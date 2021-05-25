Мінагрополітики внесе законопроект про детінізацію земельних ділянок: кожен гектар має обкладатися податком, - міністр Лещенко

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір внести до запуску ринку землі на розгляд парламенту законопроект про детінізацію "білих плям" - земельних ділянок, на яких вирощується сільгосппродукція для продажу за готівкові кошти , але з неї не сплачуються податки.

Про це повідомив глава відомства Роман Лещенко "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що цей комплексний законопроект вносить зміни до Податкового кодексу України в частині оподаткування земельних ділянок у "внутрішньому офшорі" (сумарна площа яких, за даними Мінагрополітики та Державної податкової служби, може становити 8-9 млн га), для них буде впроваджено поняття мінімального податкового зобов'язання.

"Незалежно від того, хто працює на цій землі, організаційно-правова форма не має значення. Значення має те, що кожен гектар української землі має бути врахований, і він повинен оподатковуватися за мінімальним податковим зобов'язанням, оскільки така детінізація "внутрішнього офшору" передбачає мільярди додаткових відрахувань до місцевого бюджету", - зазначив міністр.

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За його даними, законопроект розробляється, оскільки до Мінагрополітики, Держгеокадастру та Податкової служби звертаються громади з проханням надати їм реальний фінансовий інструмент обліку й оподаткування для збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

"Ми хочемо, щоб у нас були рівні умови щодо земельного оподаткування, і ми покроково рухатимемося до них, зокрема через вищеописані механізми", - наголосив Лещенко.

Він уточнив, що в майбутньому в підзаконних актах буде прописано контрольно-наглядові повноваження громад, які дозволять їм припиняти діяльність суб'єктів господарювання, що працюють без документів, і боротися із самозахопленнями землі. Міністр відзначив мотивованість громад до таких дій, оскільки збільшення частки тіньової землі та кількості самозахоплень безпосередньо знижує отримувані ними податкові відрахування.

Як повідомлялося, у травні 2021 року міністр Лещенко оцінив площу земель сільгосппризначення, що перебувають у "внутрішньому офшорі", у 8-9 млн га.

"Це коли ці землі обробляються, на них вирощується сільгосппродукція, проте місцеві громади нічого не отримують до свого бюджету, тим паче - нічого не отримує державний бюджет", - зазначив він.