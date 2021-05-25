РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13348 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
1 140 5
карантин (16730) Минздрав (4828) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Все регионы Украины перешли в "желтую" зону карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Все регионы Украины перешли в

Все регионы в Украине находятся в "желтой" зоне карантина. Показатели в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницко областях соответствуют показателям "зеленой" зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в ранее "оранжевой" Донецкой области показатель процента от эпидпорога пришел в норму (94,4% при норме не выше 100%)и регион перешел в оранжевую зону.

Кроме того, показатели в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях позволяют данным регионам перейти в "зеленую" зону карантина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко

Все регионы Украины перешли в желтую зону карантина, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачем тогда Степанова уволили? Еще один шажок и мы в зеленой будем!!!
показать весь комментарий
25.05.2021 09:47 Ответить
Це пірімога Ляшка.
показать весь комментарий
25.05.2021 09:49 Ответить
теперь поставят какого то нищеброда без шикарной куртки))
показать весь комментарий
25.05.2021 09:49 Ответить
Усі регіони України перейшли в "жовту" зону карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7960
показать весь комментарий
25.05.2021 10:22 Ответить
Вот что пресс-конференция животворящая делает... Теперь спокойно можно антиковидный фонд продолжать закатывать в асфальт и строить остановки совкого дизайна. Вакцины-нах, концентраторы-нах, надбавки-нах.
показать весь комментарий
25.05.2021 10:47 Ответить
 
 