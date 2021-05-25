СНБО готовит санкции против земельных махинаторов, - министр агрополитики Лещенко

К украинцам, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом во время выступления на форуме Украина.30. Земля заявил министр аграрной политики Роман Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, санкции подготовили по отношению к людям, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли.

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"Мы должны приостановить все процессы несправедливого использования, извлечения и перепродажи земель ", – сказал Лещенко.

Министр отметил, что в решении ситуаций, когда земля была приобретена незаконным образом, задействованы все координаты правоохранительной системы.

"Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности", – добавил министр.