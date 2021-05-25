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Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин заявил о

Президент России Владимир Путин заявил об укреплении потенциала ядерной триады РФ.

 Об этом Путин сказал во время совещания с руководством Минобороны РФ в Сочи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, российская армия и флот с высокой динамикой получают новейшие образцы оружия и военной техники.

"Серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены возможности военно-морского флота", — уверяет российский президент.

Он добавил, что возможности ВМФ России расширились в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр".

Кроме того, по его словам, в настоящее время на заключительной стадии государственных испытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продолжает превращать оккупированный Крым в мощную военную базу, - Наев

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+44
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 2337
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25.05.2021 16:13
+27
Поясните этому кремлевскому дегенерату, что это было важно лет 60 назад. Сегодня уже нет разницы, что он там укрепил. Может быть сидя в своём бункере он думает, что пронесёт? Неа, не пронесёт. Так что пусть впихнет эту триаду себе в зад.
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25.05.2021 16:17
+25
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 3084
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25.05.2021 16:15
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Правила форума Совет форумчан
в каждую ядреную бонбу вложили кал куйла?
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25.05.2021 16:12 Ответить
понты и мультики
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25.05.2021 16:12 Ответить
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 2337
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25.05.2021 16:13 Ответить
помним Оружие Возмездие Рейха помним...
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25.05.2021 16:20 Ответить
Как-то примерно раз в неделю попадаются мне победные реляции очередного кацапского фюрера об очередной кацапской вундервафле. И что-то практически не вижу заявлений американских политиков или европейских о системах оружия, которые, уверен, разрабатываются. И очень все это напоминает мне пропаганду геббельса образца конца 44 года
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25.05.2021 16:42 Ответить
Зря иронизируем - рейху не хватило считанных месяцев для создания атомной бомбы. И если бы с ним остались ученые-евреи, все могл бы закончиться очень плохо.
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25.05.2021 18:18 Ответить
А я вот думаю - а создай тогда немцы бомбу и зафигач на мацкву. Может и не было бы сейчас войны в Украине. Фашизм не долговечен. В отличии от кацапни.
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25.05.2021 19:00 Ответить
хараша страна Гулагія, но бєз бонби - нікуда

Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 2091
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25.05.2021 16:23 Ответить
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 9058
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25.05.2021 21:57 Ответить
ну так ясно сейчас как только зайдет в думу от едросовцев бывшая ТАТУшница .. это и будет укрепление... на таких губах и держаться все члены правительства.. ну а на членах уже потенция ядерной державы
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25.05.2021 16:14 Ответить
капец пенсии расейской всё пустили на мост и ракеты))) батраки потерпят или их убьют солдаты НАТО.
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25.05.2021 16:17 Ответить
сегодня впервые за много лет рассеяне уснут спокойно
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25.05.2021 16:14 Ответить
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 7296
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25.05.2021 16:15 Ответить
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 3084
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25.05.2021 16:15 Ответить
шо уже все радиолампы на ракетах поменял на китайские полупроводники)) только траектория на видео у них не предсказуемая Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 3978 летят куда попало)
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25.05.2021 16:16 Ответить
Что за вредительские измышления? Траектория у ракет полностью соответствует идеям Гениалиссимуса, а вот кривизна Земли подводит.
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25.05.2021 18:22 Ответить
+
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25.05.2021 20:09 Ответить
ГениТалисимуса
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25.05.2021 20:47 Ответить
Поясните этому кремлевскому дегенерату, что это было важно лет 60 назад. Сегодня уже нет разницы, что он там укрепил. Может быть сидя в своём бункере он думает, что пронесёт? Неа, не пронесёт. Так что пусть впихнет эту триаду себе в зад.
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25.05.2021 16:17 Ответить
он будет крепко держаться за поручни унитаза))) американская битонобойная ракета не достанет Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 5472
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25.05.2021 16:19 Ответить
Оно-то так! Но ************** ,во всю эту пуйню, неистово верят, а это и есть цель кремлевского недомерка.
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25.05.2021 16:29 Ответить
Придурку-маразматику варто нагадать старий армійський віршик : "Дело было не в боббине - долб..б сидел в кабине...". В 1941-му було те саме - дали вчорашнім колгоспникам танків купу, а вони "люстричество" тільки в армії побачили... Вони в танку "сидели, как собака - на заборе...". В результаті половина танків з ладу виходила, не добравшись до поля бою - про це кажуть самі танкісти часів ІІ Світової війни...
Кого зараз "кремлівський старець" посадить за важелі танків, в кабіни літаків, за пульти ракетних установок?
Коли пруссаки перемогли у австро-пруській війні, хтось з "великих німців" (приписують, в тому числі, і Отто Бісмарку), сказав: "Війну виграли пруський учитель і пруський фельдфебель...". А у Путіна, за двадцять років правління, не з"явився ні грамотний учитель, ні толковий фельдфебель...
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25.05.2021 16:59 Ответить
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 9532
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25.05.2021 16:18 Ответить
В СССР было 27 тысяч ядерных боеголовок. И где он?
На ту же свалку везут Россию. Туда им всем и дорога.
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25.05.2021 16:19 Ответить
Точняк.
Давеча один кацапский кораблик пострелял непредсказуемыми ракетами сам по себе. Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 1467

Как сказал один знакомый мореман, постоянно общающийся с бывшими однокурсниками в РФ:
"Корабли и лодки есть, ракеты есть, но вместе они никак".

Вся надежда на батуты и дерижабли. Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 173
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25.05.2021 16:19 Ответить
после "непредсказуемой траектории" кто-то еще верит этому ботоксному карлику на слово?
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 6775
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25.05.2021 16:19 Ответить
тут один дебіл, типовий 73/43%зебіл вчора розпатякував, що Порох винуватий в тому, що не розірвав демонстративно дипломатичні відносини з касапами, що де-факто означало би оголошення війни... Хтось дає собі звіт в тому, що ніхто не дасть гаратнії, що ***** не застосує ЯО?
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25.05.2021 16:19 Ответить
У тебя сосед обокрал квартиру, а ты продолжаещь с вором здороваться потому, что он сильнее тебя. Трус и дебил.
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25.05.2021 16:55 Ответить
Ти знаєш, приблизно така історя в мене в житті трапилась. Щоправда, сусід обікрав мені не квартиру, а весь будинок, будучи обраним (в т.ч. я глолосував "за") головою ОСББ. Ну, його погнали, а в мене був т.зв. "фізичний конфлікт" з ним... Тепер я просто не здороваюсь. Тільки шкодую, що за такі дії (крадівництво) нема статті в Кримінальному кодексі.... Не спрацювало так, щоб на всю катушку... Ну, разом з сусідами не всіма, а 90%будинку - ігноруємо...
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25.05.2021 17:58 Ответить
Карлик живет амбициями 90х годов, Х.йло не в состоянии адекватно анализировать потребность вооружения, думает что мир его боится... Обезьяна с гранатой отстала в технологиях от США и Китая но пытается пакостить чтобы с рашистами считались. А ватники сосут в РФ гордо утверждая, что их мир боится
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25.05.2021 16:21 Ответить
в 90-х карлик гуманитарку Санкт-Петербурга воровал))))
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25.05.2021 16:30 Ответить
Марина Салье о Владимире Путине
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26.05.2021 03:15 Ответить
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 9123
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25.05.2021 16:22 Ответить
cамое плохое это "мелюзга" - "малой и средней дальности". это снижает порог применения. из-за "одного-двух маленьких взрывов" всеобщий трэш устраивать не будут. на ограничении этой гадости всегда наставали США. но рф-ия как всегда - подписала, но не выполняла.
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25.05.2021 16:23 Ответить
Понтовите карлікове чмо.
Це воно ваги добирає перед зустрічу з Джо, 👹
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25.05.2021 16:25 Ответить
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 9133
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25.05.2021 16:31 Ответить
это "циркон" взлетает ?
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25.05.2021 17:37 Ответить
Это успешное испытание Россией непредсказуемости траектории. Это применяется на любой российской ракете.
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25.05.2021 17:51 Ответить
А шо ще ***** може заявити? Дивно було б якби він заявив, що на кацапстані мінімальна зарплата стала більшою ніж в Україні. А пока що менша на цілих 50 долярів...
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25.05.2021 16:32 Ответить
В Украине минималка тупо навязана свыше. Нужно смотреть на мин. пенсии. В России они примерно в три раза выше
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25.05.2021 22:52 Ответить
Ну допустим не в три, а в два. Но это по так званому банковскому курсу. А если взять по так званому курсу бигмака то примерно один к одному. У кацапов стоимость продуктов выше а качество хуже, коммуналска сейчас у них почти в два раза выше чем у нас. И это при том, что у них газ и нефть своя и они ей торгуют по всему белу свету, а мы эти ресурсы закупаем. А теперь предствь как бы они жили если бы нефть и газ покупали? Но это такое, так что при таких природных ресурсах как у кацапни они должны жить не хуже, а то и лучше чем шведы.
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26.05.2021 13:51 Ответить
Шо значит навязана свыше? Если барыги не хотят платить хотябы 200 баксов то их нужно заставлять. Потому как рынок труда у нас конкуренции никакой не представляет. Вот последнее время кого появилась возможность ездить в страны ЕС и зарабатывать не меньше чем 1000 баксов то только сейчас барыги начали чисать репу потому, что практически могут остаться без специалистов на своих заводах и фабриках которые они в свое время отжали после распада совка.
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26.05.2021 13:54 Ответить
Это путинХУЙЛО новый мультик промотирует кацапне
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25.05.2021 16:36 Ответить
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 388
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25.05.2021 16:42 Ответить
А хтось її бачив ту тріаду? Може бути таке, що ні одна ракета не злетить, кацапи як завжди тільки лякають.
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25.05.2021 16:39 Ответить
Гугли массовый пуск Булавы из подводного положения - много нового для себя узнаешь
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25.05.2021 22:48 Ответить
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 3951
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25.05.2021 16:41 Ответить
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 8422
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25.05.2021 16:45 Ответить
Мы живем во времена великих пистунов и популистов и главный среди этой публики Рашенское ботоксное чмо, даже наши пэця с клоуном ему в подметки не годятся!!!! Сейчас пуйло запустит серию мультиков о том как его ракеты преодолевают искривление земли с огромными махами летят бомбить Америку!!!!!
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25.05.2021 16:45 Ответить
Тріада Гатчінсона (англ. Hutchinson's triad) - діагностичний симптом пізнього уродженого сифілісу, одночасне поєднання трьох ознак:кератит;
глухота;
аномалії розвитку зубів - так звані зуби Гатчінсона.
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25.05.2021 16:53 Ответить
ленин на старосте лет тоже припух, хотя может это его попердолило шо голую крупскую увидал Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 6002
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 2166
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25.05.2021 16:57 Ответить
т.е. пенсы на паРаше окончательно и бесповоротно остаются без пенсий пока не подохнут?
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25.05.2021 16:47 Ответить
Сказало ***** и объявило набор в новый экипаж новейшей российской подлодки "Лошарик". Предыдущий ее экипаж закопали с большими почестями.
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25.05.2021 16:47 Ответить
это надо ж так ласкательно назвать подводную лодку! или это самоназвание ВМФ рейха.
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25.05.2021 17:39 Ответить
Это такой толстый ответ на санкции текущие и будущие.
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25.05.2021 16:50 Ответить
"Триада - форма тайных преступных организаций в Китае и китайской диаспоре." Совпадение? Не думаю! (с)
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25.05.2021 16:56 Ответить
Кто о чём,а импотент об укреплении.Слабый старичок,компенсирует свою немощь укреплением ядерной триады походу Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 5853
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25.05.2021 17:03 Ответить
А оно только и может угрожать и убивать.
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25.05.2021 17:06 Ответить
Зачем маленькому зеленому ...какая то сраная ядерная триада????..... если у них над планетой висит линза.....и она может быть составной(это факт!!!) Вы правильно понимаете, составная линза делает моду Н01. Да, да это мода всемирного потопа. И это зеленое говно уже не раз в истории планеты(и не только этой!!!!) ее использовало.

Для чего эти потуги...... какой то чмошной триады????.....это чтобы высерно пукнуть????
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25.05.2021 17:07 Ответить
Че, ржавчину пластилином замазали и закрасили?
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25.05.2021 17:08 Ответить
Главное-синей изолентой перемотать! Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 2512
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25.05.2021 22:09 Ответить
***** хочет перед встречей "попугать" Америку и по своей старой бандитской привычке - "гонит понты".
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25.05.2021 17:45 Ответить
Можна дуркувати, писати "смішні" коменти.
Але х.йло твердо іде шляхом укріплення армії.
Зелена наволоч "ищет 1% мира".
Який буде фінал?
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25.05.2021 17:47 Ответить
О! Свеженький кокаинум Ботоксу притаранили!
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25.05.2021 17:50 Ответить
триада есть, это да. Только цель еще не выбрали. А вдруг одна из триад залетит в Кремль. Кто его знает. недавно друзья кетайцы потеряли какую то станцию, где то на Мальдивах упала. Непредсказуемое падение. Самому фюреру ясно, что ничего нет и не будет. Каменный век. В сирии потеряли свой единственный ДРЛ и тот сами сбили, но как красиво "вышли" - обвинили цахал, что их самолеты спрятались от С-200 за этим разведчиком, а их самолеты уже сидели на базе. Та вся их трескотня походит от китайских болванчиков -ничего не вижу, ничего не слышу и т.д.
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25.05.2021 17:56 Ответить
Дурик тупой... какая станция? Последняя ступень РН. оНА И ДОЛЖНА БЫЛА ГДЕ-ТО УПАСТЬ
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25.05.2021 22:50 Ответить
ПУТИН НЕ ТОЛЬКО ХЙЛО, ОН ЕЩЁ И ПЗДЛО )))
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25.05.2021 18:12 Ответить
А этот паморок всё оружием бряцает.
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25.05.2021 20:08 Ответить
Карликовый ****@т! Удмуртию лучше накорми!
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25.05.2021 20:14 Ответить
Сдается мне, что скоро в паРаше случится свой Чернобыль. Запомните мои слова!
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25.05.2021 20:14 Ответить
с чего бы?
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25.05.2021 22:50 Ответить
Хлеб подешевеет?
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25.05.2021 21:36 Ответить
билля. я вот всё думаю: ну решил, что ты самый крутой. А как после смерти будут твои дети??? Неужели ты думаешь, что они останутся НИ при чем? думаешь их никто не достанет? То есть ты всех достаешь, а их НИХТО.
ха-ха
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25.05.2021 21:40 Ответить
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 9416
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25.05.2021 21:42 Ответить
ттх искандеров смотрел?
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25.05.2021 22:05 Ответить
Ракета Циркон покажет при запуске цирк
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25.05.2021 23:11 Ответить
Смотрел, а так же смотрел "отличные" Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 7406 результаты их работы, ну и....?
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26.05.2021 09:07 Ответить
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 6931
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26.05.2021 00:30 Ответить
Новые мультики нарисовали?
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26.05.2021 06:00 Ответить
 
 