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Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков: каждый гектар должен облагаться налогом, - министр Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков: каждый гектар должен облагаться налогом, - министр Лещенко

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено внести до запуска рынка земли на рассмотрение парламента законопроект о детенизации "белых пятен" – земельных участков, на которых выращивается сельхозпродукция для продажи за наличные средства, но с нее не уплачиваются налоги.

Об этом сообщил глава ведомства Роман Лещенко "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что данный комплексный законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения земельных участков во "внутреннем оффшоре" (суммарная площадь которых, по данным Минагрополитики и Государственной налоговой службы, может составлять 8-9 млн га), для них будет введено понятие минимального налогового обязательства.

"Независимо от того, кто работает на этой земле, организационно-правовая форма не имеет значения. Значение имеет то, что каждый гектар украинской земли должен быть учтен, и он должен облагаться налогом по минимальному налоговому обязательству, поскольку такая детенизация "внутреннего оффшора" предполагает миллиарды дополнительных отчислений в местный бюджет", - отметил министр.

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По его данным, законопроект разрабатывается, поскольку в Минагрополитики, Госгеокадастр и Налоговую службу обращаются громады с просьбой предоставить им реальный финансовый инструмент учета и налогообложения для увеличения поступлений в местные бюджеты.

"Мы хотим, чтобы у нас были равные условия относительно земельного налогообложения, и мы будем пошагово двигаться к ним, в том числе через вышеописанные механизмы", - подчеркнул Лещенко.

Он утонил, что в будущем в подзаконных актах будут прописаны контрольно-надзорные полномочия громад, которые позволят им прекращать деятельность работающих без документов субъектов хозяйствования и бороться с самозахватами земли. Министр отметил мотивированность громад к таким действиям, поскольку увеличение доли теневой земли и количества самозахватов напрямую снижает получаемые ими налоговые отчисления.

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Как сообщалось, в мае 2021 года министр Лещенко оценил площадь земель сельхозназначения находящихся во "внутреннем оффшоре" в 8-9 млн га.

"Это когда эти земли обрабатываются, на них выращивается сельхозпродукция, однако местные громады ничего не получают в свой бюджет, тем более - ничего не получает государственный бюджет", - отметил он.
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Топ комментарии
+6
Вот честно скажи: ты алкоголик?
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25.05.2021 16:38
+5
Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков: каждый гектар должен облагаться налогом, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 4813
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25.05.2021 16:31
+4
Аж бридко читати . Мільйонери -власники фірм платять ЦІЛИХ!!! 5% ПОДАТКУ НА ВЛАСНІ ПРИБУТКИ З ДЕВІДЕНТІВ. А одноосібників хочуть заставити платити 19,5 % з їх нещасних 5 гектарів.
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25.05.2021 16:29
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Аж бридко читати . Мільйонери -власники фірм платять ЦІЛИХ!!! 5% ПОДАТКУ НА ВЛАСНІ ПРИБУТКИ З ДЕВІДЕНТІВ. А одноосібників хочуть заставити платити 19,5 % з їх нещасних 5 гектарів.
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25.05.2021 16:29 Ответить
Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков: каждый гектар должен облагаться налогом, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 4813
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25.05.2021 16:31 Ответить
Гражданину Израиля и немножечко Украины аферисту-махинатору Веревскому, латифундисту украинских земель, ЗЕленые слуги урода уменьшили НДС с 20 до 15%. Уменьшили как крупнейшему сельхозпроизводителю подсолнечника в Украине. Но так как он еще имеет заводы по переработке подсолнечника в подсолнечное масло, то после такого "подарка" от ЗЕленой партии (а на самом деле договорняка и преступного лобби) , стал в огромных количествах толкать это самое масло за границу, возвращая НДС 20%. Это произвело к искусственному дефициту и подорожанию масла на рынке Украины, что в свою очередь привело к недополучению денежных средств в украинский бюджет и еще большему обнищанию украинцев за счет повышения потребительской корзины. А гражданин Израиля и немножечко Украины Веревский заработал очередные несколько сотен миллионов долларов, а может быть и больше, кто его знает. Поэтому конечно будет "логично" для ныне действующей власти ввести налог на несчастные 3-7 га паев простых украинцев.
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25.05.2021 17:35 Ответить
5% налог на Дивиденды, о котором вы пишите, платится только после того, как предприятие оплатило 20% НДС, потом с полученных денег заплатило 18% налога на прибыль и только после этого платится 5% + 1,5% военного сбора. То есть с полученных 100 грн предприятие государству отдает 38,67%, а не 5%, как вы тут пишите. Учите бухгалтерию Василий Довганенко.
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25.05.2021 19:32 Ответить
А скільки платять арабські та інші іноземні орендатори ?
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25.05.2021 23:06 Ответить
Шановний,щось ви недооцінюєте апетити бариг при владі,з одноосібників беруть 20% пдв при продажу сг продукції,19,5 пдфо,1,5 військового,і ще раз 20% пдв при купівлі будь чого,в тім числі для виробництва,і акциз на пальне- разом в межах 60-70% ,та цього їм мало і ці гниди хочуть ввести ще один податок без скасування вже наявних. А ще ці гниди готують закон про консолідацію за яким пайову землю можна викупляти( відбирати) у власника без його згоди ,якщо вона потрібна сусідньому фермерському гаспідарству,хоча ті гаспідари хай би спершу подумали про безпеку власну і своїх домочадців перш ніж скористатись таким законом та пишеться він явно не для них а для забугорних хазяїв ,здоров,ю і життю яких нічого не загрожує навіть при найбільшому невдоволенні пограбованого власника землі
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25.05.2021 23:03 Ответить
От того цього жЮлька і Ко бояться. Тому ХВермери і нехочуть цього ринку, бо піднімуться всі їх схеми неуплати податків.
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25.05.2021 16:30 Ответить
Вот честно скажи: ты алкоголик?
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25.05.2021 16:38 Ответить
Алкоголік це ти, якщо не бачиш, а я через це пройшов і маю занйомих із числа таких ХВермерів, знаю їх психологію, знаю про що вони судачать між собою. Ну іноді буваю в таких колах просто в якості гостя. Ну дружині бог таких родичів послав, нехай їм грець...
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25.05.2021 16:44 Ответить
кацапозебілпля...
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25.05.2021 16:45 Ответить
не с гектара а уже с 50 соток, дали буде..
https://www.facebook.com/watch/?v=283485123480026
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25.05.2021 16:34 Ответить
Какой-то большой экономист подсчитал, что земельная реформа даст 1,5% ВВП. Как так-то, земля это главное наше богатство, а они хотят её продать за жалкие 1,5%.
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25.05.2021 16:39 Ответить
Вообще-то почти во всех европейских государствах сельхозпредприятия получают большие субсидии, в Украине же они их практически не получают. Только огромные холдингу, что-то сосут из государства. Люди работающие на своем пае земли на себя и свою семью - не получают от государства ничего. Стремиться "обогатить" бюджет за счет них и малого бизнеса - это подло и глупо. Завтра они станут безработными и из бюджета будут платить намного больше, чем у них забрали! В то же время возвратить государству огромную часть земель присвоенную холдингами они не могут и не смогут-кишка тонка у клоунов.
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25.05.2021 16:54 Ответить
а если огород не для продаи а для себя?снова налог платить? как доказать? а как насчет гарантий на землю для любого украинца? или уже за деньги?
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25.05.2021 16:57 Ответить
Так они и хотят брать налоги и из того участка, продукция с которого идет на пропитания семьи, чего никогда не было, даже при советской власти. А заставить холдинги платить все положенные налоги не могут.
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25.05.2021 17:17 Ответить
А може нехочуть?
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25.05.2021 23:10 Ответить
Чули куме?!Кожний гектар буде обкладатись налогом!
-Я не Гектор.Я Василь
Мінагрополітики внесе законопроект про детінізацію земельних ділянок: кожен гектар має обкладатися податком, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 9463 Мінагрополітики внесе законопроект про детінізацію земельних ділянок: кожен гектар має обкладатися податком, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 6410
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25.05.2021 17:15 Ответить
Наоборот надо в законе записать , что вся продукция выращенная на личном пае земли его владельцем не подлежит налогообложению. Это даст сельскому труженику уверенность в будущем и приведет к росту производства овощной и плодово-ягодной продукции. Чтобы что-то брать надо что-то дать, иначе не получишь ничего, кроме анализов.
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25.05.2021 17:34 Ответить
Насмішив,вони вже бабло від перепродажу відібраної земельки підрахували
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25.05.2021 23:12 Ответить
Їм не треба щоб ти щось там заробляв,виробляв чи виживав,їм треба щоб ти продав землю і кудись зник
: чи в Польщу,чи здох
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25.05.2021 23:14 Ответить
Ну что, большой привет владельцам паёв, голосовавших за Блазня, дякую, дуже дякую....
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26.05.2021 11:29 Ответить
 
 