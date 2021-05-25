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Десятки тисяч російських солдатів залишаються в Україні і навколо неї, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події Війна в Україні

Десятки тисяч російських солдатів залишаються в Україні і навколо неї, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що біля українських кордонів залишаються десятки тисяч російських військових. Також Росія обмежує свободу навігації в Чорному морі, включаючи Керченську протоку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це генсек НАТО заявив на спільній пресконференції з прем'єром Естонії Каєю Каллас.

За його словами, РФ відвела лише частина військових від українських кордонів.

"Тоді, як Росія відвела деякі свої війська, десятки тисяч солдатів залишаються в Україні і навколо неї, а також залишається значна кількість озброєння", - сказав Столтенберг.

Столтенберг також заявив про агресивну модель дій РФ у Чорному морі. Це, за його словами, викликає серйозне занепокоєння. Він додав, що НАТО продовжить проявляти пильність, зміцнювати оборону і засоби стримування, а також підтримувати партнерів альянсу.

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Нагадаємо, в Росії назвали умову повернення Донбасу до складу України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ не готова піти на повномасштабну агресію проти України, але якщо це станеться, може початися світова війна.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
А слабо ***** санкций ввалить?
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25.05.2021 13:22
+2
Що там десятки тисяч російських солдат в Україні, в Києві десяток патріотів і Маруся Звіробій Зеля спати не дають. Для нього росіяни, то ж свої, вони не будуть по косоворотці стріляти. Та і косоворотка не буде проти них воювати.
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25.05.2021 13:26
+2
Ну, і....... Озаботилися і що далі?
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25.05.2021 13:29
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ети бандерлоги всегда будут вокруг... - унитазы хотят они.
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25.05.2021 13:18 Відповісти
А слабо ***** санкций ввалить?
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25.05.2021 13:22 Відповісти
Глава ФСВП Олександр Калашников минулого тижня закликав організувати трудові табори для ув'язнених на великих будівельних об'єктах, де не вистачає робочої сили. За його словами, країна зможе за допомогою ув'язнених «впоратися з дефіцитом трудових ресурсів а також забезпечить соціалізацію засуджених».
Глава російського Мін'юсту Костянтин Чуйченко підтримав відповідну пропозицію глави ФСВП про заміну трудових мігрантів на російських ув'язнених. Міністр уточнив, що вважає дуже цікавими великі інвестиційні проекти, де кількість працівників, яких суд засудив до виправних робіт, становитиме тисячу і більше осіб.
«Ми проводимо переговори з бізнесом, ми робимо висновок угоди, ФСВП активно працює над цим. І в найближчих планах у нас підняти кількість виправних центрів і місць», - наводить слова Чуйченко «Інтерфакс».
У зв'язку з вищевикладеним залишається лише констатувати, що глава ФСВП, по суті, повторив аргументи сталінського режиму, який також ввів систему трудових таборів в системі ГУЛАГу під приводом дефіциту трудових ресурсів, і соціалізації (виправлення) засуджених за допомогою соціалістичної праці на «великих будівельних майданчиках комунізму».
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25.05.2021 13:23 Відповісти
Що там десятки тисяч російських солдат в Україні, в Києві десяток патріотів і Маруся Звіробій Зеля спати не дають. Для нього росіяни, то ж свої, вони не будуть по косоворотці стріляти. Та і косоворотка не буде проти них воювати.
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25.05.2021 13:26 Відповісти
УПА - це менше 0,5% населення Західної України. УПА-2 буде не більше 5%. Правда, на цей раз проблем з дефіцитом зброї не буде.
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25.05.2021 14:26 Відповісти
Не забувайте, що УПА підтримувало тільки місцеве населення і в них було 3 ворога. А сьогодні ЗСУ підтримують і силовики, частково держава, бо "зелені" і ОПЗЖісти скоріше за все готові здатися ще вчора, підтримує ЄЖвропа і США. І сьогоднішнє УПА-ЗСУ переможе.
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25.05.2021 16:12 Відповісти
Ой, не спіши... Аваков казав, що тільки по Донецькій області до Путіна перебігли 20 000 ментів. Зверни увагу, загальну кількість "українських" зрадників не оголошували. Чому? Бо їх занадто багато, та і українців там майже не було.
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25.05.2021 20:39 Відповісти
Ну, і....... Озаботилися і що далі?
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25.05.2021 13:29 Відповісти
І шо далі? НАТІвці мають за тебе війну воювать?
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25.05.2021 13:34 Відповісти
Не мають. Я ніколи такого не казав, навпаки, кажу, що якщо самі не почнемо розуміти що таке власна держава, то черговий раз чекає наш народ ганьба та ярмо.
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25.05.2021 13:40 Відповісти
Тут на форумі всі такі розумні стосовно справжньої української держави, але чогось горшки миють на канадчинах.
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25.05.2021 13:48 Відповісти
У вас там в канадчині бригада, а ви в ній бригадир чи його заступник?
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25.05.2021 13:51 Відповісти
Я сам в Волгограді, тролейбусом рулю.
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25.05.2021 13:54 Відповісти
"Десятки тысяч российских солдат остаются в Украине и вокруг нее..."
- Это же солько надо варить каши каждый день!?
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25.05.2021 14:14 Відповісти
 
 