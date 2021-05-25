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СНБО готовит санкции против земельных махинаторов, - министр агрополитики Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО готовит санкции против земельных махинаторов, - министр агрополитики Лещенко

К украинцам, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом во время выступления на форуме Украина.30. Земля заявил министр аграрной политики Роман Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, санкции подготовили по отношению к людям, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли.

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"Мы должны приостановить все процессы несправедливого использования, извлечения и перепродажи земель ", – сказал Лещенко.

Министр отметил, что в решении ситуаций, когда земля была приобретена незаконным образом, задействованы все координаты правоохранительной системы.

"Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности", – добавил министр.
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"Також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже на половину. Це буде дійсно окрема програма. Ми готуємо цю інформацію. Готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваші кошти", зебобики. Как бы здесь, зебобики, не вышло так же. Искали, нашли, сели и заплакали....
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25.05.2021 11:05 Ответить
Значит, никого судить, садить и конфисковывать не собираются?
Понятненько...
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25.05.2021 11:06 Ответить
А уголовное наказание уже отменили? СНБО вместо него?
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25.05.2021 11:06 Ответить
СНБО вместо всего. СНБО готовит санкции против земельных махинаторов, - министр агрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 2472
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25.05.2021 11:09 Ответить
у вас там, не иначе, зеленое заплесневение головного мозга, кретины.
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25.05.2021 11:16 Ответить
Звичайний державний рекет.
-Анонсується створення списку контрабандистів-злодіїв-земельних махінаторів-аліментників-душителей гусей-ворогів держави.і т.п.
-За певну винагороду страшний злочинець виключається зі списку.
І якщо контрабандисти самі виходили на ОПу,щоб порєшать,то до ворів ,за чутками,присилали гонців з пропозицією.
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25.05.2021 11:22 Ответить
Они в суды подадут даже международные, если не будет на них дел, и уголовного преследования, если есть факты кражи.... и будет им еще выплачивать Украина из бюджета компенсацию за потери, так как эти все санкции гаваря па руски филькина грамота.
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25.05.2021 11:22 Ответить
Миністр , подивись навколо себе , і припини молоти цю хрєнь РНБО готує санкції проти земельних махінаторів, - міністр агрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3847 .. Земельними махінаціями займалися останні 20 років всі кому нє лєнь , від голови сільради і землевпорядчика до чинуш із міністерств . Це сотні тис людей , багатьох з них вже й немає на цьому світі . Останні декілька років дєрєбан майже припинився , бо вже нема чого дєрєбанить ,, все вже давно роздєрєбанено .

Спохватилися вони бл.. , " на треті сутки " , коли вже всьо , -приїхали .
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25.05.2021 11:31 Ответить
"..реввоенсове́т (Р.В.С.), председатель Троцкий Л.Д. - создан на основании постановления ВЦИК, от 2 сентября 1918 года. 14 октября 1918 года Р.В.С. издал приказ № 94, пункт 11 которого гласил: сформировать Военно-Революционный Трибунал..." etc. - ничего не напоминает? "революционная целесообразность" вместо закона, имитация "справедливости" для нарiда.
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25.05.2021 11:37 Ответить
що ж так везе Україні на лєщенків?.
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25.05.2021 13:48 Ответить
правильно.
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25.05.2021 22:04 Ответить
 
 