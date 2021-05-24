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Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, скорее всего, пройдет в Женеве (Швейцария).

Об этом сообщает в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют (телеканалу - ред.) четыре источника в администрации", - говорится в сообщении NBC.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба

В начале мая Байден заявлял, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным.
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Топ комментарии
+3
у нас тоже такие были и есть, например - якщо куля в лоб, значить куля в лоб
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24.05.2021 16:21
+3
Это между прочим было через год после Грузии.
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24.05.2021 16:23
+3
Демократи будуть знову перезавантажувати стосунки.А наші політологи,будуть з цього робити велику перемогу.І вішати локшину на вуха глядачам.
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24.05.2021 16:30
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Фото к статье прямо в яблочко!
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24.05.2021 16:10 Ответить
Вот ещё одно
Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 28
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24.05.2021 16:13 Ответить
Кто-нибудь, напомните деду - ПОРА!
Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 1177
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24.05.2021 16:13 Ответить
у нас тоже такие были и есть, например - якщо куля в лоб, значить куля в лоб
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24.05.2021 16:21 Ответить
Байден хоче выманить путина из бункера и повязать в Женеве , а после передать в Гаагу, бо ПОРА действовать !
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24.05.2021 16:36 Ответить
А как он это сделает? Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7141
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24.05.2021 16:42 Ответить
возьмет на болевой и отведет в суд
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24.05.2021 17:12 Ответить
Что значит возьмет на болевой?
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24.05.2021 18:04 Ответить
Проведёт болевой приём как в дзюдо , сломает руку или ногу )) .
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24.05.2021 18:59 Ответить
Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 647
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25.05.2021 08:50 Ответить
Как,как ,фбровцы берут плешивую помойную крысу под локотки и в кутузку до суда в Гааге (а постановление о взятии под стражу уже есть) Но лучше заху..ить на месте табуретом
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24.05.2021 19:44 Ответить
Причем татаромордва пораздувает жабры пару-тройку дней ,перетопчется и скажет ,что он и вправду негодяем был и ренегатом и назначит нового *приемника спидолу* - тайгу -шойгу ,а лучше б вам Аметку Дырова...
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24.05.2021 19:49 Ответить
Ахметка
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24.05.2021 19:50 Ответить
А то, что у него есть своя охрана ты не подумал? Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8085
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24.05.2021 23:22 Ответить
*охрана спокойно усыпляется с помощью хлороформа* , но лучше и охрану табуретом,табуретом...
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25.05.2021 11:53 Ответить
Ты думаешь, охрана этого не предвидела? Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4523
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25.05.2021 12:01 Ответить
ну да в Белоруси переговоры уже стремно вести .могут и самолет шлепнуть , до переговоров
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24.05.2021 16:16 Ответить
Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 5065
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24.05.2021 16:17 Ответить
Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 5535
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24.05.2021 16:20 Ответить
Это между прочим было через год после Грузии.
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24.05.2021 16:23 Ответить
И уже после нападения на Польшу = на ЕС и НАТО.
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24.05.2021 17:02 Ответить
Похоже, что после их встречи в США начнется "ПЕРЕСТРОЙКА". Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 6416
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24.05.2021 16:21 Ответить
Не перестройка, а розрядка. Детант, тіпа.
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24.05.2021 17:24 Ответить
В Гааге, только в Гааге
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24.05.2021 16:22 Ответить
Демократи будуть знову перезавантажувати стосунки.А наші політологи,будуть з цього робити велику перемогу.І вішати локшину на вуха глядачам.
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24.05.2021 16:30 Ответить
А який істеричний вереск темні й необізнані українські політолухи підняли під час приїзду блінкінда! З трусів вискакували: ну, фсьо, завтра ми вже в НАТО, щас байден почне гнобити куйла... і т.д., і т.п. Підгавкували їм цензорівські писаки, банячи й цькуючи тих, хто намагався повернути їх до реальності. А тут така пічалька: вивляється що козак байда ніякий нам не друх. Скоріше навпаки.
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24.05.2021 17:30 Ответить
Ватный рашистский негодяй, США -наш стратегический партнер и друг ,будь там президентом Байден или еще кто-то другой ! А вам настает пушистый писец ,тотальная нищета и дезинтеграция Засрахи! Твари конченные ...
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24.05.2021 20:01 Ответить
Он говорит абсолютную правду .
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24.05.2021 20:54 Ответить
ГарЫк, та не тіпайся ти так, бо шляк трафить. По-перше, байден ришеться з маленької, а по-друге, кому це - ВАМ? Я живу в Україні, а ти на якій планеті?
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24.05.2021 20:54 Ответить
Друзі! Сьогодні все прогресивне людство святкує велику річницю!
У 1571 році, 24 травня, військо хана Девлет Гирея вщент спалило москву.
Доречі, разом з нашими козаками.
МОЖЕМО ПОВТОРИТИ!
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24.05.2021 16:36 Ответить
Запорожские козаки, под командованием Михаила Вишневецкого, воевали на стороне Руси, за Гирея воевали выходцы выходцы с нынешней Западной Украины - янычары Кстати Хортицу Гирей взять не смог, хоть и осаждал. Да Москву он сжег, но уже на следующий год, его 120 000 войско было разгромлено русским 50 000 войском, в. т. ч. козаками. После этого Гирея гнали до Крыма, куда добрались всего 10 000 гиреевцев. Больше он из Крыма, не выходил
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24.05.2021 20:38 Ответить
Историю надо знать, а не придумывать. Гирей большую часть сражений проиграл, и никакими землями крымцы, при нем не приросли
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24.05.2021 20:43 Ответить
То-то я бачу, що ти по кацапським підручникам ії вивчав!)))
1. Гірей вщент спалив москву, починаючи з пригородів у Коломні.
2. Лапотні війська ніяк не заважали Гірею це зробити.
3. Згідно документам, Гірей вбив та захопив у полон більш 60тис. лаптєногих, та повернувсь спокійно до Криму.
Історію треба знати, лапотне.)))
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25.05.2021 15:42 Ответить
Ось, для твого рівня буде достатньо
https://m.youtube.com/watch?v=yifdVanrw-I
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25.05.2021 15:52 Ответить
А должна быть в Гааге.
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24.05.2021 16:55 Ответить
ДЕД ПОЖАЙЛУСТА УБЕЙ ЭТОГО ПЕДОФИЛА ПУТИНА !!!
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24.05.2021 20:01 Ответить
Разница между ними один любит маленьких мальчиков , другой девочек . Будут обмениваться опытом .
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24.05.2021 20:52 Ответить
Что , будет Бидон обниматься с куйлом ? Беспринципный старикашка , сначала назвал его убийцей , потом согласился достроить СП2 , а теперь будет лобызаться в Женеве .
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24.05.2021 20:51 Ответить
Як завжди, проститути-писаки подіють інфу тенденційно.
Ваш "животворясчий" не =ожидаєт=, а сам її запропонував.
І, судячи з дій Штатів, з нетерпінням очікує та боїться зірвати - не гніває х**ло навіть подихом.
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24.05.2021 21:16 Ответить
"Женева - первый центр, главная столица мирового шпионажа"

В.Суворов.
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24.05.2021 21:29 Ответить
Думаю украинцы и в этом усмотрят что-то хорошее. Цимбалюк заговорил уже что достройка С. Потока-2 это "просто бизнес", ну и тут найдут оправдание Байдену и его очередной перезагрузке с Кацапстаном. Ну а Трамп, само собой, продолжает оставаться "агентом Кремля" и врагом Украины. Ну а шо! Они там в Украине живут не в реальном мире, а в индуцированной вселенной, где одни - враги Украины, а другие - друзья-спасители. Причём реальные действия обоих последних президентов США к формированию этого мнения никакого отношения не имеют.
А вы удивлялись как этол 73% за Зелю проголосовали... Zombieland...
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25.05.2021 06:37 Ответить
 
 