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РНБО готує санкції проти земельних махінаторів, - міністр агрополітики Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО готує санкції проти земельних махінаторів, - міністр агрополітики Лещенко

Щодо українців, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції Ради національної безпеки та оборони України.

Про це під час виступу на форумі "Україна.30. Земля" заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, санкції підготували щодо людей, які займалися земельними махінаціями, зловживали правом, акумулювали величезні масиви землі.

"Ми мусимо припинити всі процеси несправедливого використання, вилучення та перепродажу земель", - сказав Лещенко.

Міністр зазначив, що у вирішенні ситуацій, коли земля була придбана в незаконний спосіб, задіяні всі координати правоохоронної системи.

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"Ми готові надавати всю необхідну інформацію для встановлення справедливості. Крадіжка землі не має термінів давності", - додав міністр.

Автор: Наталя Джума
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"Також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже на половину. Це буде дійсно окрема програма. Ми готуємо цю інформацію. Готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваші кошти", зебобики. Как бы здесь, зебобики, не вышло так же. Искали, нашли, сели и заплакали....
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25.05.2021 11:05 Відповісти
Значит, никого судить, садить и конфисковывать не собираются?
Понятненько...
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25.05.2021 11:06 Відповісти
А уголовное наказание уже отменили? СНБО вместо него?
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25.05.2021 11:06 Відповісти
СНБО вместо всего. СНБО готовит санкции против земельных махинаторов, - министр агрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 2472
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25.05.2021 11:09 Відповісти
у вас там, не иначе, зеленое заплесневение головного мозга, кретины.
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25.05.2021 11:16 Відповісти
Звичайний державний рекет.
-Анонсується створення списку контрабандистів-злодіїв-земельних махінаторів-аліментників-душителей гусей-ворогів держави.і т.п.
-За певну винагороду страшний злочинець виключається зі списку.
І якщо контрабандисти самі виходили на ОПу,щоб порєшать,то до ворів ,за чутками,присилали гонців з пропозицією.
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25.05.2021 11:22 Відповісти
Они в суды подадут даже международные, если не будет на них дел, и уголовного преследования, если есть факты кражи.... и будет им еще выплачивать Украина из бюджета компенсацию за потери, так как эти все санкции гаваря па руски филькина грамота.
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25.05.2021 11:22 Відповісти
Миністр , подивись навколо себе , і припини молоти цю хрєнь РНБО готує санкції проти земельних махінаторів, - міністр агрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3847 .. Земельними махінаціями займалися останні 20 років всі кому нє лєнь , від голови сільради і землевпорядчика до чинуш із міністерств . Це сотні тис людей , багатьох з них вже й немає на цьому світі . Останні декілька років дєрєбан майже припинився , бо вже нема чого дєрєбанить ,, все вже давно роздєрєбанено .

Спохватилися вони бл.. , " на треті сутки " , коли вже всьо , -приїхали .
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25.05.2021 11:31 Відповісти
"..реввоенсове́т (Р.В.С.), председатель Троцкий Л.Д. - создан на основании постановления ВЦИК, от 2 сентября 1918 года. 14 октября 1918 года Р.В.С. издал приказ № 94, пункт 11 которого гласил: сформировать Военно-Революционный Трибунал..." etc. - ничего не напоминает? "революционная целесообразность" вместо закона, имитация "справедливости" для нарiда.
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25.05.2021 11:37 Відповісти
що ж так везе Україні на лєщенків?.
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25.05.2021 13:48 Відповісти
правильно.
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25.05.2021 22:04 Відповісти
 
 