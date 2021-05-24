Зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві, - ЗМІ
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Зустріч президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві (Швейцарія).
Про це повідомляє в понеділок телеканал NBC із посиланням на джерела в американській адміністрації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Женева, Швейцарія, є найбільш імовірним місцем проведення потенційної зустрічі між Байденом і Путіним, заявляють (телеканалу - ред.) чотири джерела в адміністрації", - йдеться в повідомленні NBC.
На початку травня Байден заявляв, що він очікує зустрічі з Путіним, коли відправиться до Європи в середині червня для зустрічей із лідерами НАТО, на саміт G7 і переговори США-ЄС.
Раніше спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомив, що США погоджує з Офісом Президента український порядок денний на переговорах Байдена з Путіним.
Будь ласка, зачекайте...
У 1571 році, 24 травня, військо хана Девлет Гирея вщент спалило москву.
Доречі, разом з нашими козаками.
МОЖЕМО ПОВТОРИТИ!
1. Гірей вщент спалив москву, починаючи з пригородів у Коломні.
2. Лапотні війська ніяк не заважали Гірею це зробити.
3. Згідно документам, Гірей вбив та захопив у полон більш 60тис. лаптєногих, та повернувсь спокійно до Криму.
Історію треба знати, лапотне.)))
https://m.youtube.com/watch?v=yifdVanrw-I
Ваш "животворясчий" не =ожидаєт=, а сам її запропонував.
І, судячи з дій Штатів, з нетерпінням очікує та боїться зірвати - не гніває х**ло навіть подихом.
В.Суворов.
А вы удивлялись как этол 73% за Зелю проголосовали... Zombieland...