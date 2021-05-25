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Українські вчені розробляють білкову вакцину проти COVID-19. Доклінічні випробування заплановані на осінь, - директор Інституту біології клітини НАНУ Сибірний

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Українські вчені розробляють білкову вакцину проти COVID-19. Доклінічні випробування заплановані на осінь, - директор Інституту біології клітини НАНУ Сибірний

У Львові Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти COVID-19 на гуманізованих дріжджах. Оскільки середовище не вибагливе, то і вакцина буде значно дешевшою за імпортні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив директор Інституту біології клітини НАН України, академік Андрій Сибірний.

"Ми синтезуємо білки для вакцини в клітинах дріжджів. Це наше ноу-хау. Білок – це полімер з амінокислот, а до бокових його груп ще можуть бути прикріплені залишки різних цукрів. Дріжджі – це еукаріоти, так само, як людина, комахи, рослини. Дріжджі приєднують ці вуглеводні залишки, але інакше, ніж людина. Бо дріжджі - це гриби і вони по-грибному діють. І це погано, бо треба щоб дріжджі були гуманізовані, модифікували білки за людським, а не дріжджовим типом. Чому дріжджі цікаві? Вони швидко ростуть у простому середовищі. Тому вакцина на основі цих гуманізованих дріжджів буде значно дешевшою", - сказав Сибірний.

Інститут біології клітини НАН України вже має досвід роботи з таким середовищем, зокрема, на основі таких дріжджів розробляли продуценти вітамінів і антибіотиків. Україна поки не виробляє сама гуманізовані дріжджі. Але львівські вчені мають два їхні різновиди: одні закупили в Америці, інші подарували колеги з Південної Кореї.

Завдяки новому біореактору, який вчені придбали за кошти державного гранту (в 2020 році уряд виділив 10 млн грн), продовжують культивувати дріжджові продуценти.

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"Маємо цілу серію тих дріжджів, які несуть у собі різні гени коронавірусу та їхні фрагменти. Ми почали зараз аналізувати, чи є ці білки, бо ген є ген, а потрібен білок, що використовувався би як вакцина. І маємо понад десять підтверджень на дріжджах з Америки, а корейські ще в процесі конструкції", - зазначив Сибірний.

Вчений підкреслює, що білкові вакцини мають один мінус - вони не дуже імуногенні, тобто неохоче викликають синтез у людських антитіл та утворення Т-лімфоцитів. Набагато краще діють білки, якщо утворюються вірусоподібні частки. Тому команда вчених працює над білковим мультиполімером, завдяки якому вірусні частинки значно швидше викликають вироблення антитіл, а імунна відповідь буде набагато ефективнішою для людини.

Сибірний додає, що вже восени львівські вчені планують провести доклінічні випробування, і якщо їхні очікування підтвердяться, можна буде наступного року запускати в Україні дослідне виробництво національної вакцини проти COVID-19.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Во Львове Институт биологии клетки НАН Украины разрабатывает белковую вакцину против COVID-19 на гуманизированных дрожжах.

Правильно. И со сметаной. Уже осенью в АТБ. Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный - Цензор.НЕТ 5901
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25.05.2021 14:29
+3
Випробовуйте на зебілах.
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25.05.2021 14:39
+3
На хороших дрожжах - это дело! Вся Украина подхватит!

Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный - Цензор.НЕТ 3478
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25.05.2021 14:40
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Во Львове Институт биологии клетки НАН Украины разрабатывает белковую вакцину против COVID-19 на гуманизированных дрожжах.

Правильно. И со сметаной. Уже осенью в АТБ. Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный - Цензор.НЕТ 5901
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25.05.2021 14:29 Відповісти
Давайте скорее-быстрее Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный - Цензор.НЕТ 7179
- мне на улицу хочется! Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный - Цензор.НЕТ 8827
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25.05.2021 14:29 Відповісти
Можно подумать, что сейчас на улицу нельзя. Зависать в ночных клубах и прочих народных гуляниях типа крестного хода тоже можно, но с риском заразиться, а вот просто на улице находиться не просто можно, а нужно. И да, вакцина ни от чего не защищает, и ничего не гарантирует. Снижает риск заболеть на сколько-то там процентов, но не более того. А уж такого рода вакцины, чисто на реакцию на чужеродный белок, так там будет вреда от аутоиммунных реакций больше, чем пользы от возможно возникшего иммунитета. Это не прошлый, это уже позапрошлый век в иммунологии.
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25.05.2021 15:27 Відповісти
Да. Что то мне не верится в нашу вакцину хотя бы даже потому, что у нас вирусологи и инфекционисты профаны, ибо умные и гении от наших условий работ уже давно сбежали... (Ольга Голубовская фейсбук)
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25.05.2021 15:53 Відповісти
Дай, Бог,чтобы получилось! Дело крайне важное и время не терпит.
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25.05.2021 14:33 Відповісти
Випробовуйте на зебілах.
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25.05.2021 14:39 Відповісти
На хороших дрожжах - это дело! Вся Украина подхватит!

Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный - Цензор.НЕТ 3478
показати весь коментар
25.05.2021 14:40 Відповісти
Они сделают, когда корона уйдет навсегда - клоуны.
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25.05.2021 14:43 Відповісти
Ковид останется уже навсегда как грипп. Вакцинироваться надо раз в пару лет.
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25.05.2021 15:03 Відповісти
Форсайт COVID-19: вакцинація VS пандемія. Перспективи світу та України - https://kpi.ua/2021-kp19-wdc
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25.05.2021 14:46 Відповісти
Шо, нема де вірус взяти, шоб класичну вакцину зробити, а не вигадувати якусь хрєнь?
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25.05.2021 15:51 Відповісти
Класичну любий дурак зробе.
А от унікальну, нє імєющую аналогов ув мірє - тіки наші можуть.
До речі, зєля обіщав мільон гривнів за вакцину.
Так шо вчені зможуть собі даже Октавію нову купити, і будуть на ній по черзі їздити на роботу.
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25.05.2021 15:57 Відповісти
Випробування провести на Зеленському, він же обіцяв українську вакцину - нехай відповідає.
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25.05.2021 16:19 Відповісти
Най бог милує.
Першими вакцинувати чорних масочників, які влітку по жарі ходять. Хай їм очі на лоба повилазять. Так відразу буде видно, хто вакцинований.
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25.05.2021 22:52 Відповісти
 
 