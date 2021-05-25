Кулеба - сопредседателю немецкой партии "Союз90/Зеленые": "Северный поток - 2" несет многочисленные угрозы не только Украине, но и Европе
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком противодействие строительству "Северного потока-2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
По мнению украинского министра, завершение российского газопровода несет угрозу не только Украине, но и всему Евросоюзу.
"Больше всего нас беспокоит то, что "Северный поток - 2" несет многочисленные вызовы безопасности. Нет никаких сомнений в том, что в случае завершения строительства, Россия будет использовать этот проект как инструмент продвижения своих геополитических интересов, в том числе в контексте усилий нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе. И речь идет не только об угрозе безопасности Украины, но и всей Европы", - заявил Кулеба.
Он добавил, что международные партнеры должны активизировать усилия для противодействия завершению строительства "Северного потока - 2".
Подчеркивается также, что Габек выразил солидарность партии "Союз90/Зеленые" с Украиной в этом вопросе.
"Немецкий политик заявил, что его политическая сила осознает риски "Северного потока - 2" для Германии и Европы в целом и выступает против его осуществления", - говорится в сообщении
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А угроза Украине в том, что монопольный распил бабла на украинской трубе затруднится.
Из этого следует ожидать крупного шухера в украинских правящих Офисах... -- возможно, и с политическим последствиями.