Все регионы Украины перешли в "желтую" зону карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Все регионы в Украине находятся в "желтой" зоне карантина. Показатели в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницко областях соответствуют показателям "зеленой" зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в ранее "оранжевой" Донецкой области показатель процента от эпидпорога пришел в норму (94,4% при норме не выше 100%)и регион перешел в оранжевую зону.

Кроме того, показатели в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях позволяют данным регионам перейти в "зеленую" зону карантина.

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