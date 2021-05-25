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Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін заявив про

Президент Росії Володимир Путін заявив про зміцнення потенціалу ядерної тріади РФ.

Про це Путін сказав під час наради з керівництвом Міноборони РФ в Сочі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

За його словами, російська армія і флот з високою динамікою набувають нові зразки зброї і військової техніки.

"Серйозно зміцнився потенціал ядерної тріади. Розширено можливості військово-морського флоту", - запевняє російський президент.

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Він додав, що можливості ВМФ Росії розширилися зокрема за рахунок кораблів із крилатими ракетами "Калібр".

Крім того, за його словами, в даний час на завершальній стадії державних випробувань перебуває корабельна гіперзвукова ракетна система "Циркон".

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Топ коментарі
+44
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 2337
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25.05.2021 16:13
+27
Поясните этому кремлевскому дегенерату, что это было важно лет 60 назад. Сегодня уже нет разницы, что он там укрепил. Может быть сидя в своём бункере он думает, что пронесёт? Неа, не пронесёт. Так что пусть впихнет эту триаду себе в зад.
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25.05.2021 16:17
+25
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 3084
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25.05.2021 16:15
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в каждую ядреную бонбу вложили кал куйла?
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25.05.2021 16:12 Відповісти
понты и мультики
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25.05.2021 16:12 Відповісти
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 2337
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25.05.2021 16:13 Відповісти
помним Оружие Возмездие Рейха помним...
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25.05.2021 16:20 Відповісти
Как-то примерно раз в неделю попадаются мне победные реляции очередного кацапского фюрера об очередной кацапской вундервафле. И что-то практически не вижу заявлений американских политиков или европейских о системах оружия, которые, уверен, разрабатываются. И очень все это напоминает мне пропаганду геббельса образца конца 44 года
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25.05.2021 16:42 Відповісти
Зря иронизируем - рейху не хватило считанных месяцев для создания атомной бомбы. И если бы с ним остались ученые-евреи, все могл бы закончиться очень плохо.
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25.05.2021 18:18 Відповісти
А я вот думаю - а создай тогда немцы бомбу и зафигач на мацкву. Может и не было бы сейчас войны в Украине. Фашизм не долговечен. В отличии от кацапни.
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25.05.2021 19:00 Відповісти
хараша страна Гулагія, но бєз бонби - нікуда

Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 2091
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25.05.2021 16:23 Відповісти
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 9058
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25.05.2021 21:57 Відповісти
ну так ясно сейчас как только зайдет в думу от едросовцев бывшая ТАТУшница .. это и будет укрепление... на таких губах и держаться все члены правительства.. ну а на членах уже потенция ядерной державы
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25.05.2021 16:14 Відповісти
капец пенсии расейской всё пустили на мост и ракеты))) батраки потерпят или их убьют солдаты НАТО.
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25.05.2021 16:17 Відповісти
сегодня впервые за много лет рассеяне уснут спокойно
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25.05.2021 16:14 Відповісти
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 7296
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25.05.2021 16:15 Відповісти
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 3084
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25.05.2021 16:15 Відповісти
шо уже все радиолампы на ракетах поменял на китайские полупроводники)) только траектория на видео у них не предсказуемая Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 3978 летят куда попало)
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25.05.2021 16:16 Відповісти
Что за вредительские измышления? Траектория у ракет полностью соответствует идеям Гениалиссимуса, а вот кривизна Земли подводит.
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25.05.2021 18:22 Відповісти
+
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25.05.2021 20:09 Відповісти
ГениТалисимуса
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25.05.2021 20:47 Відповісти
Поясните этому кремлевскому дегенерату, что это было важно лет 60 назад. Сегодня уже нет разницы, что он там укрепил. Может быть сидя в своём бункере он думает, что пронесёт? Неа, не пронесёт. Так что пусть впихнет эту триаду себе в зад.
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25.05.2021 16:17 Відповісти
он будет крепко держаться за поручни унитаза))) американская битонобойная ракета не достанет Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 5472
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25.05.2021 16:19 Відповісти
Оно-то так! Но ************** ,во всю эту пуйню, неистово верят, а это и есть цель кремлевского недомерка.
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25.05.2021 16:29 Відповісти
Придурку-маразматику варто нагадать старий армійський віршик : "Дело было не в боббине - долб..б сидел в кабине...". В 1941-му було те саме - дали вчорашнім колгоспникам танків купу, а вони "люстричество" тільки в армії побачили... Вони в танку "сидели, как собака - на заборе...". В результаті половина танків з ладу виходила, не добравшись до поля бою - про це кажуть самі танкісти часів ІІ Світової війни...
Кого зараз "кремлівський старець" посадить за важелі танків, в кабіни літаків, за пульти ракетних установок?
Коли пруссаки перемогли у австро-пруській війні, хтось з "великих німців" (приписують, в тому числі, і Отто Бісмарку), сказав: "Війну виграли пруський учитель і пруський фельдфебель...". А у Путіна, за двадцять років правління, не з"явився ні грамотний учитель, ні толковий фельдфебель...
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25.05.2021 16:59 Відповісти
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 9532
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25.05.2021 16:18 Відповісти
В СССР было 27 тысяч ядерных боеголовок. И где он?
На ту же свалку везут Россию. Туда им всем и дорога.
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25.05.2021 16:19 Відповісти
Точняк.
Давеча один кацапский кораблик пострелял непредсказуемыми ракетами сам по себе. Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 1467

Как сказал один знакомый мореман, постоянно общающийся с бывшими однокурсниками в РФ:
"Корабли и лодки есть, ракеты есть, но вместе они никак".

Вся надежда на батуты и дерижабли. Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 173
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25.05.2021 16:19 Відповісти
после "непредсказуемой траектории" кто-то еще верит этому ботоксному карлику на слово?
Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 6775
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25.05.2021 16:19 Відповісти
тут один дебіл, типовий 73/43%зебіл вчора розпатякував, що Порох винуватий в тому, що не розірвав демонстративно дипломатичні відносини з касапами, що де-факто означало би оголошення війни... Хтось дає собі звіт в тому, що ніхто не дасть гаратнії, що ***** не застосує ЯО?
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25.05.2021 16:19 Відповісти
У тебя сосед обокрал квартиру, а ты продолжаещь с вором здороваться потому, что он сильнее тебя. Трус и дебил.
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25.05.2021 16:55 Відповісти
Ти знаєш, приблизно така історя в мене в житті трапилась. Щоправда, сусід обікрав мені не квартиру, а весь будинок, будучи обраним (в т.ч. я глолосував "за") головою ОСББ. Ну, його погнали, а в мене був т.зв. "фізичний конфлікт" з ним... Тепер я просто не здороваюсь. Тільки шкодую, що за такі дії (крадівництво) нема статті в Кримінальному кодексі.... Не спрацювало так, щоб на всю катушку... Ну, разом з сусідами не всіма, а 90%будинку - ігноруємо...
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25.05.2021 17:58 Відповісти
Карлик живет амбициями 90х годов, Х.йло не в состоянии адекватно анализировать потребность вооружения, думает что мир его боится... Обезьяна с гранатой отстала в технологиях от США и Китая но пытается пакостить чтобы с рашистами считались. А ватники сосут в РФ гордо утверждая, что их мир боится
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25.05.2021 16:21 Відповісти
в 90-х карлик гуманитарку Санкт-Петербурга воровал))))
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25.05.2021 16:30 Відповісти
Марина Салье о Владимире Путине
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26.05.2021 03:15 Відповісти
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 9123
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25.05.2021 16:22 Відповісти
cамое плохое это "мелюзга" - "малой и средней дальности". это снижает порог применения. из-за "одного-двух маленьких взрывов" всеобщий трэш устраивать не будут. на ограничении этой гадости всегда наставали США. но рф-ия как всегда - подписала, но не выполняла.
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25.05.2021 16:23 Відповісти
Понтовите карлікове чмо.
Це воно ваги добирає перед зустрічу з Джо, 👹
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25.05.2021 16:25 Відповісти
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 9133
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25.05.2021 16:31 Відповісти
это "циркон" взлетает ?
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25.05.2021 17:37 Відповісти
Это успешное испытание Россией непредсказуемости траектории. Это применяется на любой российской ракете.
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25.05.2021 17:51 Відповісти
А шо ще ***** може заявити? Дивно було б якби він заявив, що на кацапстані мінімальна зарплата стала більшою ніж в Україні. А пока що менша на цілих 50 долярів...
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25.05.2021 16:32 Відповісти
В Украине минималка тупо навязана свыше. Нужно смотреть на мин. пенсии. В России они примерно в три раза выше
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25.05.2021 22:52 Відповісти
Ну допустим не в три, а в два. Но это по так званому банковскому курсу. А если взять по так званому курсу бигмака то примерно один к одному. У кацапов стоимость продуктов выше а качество хуже, коммуналска сейчас у них почти в два раза выше чем у нас. И это при том, что у них газ и нефть своя и они ей торгуют по всему белу свету, а мы эти ресурсы закупаем. А теперь предствь как бы они жили если бы нефть и газ покупали? Но это такое, так что при таких природных ресурсах как у кацапни они должны жить не хуже, а то и лучше чем шведы.
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26.05.2021 13:51 Відповісти
Шо значит навязана свыше? Если барыги не хотят платить хотябы 200 баксов то их нужно заставлять. Потому как рынок труда у нас конкуренции никакой не представляет. Вот последнее время кого появилась возможность ездить в страны ЕС и зарабатывать не меньше чем 1000 баксов то только сейчас барыги начали чисать репу потому, что практически могут остаться без специалистов на своих заводах и фабриках которые они в свое время отжали после распада совка.
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26.05.2021 13:54 Відповісти
Это путинХУЙЛО новый мультик промотирует кацапне
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25.05.2021 16:36 Відповісти
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 388
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25.05.2021 16:42 Відповісти
А хтось її бачив ту тріаду? Може бути таке, що ні одна ракета не злетить, кацапи як завжди тільки лякають.
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25.05.2021 16:39 Відповісти
Гугли массовый пуск Булавы из подводного положения - много нового для себя узнаешь
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25.05.2021 22:48 Відповісти
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 3951
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25.05.2021 16:41 Відповісти
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 8422
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25.05.2021 16:45 Відповісти
Мы живем во времена великих пистунов и популистов и главный среди этой публики Рашенское ботоксное чмо, даже наши пэця с клоуном ему в подметки не годятся!!!! Сейчас пуйло запустит серию мультиков о том как его ракеты преодолевают искривление земли с огромными махами летят бомбить Америку!!!!!
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25.05.2021 16:45 Відповісти
Тріада Гатчінсона (англ. Hutchinson's triad) - діагностичний симптом пізнього уродженого сифілісу, одночасне поєднання трьох ознак:кератит;
глухота;
аномалії розвитку зубів - так звані зуби Гатчінсона.
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25.05.2021 16:53 Відповісти
ленин на старосте лет тоже припух, хотя может это его попердолило шо голую крупскую увидал Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 6002
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 2166
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25.05.2021 16:57 Відповісти
т.е. пенсы на паРаше окончательно и бесповоротно остаются без пенсий пока не подохнут?
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25.05.2021 16:47 Відповісти
Сказало ***** и объявило набор в новый экипаж новейшей российской подлодки "Лошарик". Предыдущий ее экипаж закопали с большими почестями.
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25.05.2021 16:47 Відповісти
это надо ж так ласкательно назвать подводную лодку! или это самоназвание ВМФ рейха.
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25.05.2021 17:39 Відповісти
Это такой толстый ответ на санкции текущие и будущие.
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25.05.2021 16:50 Відповісти
"Триада - форма тайных преступных организаций в Китае и китайской диаспоре." Совпадение? Не думаю! (с)
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25.05.2021 16:56 Відповісти
Кто о чём,а импотент об укреплении.Слабый старичок,компенсирует свою немощь укреплением ядерной триады походу Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 5853
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25.05.2021 17:03 Відповісти
А оно только и может угрожать и убивать.
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25.05.2021 17:06 Відповісти
Зачем маленькому зеленому ...какая то сраная ядерная триада????..... если у них над планетой висит линза.....и она может быть составной(это факт!!!) Вы правильно понимаете, составная линза делает моду Н01. Да, да это мода всемирного потопа. И это зеленое говно уже не раз в истории планеты(и не только этой!!!!) ее использовало.

Для чего эти потуги...... какой то чмошной триады????.....это чтобы высерно пукнуть????
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25.05.2021 17:07 Відповісти
Че, ржавчину пластилином замазали и закрасили?
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25.05.2021 17:08 Відповісти
Главное-синей изолентой перемотать! Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 2512
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25.05.2021 22:09 Відповісти
***** хочет перед встречей "попугать" Америку и по своей старой бандитской привычке - "гонит понты".
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25.05.2021 17:45 Відповісти
Можна дуркувати, писати "смішні" коменти.
Але х.йло твердо іде шляхом укріплення армії.
Зелена наволоч "ищет 1% мира".
Який буде фінал?
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25.05.2021 17:47 Відповісти
О! Свеженький кокаинум Ботоксу притаранили!
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25.05.2021 17:50 Відповісти
триада есть, это да. Только цель еще не выбрали. А вдруг одна из триад залетит в Кремль. Кто его знает. недавно друзья кетайцы потеряли какую то станцию, где то на Мальдивах упала. Непредсказуемое падение. Самому фюреру ясно, что ничего нет и не будет. Каменный век. В сирии потеряли свой единственный ДРЛ и тот сами сбили, но как красиво "вышли" - обвинили цахал, что их самолеты спрятались от С-200 за этим разведчиком, а их самолеты уже сидели на базе. Та вся их трескотня походит от китайских болванчиков -ничего не вижу, ничего не слышу и т.д.
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25.05.2021 17:56 Відповісти
Дурик тупой... какая станция? Последняя ступень РН. оНА И ДОЛЖНА БЫЛА ГДЕ-ТО УПАСТЬ
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25.05.2021 22:50 Відповісти
ПУТИН НЕ ТОЛЬКО ХЙЛО, ОН ЕЩЁ И ПЗДЛО )))
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25.05.2021 18:12 Відповісти
А этот паморок всё оружием бряцает.
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25.05.2021 20:08 Відповісти
Карликовый ****@т! Удмуртию лучше накорми!
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25.05.2021 20:14 Відповісти
Сдается мне, что скоро в паРаше случится свой Чернобыль. Запомните мои слова!
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25.05.2021 20:14 Відповісти
с чего бы?
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25.05.2021 22:50 Відповісти
Хлеб подешевеет?
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25.05.2021 21:36 Відповісти
билля. я вот всё думаю: ну решил, что ты самый крутой. А как после смерти будут твои дети??? Неужели ты думаешь, что они останутся НИ при чем? думаешь их никто не достанет? То есть ты всех достаешь, а их НИХТО.
ха-ха
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25.05.2021 21:40 Відповісти
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 9416
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25.05.2021 21:42 Відповісти
ттх искандеров смотрел?
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25.05.2021 22:05 Відповісти
Ракета Циркон покажет при запуске цирк
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25.05.2021 23:11 Відповісти
Смотрел, а так же смотрел "отличные" Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 7406 результаты их работы, ну и....?
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26.05.2021 09:07 Відповісти
Путін заявив про "серйозне зміцнення" потенціалу ядерної тріади РФ - Цензор.НЕТ 6931
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26.05.2021 00:30 Відповісти
Новые мультики нарисовали?
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26.05.2021 06:00 Відповісти
 
 