і невідомо,чи він існував.).Так що жодної "русофобії")-козлофобія присутня,а як же без неї,коли маєш справу з цапами.
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25.05.2021 09:31 Відповісти
Агата́нгел Юхи́мович Кри́мський

український історик, мовознавець, вчений, орієнталіст, письменник і перекладач, поліглот, один з організаторів Академії наук України (1918). Український науковець походив з вихрещених кримських татар. Жертва сталінського терору.

Народився у родині етнічного кримського татарина з білоруським корінням, вчителя історії та географії Юхима Степановича Кримського та польки з відомого польсько-литовського роду[5]. Засновником роду Кримських був мулла з Бахчисарая, який переселився до м. Мстиславль. Дід Кримського перейшов з ісламу в християнство[2]. Щодо свого походження Агатангел Юхимович писав наступне: У столиці Туреччини перейменують вулицю на честь українського вченого Агатангела Кримського - Цензор.НЕТ 732

Мій батько з білоруського міщанського роду, мати - полька литовська, - я знацця, ані кровинки вкраїнської не маю, тільки що вродився та виріс на Вкраїні. Хоч я родом не вкраїнець, але цілком проукраїнився. !!!!!!!!!!
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25.05.2021 14:43 Відповісти
Как же Эрдоган мечтает "вернуть" себе Крым! А тема об украинских учёных - это мулька для лохов.
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25.05.2021 07:53 Відповісти
Да пусть забирает! По сути Крым как раз татаро-турецкий. Пусть забирает и всю русню вырежет, по традициям протодидов. Я только за!
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25.05.2021 08:13 Відповісти
Ммм... як уявлю турецький сервіс та ціни у Криму, а ще й кацапня порізана як бонус... Ляпота)))
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25.05.2021 08:16 Відповісти
Учи историю. И в процентном соотношении (при Украине) крымских татар в Крыму проживало всего 11%.
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25.05.2021 08:27 Відповісти
До початку будівництва каналу чи після?))
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25.05.2021 08:52 Відповісти
Ты про скифский период?
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25.05.2021 09:12 Відповісти
От тільки непотрібно писати недоречності навіть під патріотичним соусом-кацапня до Русі не має жодного відношення,тобто ніяка вона не "русня"-вони угро-фіни за походженням.
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25.05.2021 09:21 Відповісти
А это кто?
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25.05.2021 07:56 Відповісти
православный ученый крымско-татарского происхождения. Оппонент Грушевского.
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25.05.2021 10:39 Відповісти
В столице Турции переименуют улицу / Переименования объединяют Турцию и Израиль и крепят их взаимопонимание. Депутат ВР Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг (Википедия). Благодарные израильтяне собираются назвать площадь именем Рабиновича. Пожертвовал ли Рабинович украинцам золотой тризуб и какой его вес пока не известно.
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25.05.2021 09:19 Відповісти
Кацап не може,щоб не збрехати.Вага золота,яке Жолудь вкрав у українського народу складає 45 кг.
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25.05.2021 09:34 Відповісти
45-мало. При обыске квартир Ставицкого правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и 42 килограмма золота. Рабинович воровал много дольше Ставицкого.
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25.05.2021 09:47 Відповісти
Ердоган прагне стати лідером мусульманського світу, він спить і бачить мусульманський (кримсько-татарський ) анклав в Україні, зокрема в Криму. Звідси і т.з. "підтримка" України і її територ. цілості. А, насправді, скоординовано з кримчаками йде тиск про внесення до Конституції України відповідних змін (про кримсько-татарську автономію). Що москалі, що турки з татарами - прагнуть відтяпати Крим від України.Маємо проводити свою політику, кувати свою економіку і армію, готувати свою Націю. Тільки ставка на власні сили.
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25.05.2021 09:58 Відповісти
какой коренной народ Крыма ?
какое государственное устройство должно быть в Крыму ?

отож: кырымлы и Автономия кырымлы
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25.05.2021 14:38 Відповісти
"В исторических исследованиях был непримиримым оппонентом М. С. Грушевского, считал его работы тенденциозными, основанными на недостоверных источниках". У столиці Туреччини перейменують вулицю на честь українського вченого Агатангела Кримського - Цензор.НЕТ 8539
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25.05.2021 10:40 Відповісти
В заголовці помилка. Агатангел Кримській а не Агафангел. Агатангел репресований вчений.
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25.05.2021 14:04 Відповісти
 
 