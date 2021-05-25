Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ
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Президент Росії Володимир Путін заявив про зміцнення потенціалу ядерної тріади РФ.
Про це Путін сказав під час наради з керівництвом Міноборони РФ в Сочі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".
За його словами, російська армія і флот з високою динамікою набувають нові зразки зброї і військової техніки.
"Серйозно зміцнився потенціал ядерної тріади. Розширено можливості військово-морського флоту", - запевняє російський президент.
Він додав, що можливості ВМФ Росії розширилися зокрема за рахунок кораблів із крилатими ракетами "Калібр".
Крім того, за його словами, в даний час на завершальній стадії державних випробувань перебуває корабельна гіперзвукова ракетна система "Циркон".
Топ коментарі
+44 Филипп Филиппович Преображенск
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+27 jklpqrs
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+25 Valery Greff
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Будь ласка, зачекайте...
Кого зараз "кремлівський старець" посадить за важелі танків, в кабіни літаків, за пульти ракетних установок?
Коли пруссаки перемогли у австро-пруській війні, хтось з "великих німців" (приписують, в тому числі, і Отто Бісмарку), сказав: "Війну виграли пруський учитель і пруський фельдфебель...". А у Путіна, за двадцять років правління, не з"явився ні грамотний учитель, ні толковий фельдфебель...
На ту же свалку везут Россию. Туда им всем и дорога.
Давеча один кацапский кораблик пострелял непредсказуемыми ракетами сам по себе.
Как сказал один знакомый мореман, постоянно общающийся с бывшими однокурсниками в РФ:
"Корабли и лодки есть, ракеты есть, но вместе они никак".
Вся надежда на батуты и дерижабли.
Це воно ваги добирає перед зустрічу з Джо, 👹
глухота;
аномалії розвитку зубів - так звані зуби Гатчінсона.
Для чего эти потуги...... какой то чмошной триады????.....это чтобы высерно пукнуть????
Але х.йло твердо іде шляхом укріплення армії.
Зелена наволоч "ищет 1% мира".
Який буде фінал?
ха-ха