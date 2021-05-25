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Зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня в Женеві, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня в Женеві, - CNN

Зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна швидше за все відбудеться в Женеві 15-16 червня.

Про це телеканалу CNN заявили джерела в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами співрозмовників каналу, Женева стала останнім претендентом на проведення саміту США-РФ на вищому рівні. Вони зазначають, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня по завершенню першої міжнародної поїздки американського лідера після вступу на посаду.

У Білому домі відмовилися прокоментувати остаточний вибір міста, де зустрінуться президенти США і РФ, до остаточного уточнення деталей.

Читайте також: Пєсков про зустріч Путіна і Байдена: Питання стабільності та контролю над озброєннями будуть на порядку денному
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Топ коментарі
+2
А может и не состоятся. Если Аннушка в правильном месте масличко разлила
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25.05.2021 16:01
+2
диванные аналитики (не обижайтесь, я сам такой), как пикейные жилеты в "золотом теленке" - те любое событие оценивали как прелюдию обьявления черноморска вольным городом - все думают, что любое событие мировой политики так или иначе затрагивает украину. типа, вот, байден с пуйлом встречаются, значит, слил джо нас.. не переживайте, мы еще увидим, как мимо нас проплывет тушка владимира владимировича с черенком лопаты в технологическом отверстии.
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25.05.2021 16:13
+1
Памперс повний, зараз піськов замінить
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25.05.2021 17:01
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А может и не состоятся. Если Аннушка в правильном месте масличко разлила
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25.05.2021 16:01 Відповісти
Был у них один дурачок и этот, похоже.
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25.05.2021 16:06 Відповісти
да-да-да, Трамп плохой, Байден хороший...
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25.05.2021 17:05 Відповісти
Всем начхать.
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25.05.2021 16:06 Відповісти
Никому не нужная встреча организуется мировым правительством для видона, после ковидных игр.
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25.05.2021 16:11 Відповісти
На встречу с Байденом сразу три оденет?

Встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня в Женеве, - CNN - Цензор.НЕТ 4684
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25.05.2021 16:11 Відповісти
Памперс повний, зараз піськов замінить
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25.05.2021 17:01 Відповісти
диванные аналитики (не обижайтесь, я сам такой), как пикейные жилеты в "золотом теленке" - те любое событие оценивали как прелюдию обьявления черноморска вольным городом - все думают, что любое событие мировой политики так или иначе затрагивает украину. типа, вот, байден с пуйлом встречаются, значит, слил джо нас.. не переживайте, мы еще увидим, как мимо нас проплывет тушка владимира владимировича с черенком лопаты в технологическом отверстии.
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25.05.2021 16:13 Відповісти
А я и думаю, что это ***** Обнуленное горстями контрацептивы жрет - а это оно к переговором с Омэрикой готовится Зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня в Женеві, - CNN - Цензор.НЕТ 1081
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25.05.2021 17:09 Відповісти
 
 