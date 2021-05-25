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вакцина (3815) НАН Украины (194) COVID-19 (18599)

Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный

Во Львове Институт биологии клетки НАН Украины разрабатывает белковую вакцину против COVID-19 на гуманизированных дрожжах. Поскольку среда не прихотливая, то и вакцина будет значительно дешевле импортной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил директор Института биологии клетки НАН Украины, академик Андрей Сибирный.

"Мы синтезируем белки для вакцины в клетках дрожжей. Это наше ноу-хау. Белок - это полимер из аминокислот, а к боковым его группам еще могут быть прикреплены остатки различных сахаров. Дрожжи - это тоже эукариоты, они присоединяют эти углеводные остатки, но иначе, чем человек. Ибо дрожжи - это грибы и они по-грибному действуют. И это плохо, ибо нужно чтобы дрожжи были гуманизированные, модифицировали белки по человеческому типу. Почему гуманизированные дрожжи интересны? Они быстро растут в простой среде. Поэтому вакцина на основе их будет значительно дешевле", - сказал Сибирный.

Институт биологии клетки НАН Украины уже имеет опыт работы с такой средой, в частности, на основе таких дрожжей разрабатывали продуценты витаминов и антибиотиков. Украина пока не производит сама гуманизированные дрожжи. Но львовские ученые имеют две их разновидности: одни закупили в Америке, другие подарили коллеги из Южной Кореи.

Благодаря новому биореактору, который ученые приобрели за средства государственного гранта (в 2020 году правительство выделило 10 млн грн) продолжают культивировать дрожжевые продуценты.

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"Есть целая серия тех дрожжей, которые несут в себе разные гены коронавируса и их фрагменты. Мы начали сейчас анализировать, есть ли эти белки, ибо ген есть ген, а нужен белок, который бы использовался как вакцина. И имеем более десяти подтверждений на дрожжах из Америки, а корейские еще в процессе конструкции", - отметил Сибирный.

Ученый подчеркивает, что белковые вакцины имеют один минус - они не очень иммуногенные, то есть неохотно вызывают синтез у человеческих антител и образование Т-лимфоцитов. Гораздо лучше действуют белки, если образуются вирусообразные частицы. Поэтому команда ученых работает над белковым мультиполимером, благодаря которому вирусные частицы значительно быстрее вызывают выработку антител, а иммунный ответ будет намного эффективнее для человека.

Сибирный добавляет, что уже осенью львовские ученые планируют провести доклинические испытания, и если их ожидания подтвердятся, можно будет в следующем году запускать в Украине опытное производство национальной вакцины от COVID-19.
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Топ комментарии
+5
Во Львове Институт биологии клетки НАН Украины разрабатывает белковую вакцину против COVID-19 на гуманизированных дрожжах.

Правильно. И со сметаной. Уже осенью в АТБ. Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный - Цензор.НЕТ 5901
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25.05.2021 14:29
+3
Випробовуйте на зебілах.
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25.05.2021 14:39
+3
На хороших дрожжах - это дело! Вся Украина подхватит!

Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный - Цензор.НЕТ 3478
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25.05.2021 14:40
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Во Львове Институт биологии клетки НАН Украины разрабатывает белковую вакцину против COVID-19 на гуманизированных дрожжах.

Правильно. И со сметаной. Уже осенью в АТБ. Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный - Цензор.НЕТ 5901
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25.05.2021 14:29 Ответить
Давайте скорее-быстрее Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный - Цензор.НЕТ 7179
- мне на улицу хочется! Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный - Цензор.НЕТ 8827
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25.05.2021 14:29 Ответить
Можно подумать, что сейчас на улицу нельзя. Зависать в ночных клубах и прочих народных гуляниях типа крестного хода тоже можно, но с риском заразиться, а вот просто на улице находиться не просто можно, а нужно. И да, вакцина ни от чего не защищает, и ничего не гарантирует. Снижает риск заболеть на сколько-то там процентов, но не более того. А уж такого рода вакцины, чисто на реакцию на чужеродный белок, так там будет вреда от аутоиммунных реакций больше, чем пользы от возможно возникшего иммунитета. Это не прошлый, это уже позапрошлый век в иммунологии.
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25.05.2021 15:27 Ответить
Да. Что то мне не верится в нашу вакцину хотя бы даже потому, что у нас вирусологи и инфекционисты профаны, ибо умные и гении от наших условий работ уже давно сбежали... (Ольга Голубовская фейсбук)
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25.05.2021 15:53 Ответить
Дай, Бог,чтобы получилось! Дело крайне важное и время не терпит.
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25.05.2021 14:33 Ответить
Випробовуйте на зебілах.
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25.05.2021 14:39 Ответить
На хороших дрожжах - это дело! Вся Украина подхватит!

Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный - Цензор.НЕТ 3478
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25.05.2021 14:40 Ответить
Они сделают, когда корона уйдет навсегда - клоуны.
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25.05.2021 14:43 Ответить
Ковид останется уже навсегда как грипп. Вакцинироваться надо раз в пару лет.
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25.05.2021 15:03 Ответить
Форсайт COVID-19: вакцинація VS пандемія. Перспективи світу та України - https://kpi.ua/2021-kp19-wdc
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25.05.2021 14:46 Ответить
Шо, нема де вірус взяти, шоб класичну вакцину зробити, а не вигадувати якусь хрєнь?
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25.05.2021 15:51 Ответить
Класичну любий дурак зробе.
А от унікальну, нє імєющую аналогов ув мірє - тіки наші можуть.
До речі, зєля обіщав мільон гривнів за вакцину.
Так шо вчені зможуть собі даже Октавію нову купити, і будуть на ній по черзі їздити на роботу.
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25.05.2021 15:57 Ответить
Випробування провести на Зеленському, він же обіцяв українську вакцину - нехай відповідає.
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25.05.2021 16:19 Ответить
Най бог милує.
Першими вакцинувати чорних масочників, які влітку по жарі ходять. Хай їм очі на лоба повилазять. Так відразу буде видно, хто вакцинований.
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25.05.2021 22:52 Ответить
 
 