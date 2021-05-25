РНБО готує санкції проти земельних махінаторів, - міністр агрополітики Лещенко

Щодо українців, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції Ради національної безпеки та оборони України.

Про це під час виступу на форумі "Україна.30. Земля" заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, санкції підготували щодо людей, які займалися земельними махінаціями, зловживали правом, акумулювали величезні масиви землі.

"Ми мусимо припинити всі процеси несправедливого використання, вилучення та перепродажу земель", - сказав Лещенко.

Міністр зазначив, що у вирішенні ситуацій, коли земля була придбана в незаконний спосіб, задіяні всі координати правоохоронної системи.

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"Ми готові надавати всю необхідну інформацію для встановлення справедливості. Крадіжка землі не має термінів давності", - додав міністр.