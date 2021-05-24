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Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ

Зустріч президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві (Швейцарія).

Про це повідомляє в понеділок телеканал NBC із посиланням на джерела в американській адміністрації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Женева, Швейцарія, є найбільш імовірним місцем проведення потенційної зустрічі між Байденом і Путіним, заявляють (телеканалу - ред.) чотири джерела в адміністрації", - йдеться в повідомленні NBC.

На початку травня Байден заявляв, що він очікує зустрічі з Путіним, коли відправиться до Європи в середині червня для зустрічей із лідерами НАТО, на саміт G7 і переговори США-ЄС.

Раніше спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомив, що США погоджує з Офісом Президента український порядок денний на переговорах Байдена з Путіним.
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Топ коментарі
+3
у нас тоже такие были и есть, например - якщо куля в лоб, значить куля в лоб
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24.05.2021 16:21
+3
Это между прочим было через год после Грузии.
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24.05.2021 16:23
+3
Демократи будуть знову перезавантажувати стосунки.А наші політологи,будуть з цього робити велику перемогу.І вішати локшину на вуха глядачам.
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24.05.2021 16:30
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Фото к статье прямо в яблочко!
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24.05.2021 16:10 Відповісти
Вот ещё одно
Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 28
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24.05.2021 16:13 Відповісти
Кто-нибудь, напомните деду - ПОРА!
Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 1177
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24.05.2021 16:13 Відповісти
у нас тоже такие были и есть, например - якщо куля в лоб, значить куля в лоб
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24.05.2021 16:21 Відповісти
Байден хоче выманить путина из бункера и повязать в Женеве , а после передать в Гаагу, бо ПОРА действовать !
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24.05.2021 16:36 Відповісти
А как он это сделает? Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7141
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24.05.2021 16:42 Відповісти
возьмет на болевой и отведет в суд
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24.05.2021 17:12 Відповісти
Что значит возьмет на болевой?
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24.05.2021 18:04 Відповісти
Проведёт болевой приём как в дзюдо , сломает руку или ногу )) .
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24.05.2021 18:59 Відповісти
Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 647
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25.05.2021 08:50 Відповісти
Как,как ,фбровцы берут плешивую помойную крысу под локотки и в кутузку до суда в Гааге (а постановление о взятии под стражу уже есть) Но лучше заху..ить на месте табуретом
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24.05.2021 19:44 Відповісти
Причем татаромордва пораздувает жабры пару-тройку дней ,перетопчется и скажет ,что он и вправду негодяем был и ренегатом и назначит нового *приемника спидолу* - тайгу -шойгу ,а лучше б вам Аметку Дырова...
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24.05.2021 19:49 Відповісти
Ахметка
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24.05.2021 19:50 Відповісти
А то, что у него есть своя охрана ты не подумал? Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8085
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24.05.2021 23:22 Відповісти
*охрана спокойно усыпляется с помощью хлороформа* , но лучше и охрану табуретом,табуретом...
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25.05.2021 11:53 Відповісти
Ты думаешь, охрана этого не предвидела? Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4523
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25.05.2021 12:01 Відповісти
ну да в Белоруси переговоры уже стремно вести .могут и самолет шлепнуть , до переговоров
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24.05.2021 16:16 Відповісти
Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 5065
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24.05.2021 16:17 Відповісти
Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 5535
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24.05.2021 16:20 Відповісти
Это между прочим было через год после Грузии.
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24.05.2021 16:23 Відповісти
И уже после нападения на Польшу = на ЕС и НАТО.
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24.05.2021 17:02 Відповісти
Похоже, что после их встречи в США начнется "ПЕРЕСТРОЙКА". Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 6416
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24.05.2021 16:21 Відповісти
Не перестройка, а розрядка. Детант, тіпа.
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24.05.2021 17:24 Відповісти
В Гааге, только в Гааге
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24.05.2021 16:22 Відповісти
Демократи будуть знову перезавантажувати стосунки.А наші політологи,будуть з цього робити велику перемогу.І вішати локшину на вуха глядачам.
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24.05.2021 16:30 Відповісти
А який істеричний вереск темні й необізнані українські політолухи підняли під час приїзду блінкінда! З трусів вискакували: ну, фсьо, завтра ми вже в НАТО, щас байден почне гнобити куйла... і т.д., і т.п. Підгавкували їм цензорівські писаки, банячи й цькуючи тих, хто намагався повернути їх до реальності. А тут така пічалька: вивляється що козак байда ніякий нам не друх. Скоріше навпаки.
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24.05.2021 17:30 Відповісти
Ватный рашистский негодяй, США -наш стратегический партнер и друг ,будь там президентом Байден или еще кто-то другой ! А вам настает пушистый писец ,тотальная нищета и дезинтеграция Засрахи! Твари конченные ...
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24.05.2021 20:01 Відповісти
Он говорит абсолютную правду .
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24.05.2021 20:54 Відповісти
ГарЫк, та не тіпайся ти так, бо шляк трафить. По-перше, байден ришеться з маленької, а по-друге, кому це - ВАМ? Я живу в Україні, а ти на якій планеті?
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24.05.2021 20:54 Відповісти
Друзі! Сьогодні все прогресивне людство святкує велику річницю!
У 1571 році, 24 травня, військо хана Девлет Гирея вщент спалило москву.
Доречі, разом з нашими козаками.
МОЖЕМО ПОВТОРИТИ!
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24.05.2021 16:36 Відповісти
Запорожские козаки, под командованием Михаила Вишневецкого, воевали на стороне Руси, за Гирея воевали выходцы выходцы с нынешней Западной Украины - янычары Кстати Хортицу Гирей взять не смог, хоть и осаждал. Да Москву он сжег, но уже на следующий год, его 120 000 войско было разгромлено русским 50 000 войском, в. т. ч. козаками. После этого Гирея гнали до Крыма, куда добрались всего 10 000 гиреевцев. Больше он из Крыма, не выходил
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24.05.2021 20:38 Відповісти
Историю надо знать, а не придумывать. Гирей большую часть сражений проиграл, и никакими землями крымцы, при нем не приросли
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24.05.2021 20:43 Відповісти
То-то я бачу, що ти по кацапським підручникам ії вивчав!)))
1. Гірей вщент спалив москву, починаючи з пригородів у Коломні.
2. Лапотні війська ніяк не заважали Гірею це зробити.
3. Згідно документам, Гірей вбив та захопив у полон більш 60тис. лаптєногих, та повернувсь спокійно до Криму.
Історію треба знати, лапотне.)))
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25.05.2021 15:42 Відповісти
Ось, для твого рівня буде достатньо
https://m.youtube.com/watch?v=yifdVanrw-I
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25.05.2021 15:52 Відповісти
А должна быть в Гааге.
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24.05.2021 16:55 Відповісти
ДЕД ПОЖАЙЛУСТА УБЕЙ ЭТОГО ПЕДОФИЛА ПУТИНА !!!
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24.05.2021 20:01 Відповісти
Разница между ними один любит маленьких мальчиков , другой девочек . Будут обмениваться опытом .
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24.05.2021 20:52 Відповісти
Что , будет Бидон обниматься с куйлом ? Беспринципный старикашка , сначала назвал его убийцей , потом согласился достроить СП2 , а теперь будет лобызаться в Женеве .
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24.05.2021 20:51 Відповісти
Як завжди, проститути-писаки подіють інфу тенденційно.
Ваш "животворясчий" не =ожидаєт=, а сам її запропонував.
І, судячи з дій Штатів, з нетерпінням очікує та боїться зірвати - не гніває х**ло навіть подихом.
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24.05.2021 21:16 Відповісти
"Женева - первый центр, главная столица мирового шпионажа"

В.Суворов.
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24.05.2021 21:29 Відповісти
Думаю украинцы и в этом усмотрят что-то хорошее. Цимбалюк заговорил уже что достройка С. Потока-2 это "просто бизнес", ну и тут найдут оправдание Байдену и его очередной перезагрузке с Кацапстаном. Ну а Трамп, само собой, продолжает оставаться "агентом Кремля" и врагом Украины. Ну а шо! Они там в Украине живут не в реальном мире, а в индуцированной вселенной, где одни - враги Украины, а другие - друзья-спасители. Причём реальные действия обоих последних президентов США к формированию этого мнения никакого отношения не имеют.
А вы удивлялись как этол 73% за Зелю проголосовали... Zombieland...
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25.05.2021 06:37 Відповісти
 
 