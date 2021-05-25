Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ
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Президент России Владимир Путин заявил об укреплении потенциала ядерной триады РФ.
Об этом Путин сказал во время совещания с руководством Минобороны РФ в Сочи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
По его словам, российская армия и флот с высокой динамикой получают новейшие образцы оружия и военной техники.
"Серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены возможности военно-морского флота", — уверяет российский президент.
Он добавил, что возможности ВМФ России расширились в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр".
Кроме того, по его словам, в настоящее время на заключительной стадии государственных испытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон".
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+44 Филипп Филиппович Преображенск
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Кого зараз "кремлівський старець" посадить за важелі танків, в кабіни літаків, за пульти ракетних установок?
Коли пруссаки перемогли у австро-пруській війні, хтось з "великих німців" (приписують, в тому числі, і Отто Бісмарку), сказав: "Війну виграли пруський учитель і пруський фельдфебель...". А у Путіна, за двадцять років правління, не з"явився ні грамотний учитель, ні толковий фельдфебель...
На ту же свалку везут Россию. Туда им всем и дорога.
Давеча один кацапский кораблик пострелял непредсказуемыми ракетами сам по себе.
Как сказал один знакомый мореман, постоянно общающийся с бывшими однокурсниками в РФ:
"Корабли и лодки есть, ракеты есть, но вместе они никак".
Вся надежда на батуты и дерижабли.
Це воно ваги добирає перед зустрічу з Джо, 👹
глухота;
аномалії розвитку зубів - так звані зуби Гатчінсона.
Для чего эти потуги...... какой то чмошной триады????.....это чтобы высерно пукнуть????
Але х.йло твердо іде шляхом укріплення армії.
Зелена наволоч "ищет 1% мира".
Який буде фінал?
ха-ха