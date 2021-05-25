Десятки тысяч российских солдат остаются в Украине и вокруг нее, - Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возле украинских границ остаются десятки тысяч российских военных. Также Россия ограничивает свободу навигации в Черном море, включая Керченский пролив.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом генсек НАТО заявил на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас.
По его словам, РФ отвела только часть военных от украинских границ.
"В то время, как Россия отвела некоторые свои войска, десятки тысяч солдат остаются в Украине и вокруг нее, а также остается значительное количество вооружения", - сказал Столтенберг.
Столтенберг также заявил об агрессивной модели действий РФ в Черном море. Это, по его словам, вызывает серьезное беспокойство. Он добавил, что НАТО продолжит проявлять бдительность, укреплять оборону и средства сдерживания, а также поддерживать партнеров альянса.
Напомним, в России назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ не готова пойти на полномасштабную агрессию против Украины, но если это произойдет, может начаться мировая война.
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Глава російського Мін'юсту Костянтин Чуйченко підтримав відповідну пропозицію глави ФСВП про заміну трудових мігрантів на російських ув'язнених. Міністр уточнив, що вважає дуже цікавими великі інвестиційні проекти, де кількість працівників, яких суд засудив до виправних робіт, становитиме тисячу і більше осіб.
«Ми проводимо переговори з бізнесом, ми робимо висновок угоди, ФСВП активно працює над цим. І в найближчих планах у нас підняти кількість виправних центрів і місць», - наводить слова Чуйченко «Інтерфакс».
У зв'язку з вищевикладеним залишається лише констатувати, що глава ФСВП, по суті, повторив аргументи сталінського режиму, який також ввів систему трудових таборів в системі ГУЛАГу під приводом дефіциту трудових ресурсів, і соціалізації (виправлення) засуджених за допомогою соціалістичної праці на «великих будівельних майданчиках комунізму».
- Это же солько надо варить каши каждый день!?