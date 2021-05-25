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Встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня в Женеве, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня в Женеве, - CNN

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина скорее всего пройдет в Женеве 15-16 июня.

Об этом телеканалу CNN заявили источники в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам собеседников канала, Женева стала последним претендентом на проведение саммита США-РФ на высшем уровне. Они отмечают, что встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня по завершению первой международной поездки американского лидера после вступления в должность.

В Белом доме отказались прокомментировать окончательный выбор города, где встретятся президенты США и РФ, до окончательного уточнения деталей.

Читайте также: Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
А может и не состоятся. Если Аннушка в правильном месте масличко разлила
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25.05.2021 16:01
+2
диванные аналитики (не обижайтесь, я сам такой), как пикейные жилеты в "золотом теленке" - те любое событие оценивали как прелюдию обьявления черноморска вольным городом - все думают, что любое событие мировой политики так или иначе затрагивает украину. типа, вот, байден с пуйлом встречаются, значит, слил джо нас.. не переживайте, мы еще увидим, как мимо нас проплывет тушка владимира владимировича с черенком лопаты в технологическом отверстии.
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25.05.2021 16:13
+1
Памперс повний, зараз піськов замінить
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25.05.2021 17:01
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А может и не состоятся. Если Аннушка в правильном месте масличко разлила
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25.05.2021 16:01 Ответить
Был у них один дурачок и этот, похоже.
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25.05.2021 16:06 Ответить
да-да-да, Трамп плохой, Байден хороший...
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25.05.2021 17:05 Ответить
Всем начхать.
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25.05.2021 16:06 Ответить
Никому не нужная встреча организуется мировым правительством для видона, после ковидных игр.
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25.05.2021 16:11 Ответить
На встречу с Байденом сразу три оденет?

Встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня в Женеве, - CNN - Цензор.НЕТ 4684
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25.05.2021 16:11 Ответить
Памперс повний, зараз піськов замінить
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25.05.2021 17:01 Ответить
диванные аналитики (не обижайтесь, я сам такой), как пикейные жилеты в "золотом теленке" - те любое событие оценивали как прелюдию обьявления черноморска вольным городом - все думают, что любое событие мировой политики так или иначе затрагивает украину. типа, вот, байден с пуйлом встречаются, значит, слил джо нас.. не переживайте, мы еще увидим, как мимо нас проплывет тушка владимира владимировича с черенком лопаты в технологическом отверстии.
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25.05.2021 16:13 Ответить
А я и думаю, что это ***** Обнуленное горстями контрацептивы жрет - а это оно к переговором с Омэрикой готовится Зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня в Женеві, - CNN - Цензор.НЕТ 1081
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25.05.2021 17:09 Ответить
 
 