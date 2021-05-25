Десятки тисяч російських солдатів залишаються в Україні і навколо неї, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що біля українських кордонів залишаються десятки тисяч російських військових. Також Росія обмежує свободу навігації в Чорному морі, включаючи Керченську протоку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це генсек НАТО заявив на спільній пресконференції з прем'єром Естонії Каєю Каллас.

За його словами, РФ відвела лише частина військових від українських кордонів.

"Тоді, як Росія відвела деякі свої війська, десятки тисяч солдатів залишаються в Україні і навколо неї, а також залишається значна кількість озброєння", - сказав Столтенберг.

Столтенберг також заявив про агресивну модель дій РФ у Чорному морі. Це, за його словами, викликає серйозне занепокоєння. Він додав, що НАТО продовжить проявляти пильність, зміцнювати оборону і засоби стримування, а також підтримувати партнерів альянсу.

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Нагадаємо, в Росії назвали умову повернення Донбасу до складу України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ не готова піти на повномасштабну агресію проти України, але якщо це станеться, може початися світова війна.