Зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня в Женеві, - CNN

Зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна швидше за все відбудеться в Женеві 15-16 червня.

Про це телеканалу CNN заявили джерела в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами співрозмовників каналу, Женева стала останнім претендентом на проведення саміту США-РФ на вищому рівні. Вони зазначають, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня по завершенню першої міжнародної поїздки американського лідера після вступу на посаду.

У Білому домі відмовилися прокоментувати остаточний вибір міста, де зустрінуться президенти США і РФ, до остаточного уточнення деталей.

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