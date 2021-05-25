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Мінагрополітики внесе законопроект про детінізацію земельних ділянок: кожен гектар має обкладатися податком, - міністр Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінагрополітики внесе законопроект про детінізацію земельних ділянок: кожен гектар має обкладатися податком, - міністр Лещенко

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір внести до запуску ринку землі на розгляд парламенту законопроект про детінізацію "білих плям" - земельних ділянок, на яких вирощується сільгосппродукція для продажу за готівкові кошти , але з неї не сплачуються податки.

Про це повідомив глава відомства Роман Лещенко "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що цей комплексний законопроект вносить зміни до Податкового кодексу України в частині оподаткування земельних ділянок у "внутрішньому офшорі" (сумарна площа яких, за даними Мінагрополітики та Державної податкової служби, може становити 8-9 млн га), для них буде впроваджено поняття мінімального податкового зобов'язання.

"Незалежно від того, хто працює на цій землі, організаційно-правова форма не має значення. Значення має те, що кожен гектар української землі має бути врахований, і він повинен оподатковуватися за мінімальним податковим зобов'язанням, оскільки така детінізація "внутрішнього офшору" передбачає мільярди додаткових відрахувань до місцевого бюджету", - зазначив міністр.

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За його даними, законопроект розробляється, оскільки до Мінагрополітики, Держгеокадастру та Податкової служби звертаються громади з проханням надати їм реальний фінансовий інструмент обліку й оподаткування для збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

"Ми хочемо, щоб у нас були рівні умови щодо земельного оподаткування, і ми покроково рухатимемося до них, зокрема через вищеописані механізми", - наголосив Лещенко.

Він уточнив, що в майбутньому в підзаконних актах буде прописано контрольно-наглядові повноваження громад, які дозволять їм припиняти діяльність суб'єктів господарювання, що працюють без документів, і боротися із самозахопленнями землі. Міністр відзначив мотивованість громад до таких дій, оскільки збільшення частки тіньової землі та кількості самозахоплень безпосередньо знижує отримувані ними податкові відрахування.

Як повідомлялося, у травні 2021 року міністр Лещенко оцінив площу земель сільгосппризначення, що перебувають у "внутрішньому офшорі", у 8-9 млн га.

"Це коли ці землі обробляються, на них вирощується сільгосппродукція, проте місцеві громади нічого не отримують до свого бюджету, тим паче - нічого не отримує державний бюджет", - зазначив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Вот честно скажи: ты алкоголик?
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25.05.2021 16:38
+5
Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков: каждый гектар должен облагаться налогом, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 4813
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25.05.2021 16:31
+4
Аж бридко читати . Мільйонери -власники фірм платять ЦІЛИХ!!! 5% ПОДАТКУ НА ВЛАСНІ ПРИБУТКИ З ДЕВІДЕНТІВ. А одноосібників хочуть заставити платити 19,5 % з їх нещасних 5 гектарів.
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25.05.2021 16:29
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Аж бридко читати . Мільйонери -власники фірм платять ЦІЛИХ!!! 5% ПОДАТКУ НА ВЛАСНІ ПРИБУТКИ З ДЕВІДЕНТІВ. А одноосібників хочуть заставити платити 19,5 % з їх нещасних 5 гектарів.
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25.05.2021 16:29 Відповісти
Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков: каждый гектар должен облагаться налогом, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 4813
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25.05.2021 16:31 Відповісти
Гражданину Израиля и немножечко Украины аферисту-махинатору Веревскому, латифундисту украинских земель, ЗЕленые слуги урода уменьшили НДС с 20 до 15%. Уменьшили как крупнейшему сельхозпроизводителю подсолнечника в Украине. Но так как он еще имеет заводы по переработке подсолнечника в подсолнечное масло, то после такого "подарка" от ЗЕленой партии (а на самом деле договорняка и преступного лобби) , стал в огромных количествах толкать это самое масло за границу, возвращая НДС 20%. Это произвело к искусственному дефициту и подорожанию масла на рынке Украины, что в свою очередь привело к недополучению денежных средств в украинский бюджет и еще большему обнищанию украинцев за счет повышения потребительской корзины. А гражданин Израиля и немножечко Украины Веревский заработал очередные несколько сотен миллионов долларов, а может быть и больше, кто его знает. Поэтому конечно будет "логично" для ныне действующей власти ввести налог на несчастные 3-7 га паев простых украинцев.
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25.05.2021 17:35 Відповісти
5% налог на Дивиденды, о котором вы пишите, платится только после того, как предприятие оплатило 20% НДС, потом с полученных денег заплатило 18% налога на прибыль и только после этого платится 5% + 1,5% военного сбора. То есть с полученных 100 грн предприятие государству отдает 38,67%, а не 5%, как вы тут пишите. Учите бухгалтерию Василий Довганенко.
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25.05.2021 19:32 Відповісти
А скільки платять арабські та інші іноземні орендатори ?
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25.05.2021 23:06 Відповісти
Шановний,щось ви недооцінюєте апетити бариг при владі,з одноосібників беруть 20% пдв при продажу сг продукції,19,5 пдфо,1,5 військового,і ще раз 20% пдв при купівлі будь чого,в тім числі для виробництва,і акциз на пальне- разом в межах 60-70% ,та цього їм мало і ці гниди хочуть ввести ще один податок без скасування вже наявних. А ще ці гниди готують закон про консолідацію за яким пайову землю можна викупляти( відбирати) у власника без його згоди ,якщо вона потрібна сусідньому фермерському гаспідарству,хоча ті гаспідари хай би спершу подумали про безпеку власну і своїх домочадців перш ніж скористатись таким законом та пишеться він явно не для них а для забугорних хазяїв ,здоров,ю і життю яких нічого не загрожує навіть при найбільшому невдоволенні пограбованого власника землі
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25.05.2021 23:03 Відповісти
От того цього жЮлька і Ко бояться. Тому ХВермери і нехочуть цього ринку, бо піднімуться всі їх схеми неуплати податків.
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25.05.2021 16:30 Відповісти
Вот честно скажи: ты алкоголик?
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25.05.2021 16:38 Відповісти
Алкоголік це ти, якщо не бачиш, а я через це пройшов і маю занйомих із числа таких ХВермерів, знаю їх психологію, знаю про що вони судачать між собою. Ну іноді буваю в таких колах просто в якості гостя. Ну дружині бог таких родичів послав, нехай їм грець...
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25.05.2021 16:44 Відповісти
кацапозебілпля...
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25.05.2021 16:45 Відповісти
не с гектара а уже с 50 соток, дали буде..
https://www.facebook.com/watch/?v=283485123480026
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25.05.2021 16:34 Відповісти
Какой-то большой экономист подсчитал, что земельная реформа даст 1,5% ВВП. Как так-то, земля это главное наше богатство, а они хотят её продать за жалкие 1,5%.
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25.05.2021 16:39 Відповісти
Вообще-то почти во всех европейских государствах сельхозпредприятия получают большие субсидии, в Украине же они их практически не получают. Только огромные холдингу, что-то сосут из государства. Люди работающие на своем пае земли на себя и свою семью - не получают от государства ничего. Стремиться "обогатить" бюджет за счет них и малого бизнеса - это подло и глупо. Завтра они станут безработными и из бюджета будут платить намного больше, чем у них забрали! В то же время возвратить государству огромную часть земель присвоенную холдингами они не могут и не смогут-кишка тонка у клоунов.
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25.05.2021 16:54 Відповісти
а если огород не для продаи а для себя?снова налог платить? как доказать? а как насчет гарантий на землю для любого украинца? или уже за деньги?
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25.05.2021 16:57 Відповісти
Так они и хотят брать налоги и из того участка, продукция с которого идет на пропитания семьи, чего никогда не было, даже при советской власти. А заставить холдинги платить все положенные налоги не могут.
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25.05.2021 17:17 Відповісти
А може нехочуть?
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25.05.2021 23:10 Відповісти
Чули куме?!Кожний гектар буде обкладатись налогом!
-Я не Гектор.Я Василь
Мінагрополітики внесе законопроект про детінізацію земельних ділянок: кожен гектар має обкладатися податком, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 9463 Мінагрополітики внесе законопроект про детінізацію земельних ділянок: кожен гектар має обкладатися податком, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 6410
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25.05.2021 17:15 Відповісти
Наоборот надо в законе записать , что вся продукция выращенная на личном пае земли его владельцем не подлежит налогообложению. Это даст сельскому труженику уверенность в будущем и приведет к росту производства овощной и плодово-ягодной продукции. Чтобы что-то брать надо что-то дать, иначе не получишь ничего, кроме анализов.
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25.05.2021 17:34 Відповісти
Насмішив,вони вже бабло від перепродажу відібраної земельки підрахували
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25.05.2021 23:12 Відповісти
Їм не треба щоб ти щось там заробляв,виробляв чи виживав,їм треба щоб ти продав землю і кудись зник
: чи в Польщу,чи здох
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25.05.2021 23:14 Відповісти
Ну что, большой привет владельцам паёв, голосовавших за Блазня, дякую, дуже дякую....
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26.05.2021 11:29 Відповісти
 
 