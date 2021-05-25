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Новости Политика Украины
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Кулеба - сопредседателю немецкой партии "Союз90/Зеленые": "Северный поток - 2" несет многочисленные угрозы не только Украине, но и Европе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба - сопредседателю немецкой партии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком противодействие строительству "Северного потока-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

По мнению украинского министра, завершение российского газопровода несет угрозу не только Украине, но и всему Евросоюзу.

"Больше всего нас беспокоит то, что "Северный поток - 2" несет многочисленные вызовы безопасности. Нет никаких сомнений в том, что в случае завершения строительства, Россия будет использовать этот проект как инструмент продвижения своих геополитических интересов, в том числе в контексте усилий нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе. И речь идет не только об угрозе безопасности Украины, но и всей Европы", - заявил Кулеба.

Он добавил, что международные партнеры должны активизировать усилия для противодействия завершению строительства "Северного потока - 2".

Подчеркивается также, что Габек выразил солидарность партии "Союз90/Зеленые" с Украиной в этом вопросе.

"Немецкий политик заявил, что его политическая сила осознает риски "Северного потока - 2" для Германии и Европы в целом и выступает против его осуществления", - говорится в сообщении

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
Убытки, угрозы. Бабушка Анжела на пенсии что делать будет? А достроит "СП-2" и будет в совете директоров в "Газпроме" у путлера. Чем она хуже (лучше) Шредера? Да и 7 лямов Евро на дороге не валяются
Кулеба - сопредседателю немецкой партии "Союз90/Зеленые": "Северный поток - 2" несет многочисленные угрозы не только Украине, но и Европе - Цензор.НЕТ 6190
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25.05.2021 11:39
+1
По утілізації України -- СП вже є... -- "Труба и Крышка", зветься.
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25.05.2021 12:05
+1
Україну не утилізують. Розривають на шматки.
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25.05.2021 12:13
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Северный поток - 2 надо просто заткнуть, когда он пересечет границу. Кулеба - сопредседателю немецкой партии "Союз90/Зеленые": "Северный поток - 2" несет многочисленные угрозы не только Украине, но и Европе - Цензор.НЕТ 3888
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25.05.2021 11:39 Ответить
Убытки, угрозы. Бабушка Анжела на пенсии что делать будет? А достроит "СП-2" и будет в совете директоров в "Газпроме" у путлера. Чем она хуже (лучше) Шредера? Да и 7 лямов Евро на дороге не валяются
Кулеба - сопредседателю немецкой партии "Союз90/Зеленые": "Северный поток - 2" несет многочисленные угрозы не только Украине, но и Европе - Цензор.НЕТ 6190
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25.05.2021 11:39 Ответить
Зелёные -- лепшие кореша Шрёдера, если шо...
А угроза Украине в том, что монопольный распил бабла на украинской трубе затруднится.
Из этого следует ожидать крупного шухера в украинских правящих Офисах... -- возможно, и с политическим последствиями.
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25.05.2021 11:41 Ответить
Я не вважав би що все так буде погано. Після запуску ПП2, Україна зможе отримати прибуток від, наприклад, металобрухту на експорт, адже можна утилізувати непотрібні гілки української ГТС. Це десятки тисяч тон металопрокату, Китай підтримає нас, навіть можна сформувати спільне підприємство по утилізації.
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25.05.2021 11:57 Ответить
По утілізації України -- СП вже є... -- "Труба и Крышка", зветься.
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25.05.2021 12:05 Ответить
Україну не утилізують. Розривають на шматки.
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25.05.2021 12:13 Ответить
А это не одно и то же... ...и не одни и те же?
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25.05.2021 12:25 Ответить
Зеленые, они во всех странах одинаковые.
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25.05.2021 12:26 Ответить
 
 