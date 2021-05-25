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Десятки тысяч российских солдат остаются в Украине и вокруг нее, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

Десятки тысяч российских солдат остаются в Украине и вокруг нее, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возле украинских границ остаются десятки тысяч российских военных. Также Россия ограничивает свободу навигации в Черном море, включая Керченский пролив.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом генсек НАТО заявил на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас.

По его словам, РФ отвела только часть военных от украинских границ.

"В то время, как Россия отвела некоторые свои войска, десятки тысяч солдат остаются в Украине и вокруг нее, а также остается значительное количество вооружения", - сказал Столтенберг.

Столтенберг также заявил об агрессивной модели действий РФ в Черном море. Это, по его словам, вызывает серьезное беспокойство. Он добавил, что НАТО продолжит проявлять бдительность, укреплять оборону и средства сдерживания, а также поддерживать партнеров альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе

Напомним, в России назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ не готова пойти на полномасштабную агрессию против Украины, но если это произойдет, может начаться мировая война.
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Топ комментарии
+2
А слабо ***** санкций ввалить?
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25.05.2021 13:22
+2
Що там десятки тисяч російських солдат в Україні, в Києві десяток патріотів і Маруся Звіробій Зеля спати не дають. Для нього росіяни, то ж свої, вони не будуть по косоворотці стріляти. Та і косоворотка не буде проти них воювати.
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25.05.2021 13:26
+2
Ну, і....... Озаботилися і що далі?
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25.05.2021 13:29
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ети бандерлоги всегда будут вокруг... - унитазы хотят они.
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25.05.2021 13:18 Ответить
А слабо ***** санкций ввалить?
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25.05.2021 13:22 Ответить
Глава ФСВП Олександр Калашников минулого тижня закликав організувати трудові табори для ув'язнених на великих будівельних об'єктах, де не вистачає робочої сили. За його словами, країна зможе за допомогою ув'язнених «впоратися з дефіцитом трудових ресурсів а також забезпечить соціалізацію засуджених».
Глава російського Мін'юсту Костянтин Чуйченко підтримав відповідну пропозицію глави ФСВП про заміну трудових мігрантів на російських ув'язнених. Міністр уточнив, що вважає дуже цікавими великі інвестиційні проекти, де кількість працівників, яких суд засудив до виправних робіт, становитиме тисячу і більше осіб.
«Ми проводимо переговори з бізнесом, ми робимо висновок угоди, ФСВП активно працює над цим. І в найближчих планах у нас підняти кількість виправних центрів і місць», - наводить слова Чуйченко «Інтерфакс».
У зв'язку з вищевикладеним залишається лише констатувати, що глава ФСВП, по суті, повторив аргументи сталінського режиму, який також ввів систему трудових таборів в системі ГУЛАГу під приводом дефіциту трудових ресурсів, і соціалізації (виправлення) засуджених за допомогою соціалістичної праці на «великих будівельних майданчиках комунізму».
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25.05.2021 13:23 Ответить
Що там десятки тисяч російських солдат в Україні, в Києві десяток патріотів і Маруся Звіробій Зеля спати не дають. Для нього росіяни, то ж свої, вони не будуть по косоворотці стріляти. Та і косоворотка не буде проти них воювати.
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25.05.2021 13:26 Ответить
УПА - це менше 0,5% населення Західної України. УПА-2 буде не більше 5%. Правда, на цей раз проблем з дефіцитом зброї не буде.
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25.05.2021 14:26 Ответить
Не забувайте, що УПА підтримувало тільки місцеве населення і в них було 3 ворога. А сьогодні ЗСУ підтримують і силовики, частково держава, бо "зелені" і ОПЗЖісти скоріше за все готові здатися ще вчора, підтримує ЄЖвропа і США. І сьогоднішнє УПА-ЗСУ переможе.
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25.05.2021 16:12 Ответить
Ой, не спіши... Аваков казав, що тільки по Донецькій області до Путіна перебігли 20 000 ментів. Зверни увагу, загальну кількість "українських" зрадників не оголошували. Чому? Бо їх занадто багато, та і українців там майже не було.
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25.05.2021 20:39 Ответить
Ну, і....... Озаботилися і що далі?
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25.05.2021 13:29 Ответить
І шо далі? НАТІвці мають за тебе війну воювать?
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25.05.2021 13:34 Ответить
Не мають. Я ніколи такого не казав, навпаки, кажу, що якщо самі не почнемо розуміти що таке власна держава, то черговий раз чекає наш народ ганьба та ярмо.
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25.05.2021 13:40 Ответить
Тут на форумі всі такі розумні стосовно справжньої української держави, але чогось горшки миють на канадчинах.
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25.05.2021 13:48 Ответить
У вас там в канадчині бригада, а ви в ній бригадир чи його заступник?
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25.05.2021 13:51 Ответить
Я сам в Волгограді, тролейбусом рулю.
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25.05.2021 13:54 Ответить
"Десятки тысяч российских солдат остаются в Украине и вокруг нее..."
- Это же солько надо варить каши каждый день!?
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25.05.2021 14:14 Ответить
 
 