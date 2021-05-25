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Кабмин распределил 3 млрд грн бюджетных денег на COVID-вакцинацию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Кабмин распределил 3 млрд грн бюджетных денег на COVID-вакцинацию

Кабинет Министров на внеочередном заседании 25 мая принял Порядок распределения бюджетных назначений на вакцинацию от COVID-19. Объем финансирования по соответствующей бюджетной программе составляет 3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, документом определяется Порядок распределения бюджетных назначений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год на мероприятия, связанные с вакцинацией населения и предотвращением распространения коронавирус.

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Порядком определяется механизм подачи обращений о распределении бюджетных назначений, ответственность главных распорядителей за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также проведение мониторинга информации об использовании этих средств и представление соответствующих материалов правительству и Комитету Верховной Рады Украины по вопросам бюджета и тому подобное.
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А Ляшко сразу с козырей зашел. Степанову и не снилось Кабмин распределил 3 млрд грн бюджетных денег на COVID-вакцинацию - Цензор.НЕТ 8514
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25.05.2021 14:17 Ответить
купят индийского мутняка или уже что-то нормальное?
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25.05.2021 14:18 Ответить
уря, ще десь 10-20 пацієнтів буде вакціновано
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25.05.2021 14:18 Ответить
На вакцинацию с этой суммы отведено 15 % , 20 % на дорожное покрытие и озеленение элитного посёлка "..." , 15 % на ремонт в офисах и кабинетах, 25 % на компенсацию аренды жилья бедным чиновникам 25 % на другие мелкие НО важные расходы.... в нашей стране пока-что как-то так.)).. Но я оптимист
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25.05.2021 14:20 Ответить
https://vidio.blog/watch/2lF9lJVCHy7DO1D
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25.05.2021 14:42 Ответить
Жак Аттали, из интервью в 1981 году: "Прививка- это способ очистки общества от старых, больных, трусливых и глупых." "В будущем речь пойдет о поиске способа сокращения популяции. Начнем со старых, потому что, как только они превышают 60-65 лет, то это начинает дорого обходиться обществу. Потом слабых, бесполезных, которые ничего не приносят обществу, потому что их будет все больше и больше, и особенно, наконец, глупых. Эвтаназия нацелена на эти группы; эвтаназия должна быть важным инструментом наших будущих обществ, во всех случаях. Конечно, мы не сможем каждого казнить, всех этих людей, или загнать их в лагеря. ... Мы избавимся от них, заставляя их поверить, что всё это для их же блага. Перенаселение бесполезными- это то, что экономически слишком дорого. Кроме того, в социальном плане, гораздо лучше когда человеческая машина останавливается резко а не постепенно. Мы также очевидно не сможем протестировать миллионы и миллионы людей на интеллект. Поэтому мы создадим или спровоцируем пандемию, нацеленную на конкретных людей, настоящий экономический кризис, вирус, поражающий старых и толстых, и неважно каких таких же ещё- и слабые поддадутся ему а испуганные и глупые поверят в него, и позволят нам, и ещё будут просить нас, лечить их нашими препаратами. И мы позаботимся о том, чтобы лечение было доступно и предусмотрено- и это наше лечение будет решением. ...Отбор идиотов произойдёт сам по себе и они, счастливые, сами пойдут на бойню." (с)[Будущее жизни - Жак Аттали, 1981] Интервью с Мишелем Соломоном, сборник Les Visages de l'avenir, éditions Seghers.
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25.05.2021 14:58 Ответить
Для ворів казнокрадів такі "пандемії" це як виграти Джекпот. Жулька як згадує свої "пандемії" з свинячим та пташиним грипом, то нігті гризе від чорної заздрості.
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25.05.2021 14:59 Ответить
 
 