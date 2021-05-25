Обвинительный акт в отношении нардепа-кнопкодава Поляка направлен в суд, - ГБР. ВИДЕО

Главным следственным управлением Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГБР, установлено, что 21 февраля 2020 во время рассмотрения поправок к законопроекту в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги.

25 мая 2021 года обвинительный акт по указанному народному депутату направлен в суд.

Также читайте: Первое подозрение за кнопкодавство вынесено нардепу "Довіри" Поляку

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Пресс служба ГБР не указала имени депутата, но как известно, 12 февраля текущего года Офис генпрокурора сообщил о подозрении в кнопкодавстве народному депутату от группы "Довіра" Владиславу Поляку.

Отметим, что Поляк избран в Верховную Раду IX созыва по избирательному округу №73 (Закарпатская область). Он участвовал в выборах как беспартийный самовыдвиженец. С начала каденции и до 20 декабря 2019 года входил в депутатскую группу "За майбутнє", в июне 2020-го - вошел в группу "Довіра".

Поляк входит в комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Согласно декларации за 2019, депутату и его жене принадлежит 20 земельных участков и жилой дом на Закарпатье. Он также задекларировал оружие стоимостью 143 тысяч гривен, аппарат для безоперационного лифтинга кожи (1340562 грн), более 20 спортивных тренажеров.

Напомним, закон об уголовной ответственности за неличное голосования вступил в силу 16 января 2020 года. Согласно документу, за нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов.

По данным движения "Честно", Поляк по меньшей мере три раза "кнопкодавил" во время пленарного заседания 21 февраля 2020 года.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

12 февраля 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова разместила в Facebook пост об объявлении подозрения депутату, однако не назвала его фамилию. Как отмечается, подозреваемый депутат неоднократно "кнопкодавил" при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

По словам Венедиктовой, на 11 февраля он был вызван в ОГПУ для вручения подозрения, однако не явился без объяснения причин. Поэтому подозрение было отправлено в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и на другие известные стороне обвинения средства связи.