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Кабмін розподілив 3 млрд грн бюджетних грошей на COVID-вакцинацію

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Кабмін розподілив 3 млрд грн бюджетних грошей на COVID-вакцинацію

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив Порядок розподілу бюджетних призначень на вакцинацію проти COVID-19. Обсяг фінансування за відповідною бюджетною програмою становить 3 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, документом визначається Порядок розподілу бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на заходи, пов'язані з вакцинацією населення та запобіганням поширенню коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 056 осіб, загалом - 981 972, - МОЗ

Порядком визначається механізм подання звернень про розподіл бюджетних призначень, відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів, а також проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів Уряду та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету тощо.

Автор: Наталя Джума
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А Ляшко сразу с козырей зашел. Степанову и не снилось Кабмин распределил 3 млрд грн бюджетных денег на COVID-вакцинацию - Цензор.НЕТ 8514
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25.05.2021 14:17 Відповісти
купят индийского мутняка или уже что-то нормальное?
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25.05.2021 14:18 Відповісти
уря, ще десь 10-20 пацієнтів буде вакціновано
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25.05.2021 14:18 Відповісти
На вакцинацию с этой суммы отведено 15 % , 20 % на дорожное покрытие и озеленение элитного посёлка "..." , 15 % на ремонт в офисах и кабинетах, 25 % на компенсацию аренды жилья бедным чиновникам 25 % на другие мелкие НО важные расходы.... в нашей стране пока-что как-то так.)).. Но я оптимист
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25.05.2021 14:20 Відповісти
https://vidio.blog/watch/2lF9lJVCHy7DO1D
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25.05.2021 14:42 Відповісти
Жак Аттали, из интервью в 1981 году: "Прививка- это способ очистки общества от старых, больных, трусливых и глупых." "В будущем речь пойдет о поиске способа сокращения популяции. Начнем со старых, потому что, как только они превышают 60-65 лет, то это начинает дорого обходиться обществу. Потом слабых, бесполезных, которые ничего не приносят обществу, потому что их будет все больше и больше, и особенно, наконец, глупых. Эвтаназия нацелена на эти группы; эвтаназия должна быть важным инструментом наших будущих обществ, во всех случаях. Конечно, мы не сможем каждого казнить, всех этих людей, или загнать их в лагеря. ... Мы избавимся от них, заставляя их поверить, что всё это для их же блага. Перенаселение бесполезными- это то, что экономически слишком дорого. Кроме того, в социальном плане, гораздо лучше когда человеческая машина останавливается резко а не постепенно. Мы также очевидно не сможем протестировать миллионы и миллионы людей на интеллект. Поэтому мы создадим или спровоцируем пандемию, нацеленную на конкретных людей, настоящий экономический кризис, вирус, поражающий старых и толстых, и неважно каких таких же ещё- и слабые поддадутся ему а испуганные и глупые поверят в него, и позволят нам, и ещё будут просить нас, лечить их нашими препаратами. И мы позаботимся о том, чтобы лечение было доступно и предусмотрено- и это наше лечение будет решением. ...Отбор идиотов произойдёт сам по себе и они, счастливые, сами пойдут на бойню." (с)[Будущее жизни - Жак Аттали, 1981] Интервью с Мишелем Соломоном, сборник Les Visages de l'avenir, éditions Seghers.
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25.05.2021 14:58 Відповісти
Для ворів казнокрадів такі "пандемії" це як виграти Джекпот. Жулька як згадує свої "пандемії" з свинячим та пташиним грипом, то нігті гризе від чорної заздрості.
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25.05.2021 14:59 Відповісти
 
 