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Усі регіони України перейшли в "жовту" зону карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Усі регіони України перейшли в

Усі регіони в Україні перебувають у "жовтій" зоні карантину. Показники в Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях відповідають показникам "зеленої" зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Так, у раніше "помаранчевій" Донецькій області показник відсотка від епідпорогу прийшов у норму (94,4% за норми не вище 100%) і регіон перейшов до помаранчевої зони.

Крім того, показники в Києві, Закарпатській, Полтавській і Хмельницькій областях дозволяють цим регіонам перейти в "зелену" зону карантину.

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Усі регіони України перейшли в жовту зону карантину, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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Зачем тогда Степанова уволили? Еще один шажок и мы в зеленой будем!!!
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25.05.2021 09:47 Відповісти
Це пірімога Ляшка.
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25.05.2021 09:49 Відповісти
теперь поставят какого то нищеброда без шикарной куртки))
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25.05.2021 09:49 Відповісти
Усі регіони України перейшли в "жовту" зону карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7960
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25.05.2021 10:22 Відповісти
Вот что пресс-конференция животворящая делает... Теперь спокойно можно антиковидный фонд продолжать закатывать в асфальт и строить остановки совкого дизайна. Вакцины-нах, концентраторы-нах, надбавки-нах.
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25.05.2021 10:47 Відповісти
 
 