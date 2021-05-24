Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, скорее всего, пройдет в Женеве (Швейцария).
Об этом сообщает в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют (телеканалу - ред.) четыре источника в администрации", - говорится в сообщении NBC.
В начале мая Байден заявлял, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.
Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что США согласовывает с Офисом Президента украинскую повестку на переговорах Байдена с Путиным.
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У 1571 році, 24 травня, військо хана Девлет Гирея вщент спалило москву.
Доречі, разом з нашими козаками.
МОЖЕМО ПОВТОРИТИ!
1. Гірей вщент спалив москву, починаючи з пригородів у Коломні.
2. Лапотні війська ніяк не заважали Гірею це зробити.
3. Згідно документам, Гірей вбив та захопив у полон більш 60тис. лаптєногих, та повернувсь спокійно до Криму.
Історію треба знати, лапотне.)))
https://m.youtube.com/watch?v=yifdVanrw-I
Ваш "животворясчий" не =ожидаєт=, а сам її запропонував.
І, судячи з дій Штатів, з нетерпінням очікує та боїться зірвати - не гніває х**ло навіть подихом.
В.Суворов.
А вы удивлялись как этол 73% за Зелю проголосовали... Zombieland...